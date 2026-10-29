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Bleskurychlé sušenky plněné marmeládou – na těsto stačí jen mouka, voda a trošku oleje. Za 15 minut hotové a vyjdou na pár drobných

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Upečte si voňavý a křehký moučník, který je plný ovocné chuti. Rychlé sušenky plněné marmeládou jsou perfektní k odpolednímu mlsání u dobré kávy.
Bleskurychlé sušenky plněné marmeládou – na těsto stačí jen mouka, voda a trošku oleje. Za 15 minut hotové a vyjdou na pár drobných

Bleskurychlé sušenky plněné marmeládou – na těsto stačí jen mouka, voda a trošku oleje. Za 15 minut hotové a vyjdou na pár drobných

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 05:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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