Bobkový list si pěstuju doma a mám ho tolik, že bych jím zásobila celou ulici. Stačí jedno okno a tři pravidla, která nikdo nedodržuje

Pokud máte to štěstí, že žijete v oblasti s mírnými zimami, můžete bobkový list alias vavřín vznešený (
Laurus nobilis) pěstovat venku celoročně. Těmto stálezeleným keřům se daří v teplém, slunečném podnebí, a pokud je necháte bez kontroly, mohou dosáhnout výšky 12 až 20 metrů. Nejvhodnějším místem pro pěstování venku je slunné, dobře odvodněné místo s mírně kyselou až neutrální půdou. Dbejte na to, abyste vybrali místo chráněné před silnými větry, nic moc jiného není třeba. Jde to však i doma. Jak pěstovat bobkový list venku
Pokud však žijete v chladnějším podnebí, nezoufejte – vavřín lze podle webu
MasterClass pěstovat venku sezónně a před příchodem mrazů ho stačí jednoduše přesunout do interiéru. Pro začátek zvolte květináč o průměru 12 až 18 palců, aby měly kořeny prostor k růstu. Tohle oblíbené koření roste pomalu, takže nebude potřebovat časté přesazování.
Při přesazování rostliny do květináče dbejte na to, abyste použili dobře propustnou směs. Výborně se hodí běžný substrát pro bylinky smíchaný s trochou písku nebo perlitu. Květináč postavte na slunné místo.
Zdroj fotografie: Depositphotos V obchodech nemusíte utrácet nehorázné peníze za drahé koření – mnoho druhů si můžete i sami jednoduše vypěstovat. Pěstování bobkového listu doma
Ať už bydlíte v bytě nebo v domě bez venkovního prostoru, stačí vám slunečné okno.
„Okna orientovaná na jih jsou pro bobkové listy ideální, protože radí zahradnice Hana N. z Opavy. potřebují alespoň 6 hodin přímého slunečního světla denně,“ „V rámci další péče zvažte občasné mlžení listů, abyste udrželi vlhkost vzduchu. V interiéru nebudou čelit stejné cirkulaci vzduchu jako venku, takže mlžení pomůže napodobit přirozenější prostředí,“ radí ještě. Jak sklízet bobkový list
Při sklizni bobkových listů je podle informací z webu
RHS klíčové načasování. Chcete-li dosáhnout nejlepší chuti, počkejte, až váš strom dostatečně vyzraje – obvykle to znamená alespoň dva roky růstu. Během této doby se v listech vytvoří charakteristické oleje, díky nimž je toto koření tak aromatické. Zdroj fotografie: Depositphotos Vavříny jsou poměrně nenáročné na údržbu. Rostlinu zalévejte, když je vrchní centimetr půdy suchý a naučte se pár dalších triků.
Sklizeň je jednoduchá: jednoduše sbírejte jednotlivé listy podle potřeby při vaření. Pro sklizeň nemusíte čekat na konkrétní roční období, protože bobkové listy jsou stálezelené, což znamená, že zůstávají použitelné po celý rok.
Mnoho zahrádkářů však dává přednost sklizni koncem léta nebo začátkem podzimu, kdy jsou prý tyhle zelené dary Středomoří nejvoňavější. A „bobkáč“ můžete použít i proti hmyzu, jak už Chalupáři-Zahrádkáři radili.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři