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Bočanová hrála v Chalupářích, ale nikdy je neviděla! Její životopis by vyvolal poprask

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Herečka Mahulena Bočanová (59) se na křtu knihy Rudolfa Merknera Případ pražské bestie pořádně rozpovídala. Exkluzivně pro Aplausin.cz přiznala, že nikdy neviděla legendární Chalupáře, ve kterých sama hrála. Navíc prozradila, jak by pojmenovala vlastní životopis a proč se zatím bojí odhalit všechna svá tajemství.
Mahulena Bočanová

Mahulena Bočanová

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 05:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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