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BMW sází dvě miliardy eur na novou trojku. Elektrické i3 oddělí od spalovacích verzí

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BMW nalije přibližně dvě miliardy eur do příprav výroby nové generace řady 3 a…
Montáž nových vozů BMW řady 3 v závodě BMW Group v Dingolfingu, FOTO: BMW Group/ se souhlasem

Montáž nových vozů BMW řady 3 v závodě BMW Group v Dingolfingu, FOTO: BMW Group/ se souhlasem

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