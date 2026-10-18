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Bobkový list si pěstuju doma a mám ho tolik, že bych jím zásobila celou ulici. Stačí jedno okno a tři pravidla, která nikdo nedodržuje

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Péče o bobkové listy není náročná. V zimních měsících mohou potřebovat o něco méně vody kvůli pomalejšímu růstu, další zádrhely však nemají.
Bobkový list si pěstuju doma a mám ho tolik, že bych jím zásobila celou ulici. Stačí jedno okno a tři pravidla, která nikdo nedodržuje

Bobkový list si pěstuju doma a mám ho tolik, že bych jím zásobila celou ulici. Stačí jedno okno a tři pravidla, která nikdo nedodržuje

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 19:19

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Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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