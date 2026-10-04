Bluetooth i do starého auta, rádio zůstane na místě. AlzaPower F100 stojí s kódem 324 Kč a navíc nabíjí telefon

AlzaPower F100 je FM transmitter. Zapojuje se do 12V nebo 24V zásuvky zapalovače, na autorádiu se naladí volná frekvence a telefon se k němu připojí přes Bluetooth. Zvuk pak putuje vzduchem do rádia stejně jako signál běžné stanice, takže odpadá kabeláž, návštěva servisu i rozebírání palubní desky. V autě musí být jen zásuvka zapalovače a FM tuner. Bez nich transmitter nefunguje. Běžná cena na Alze je 499 Kč, na 324 Kč klesla 25. února 2026 v kampani Alza Dny se slevovým kódem ALZADNY35.
Dvě minuty u zásuvky zapalovače stačí ke spárování telefonu
Instalace zabere zhruba dvě minuty. Nejdřív na autorádiu najdete v pásmu 87,5 až 108 MHz místo, kde nehraje žádná stanice, a stejnou frekvenci nastavíte na displeji transmitteru. Potom v telefonu vyhledáte zařízení "APW-FMTV1" a spárujete ho. Při dalším nastartování se F100 připojí k naposledy použitému telefonu sám. Výrobce uvádí dosah až pět metrů, což v osobním autě pokryje i telefon v kapse spolujezdce na zadním sedadle.
Hudbu umí transmitter pouštět i bez telefonu, z USB flash disku nebo z SD karty. Na displeji ukazuje aktuální napětí autobaterie, takže řidič vidí její stav bez dalšího přístroje. Podporu 12 i 24 V ocení majitelé dodávek a nákladních vozů. Záruka je 36 měsíců, u příslušenství v téhle cenové hladině to běžné není.
Nabíjecí část má dva porty, USB-C s Power Delivery do 20 W a USB-A do 18 W. Jakmile se nabíjejí dvě zařízení najednou, výkon klesne na 15 W celkem. Dva telefony se tak dělí o méně energie, než kolik dodá samotný port USB-C jednomu přístroji.
Hraje F100 opravdu stereo? Alza a kupující se neshodnou
Transmitter vysílá na frekvenci, o kterou se dělí s rozhlasovými stanicemi, a kvalita zvuku proto závisí na tom, jak čisté místo na stupnici najdete. V menším městě nebo na dálnici daleko od silných vysílačů může zvuk znít solidně a na podcasty, navigaci i běžnou hudbu stačí. V centru Prahy nebo Brna je pásmo obsazenější a hledání nerušené frekvence se může protáhnout.
Oficiální poradna Alzy u F100 výslovně píše, že přenos je stereo. Část uživatelů na Heurece popisuje výsledný dojem jako mono, bez znatelného oddělení kanálů. Bez vlastního měření nejde rozhodnout, kdo má pravdu. Kdo si transmitter kupuje kvůli prostorovému zvuku, spoléhá na slib, který část kupujících nepotvrzuje.
Proti statickému šumu pomáhá změna frekvence. Manuál dál doporučuje vytočit hlasitost na telefonu i na transmitteru na maximum a výslednou úroveň nastavovat až na autorádiu, což může šum v přenosu omezit.
Mikrofon schovaný u řadicí páky a hlas jako z plechovky
Mikrofon je zabudovaný přímo v těle transmitteru, a ten sedí v zásuvce zapalovače, typicky u řadicí páky nebo pod palubní deskou. Příchozí hovor přijmete krátkým stiskem tlačítka na zařízení, odmítnete ho dlouhým. Dlouhým stiskem multifunkčního tlačítka se podle popisu F100 spouští i hlasový asistent telefonu.
V recenzích se opakuje, že protistrana slyší řidiče „jako z plechovky“. Na krátký telefonát během jízdy to stačí. Kdo v autě tráví hodiny na pracovních konferencích, potřebuje samostatnou handsfree sadu.
O sto korun dražší sourozenci přidávají hlavně světla a basy
Alza prodává tři transmittery, které od sebe dělí vždy stokoruna. Model F120 stojí 599 Kč a má Bluetooth 5.2 místo verze 5.0 u F100. Navíc dostal RGB podsvícený pruh a v srovnání Alzy i hlasové ovládání. Nejdražší F140 za 699 Kč nabízí Bluetooth 5.3, RGB displej a fyzické tlačítko Bass boost.
Nabíjení je u všech tří modelů prakticky stejné, takže za příplatek se platí za jinou výbavu. Funkční rozdíl představuje jen Bass boost u F140, který mění zvukový výstup. RGB podsvícení je otázka vzhledu. S hlasovým ovládáním si Alza protiřečí: u F100 popisuje spuštění asistenta dlouhým stiskem tlačítka, v tabulce modelů ho přitom vede jako novinku F120. Kdo chce ušetřit, s nejlevnější verzí o nic podstatného nepřijde.
Na Alze má F100 hodnocení 4,3 z 5 od 148 uživatelů, na Heurece 84 %. Před koupí stojí za to vědět, že se transmitter po nečinnosti sám nevypíná. Většina moderních aut zásuvku zapalovače po vypnutí zapalování odpojí, u některých starších vozů ale zůstává pod napětím. V takovém autě je potřeba F100 po jízdě vytáhnout ze zásuvky.