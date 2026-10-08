Bláznivý příběh Robina Hooda: Amy Yasbeck si na konkurz vycpala podprsenku a pak jí na těle doklepávali kovový pás

Bláznivý příběh Robina Hooda, FOTO: Columbia TriStar Film Distributors International / distr. AMC Bláznivý příběh Robina Hooda, FOTO: Columbia TriStar Film Distributors International / distr. AMC Bláznivý příběh Robina Hooda, FOTO: Columbia TriStar Film Distributors International / distr. AMC Bláznivý příběh Robina Hooda, FOTO: Columbia TriStar Film Distributors International / distr. AMC Bláznivý příběh Robina Hooda, FOTO: Columbia TriStar Film Distributors International / distr. AMC
Do komedie Bláznivý příběh Robina Hooda z roku 1993 hledali tvůrci pro roli Mariany vnadnou britskou blondýnku. Americká rusovláska Amy Yasbeck si proto na konkurz vycpala podprsenku, aby měla u režiséra Mela Brookse vůbec šanci. Při natáčení pak nosila kovový pás cudnosti, který jí na těle doklepávali jako promáčklinu na autě. Za odtaženým hradem zůstal sluha na toaletě
Křižák Robin z Loxley (Cary Elwes) prchá v roce 1125 z jeruzalémského vězení a v Anglii nachází rodinný hrad zabavený kvůli daňovým dluhům. V zemi za nepřítomnosti krále Richarda (Patrick Stewart) vládne neurotický princ Jan (Richard Lewis) ovládaný šerifem z Rottinghamu (Roger Rees). Robin se slepým sluhou Blinkinem (Mark Blankfield) a Hepčíkem (Dave Chappelle) sestaví v lesích družinu. Společně čelí princi Janovi i šerifovi, kterého svádí čarodějnice Latrína (Tracey Ullman). Oba rivalové soupeří i o dámu Marianu z Bagelle (Amy Yasbeck) v ocelovém pásu cudnosti.
Když exekutoři sídlo Loxleyů odtáhnou po kolejnicích viditelných na zemi, za odjíždějícími zdmi zůstane sedět Blinkin na toaletě s časopisem Playboy. Štáb herce posadil na nehybnou plošinu za pohyblivou kulisou hradu.
Cary Elwes při nabídce hlavní role zavěsil telefon
Nápad na parodii dostal jedenáctiletý syn zubaře Evana Chandlera po zhlédnutí snímku Robin Hood: Král zbojníků z roku 1991 a lékař myšlenku předal pacientovi, scenáristovi J. D. Shapirovi, od něhož Mel Brooks koupil práva za 500 000 dolarů. Když pak Brooks zavolal Carymu Elwesovi s nabídkou hlavní role, herec telefonát považoval za pouhý žert a zavěsil.
Štíhlá třicetiletá Amy Yasbeck zase tvůrcům připadala na postavu Mariany příliš stará a později žertovala, že tehdy vážila necelý kilogram. Po natáčení v těsném kovovém pásu cudnosti z legrace uvedla, že Brooksovi z pomsty vyrobila kovový suspenzor. V žádné z písní přitom ona ani ostatní herci ve skutečnosti nezpívali, všechny pěvecké party za ně nazpívali profesionální zpěváci.
Vtip o přízvuku museli v zahraničním dabingu přepsat
Snímek si utahuje z filmu
s Kevinem Costnerem, na něhož míří i narážka, že tento Robin mluví s anglickým přízvukem. V dabinzích však vtip nefungoval, a tak v německém znění hrdina říká, že nestojí producenty pět milionů, a ve francouzském s italským tvrdí, že netančí s vlky. V maďarské verzi se chlubí pěkným pozadím, což odkazuje na Costnerova dvojníka v nahé scéně i na to, že Elwes dříve točil nahé záběry sám. Robin Hood: Král zbojníků
Stejný film paroduje Patrick Stewart jako král Richard, který při příchodu mluví se silným skotským přízvukem po vzoru Seana Conneryho, ale při svatbě už mluví přirozeně. Stewart se přitom narodil v Mirfieldu, zhruba tři kilometry od panství Kirklees Hall, kde podle tradice Robin Hood spočinul. Na Costnerův snímek odkazuje i piha prince Jana, jež se ve filmu stěhuje z levé tváře na bradu, ret, pravou tvář a čelo.
Hozené ucho uvízlo herci na hrudi po zbytek scény
Scénu, v níž šerif propadne střechou do pokoje Latríny a ta se ho pokusí svést, Roger Rees a Tracey Ullman na place kompletně improvizovali. Neplánovaný moment nastal při Robinově proslovu k vesničanům, kteří po hrdinovi naházeli umělé uši a jedno uvízlo Elwesovi za popruhem toulce na hrudi. Kvůli návaznosti záběrů tam muselo k Brooksově nelibosti zůstat po zbytek scény a po letech se k hodu přiznal komparzista David DeLuise.
Když šerifa po souboji probodne Robinův meč, Latrína mu podá magickou pilulku, kterou je ve skutečnosti mentolový bonbon Life Savers. Ve filmu zůstalo i několik chyb. V záběru u okna Mariany a v její dlani jsou vidět pamlsky pro sojku a při skoku komorné Broomhildy (Megan Cavanagh) z hradu vedle koně je podlaha prasklá už před dopadem. Během koupele má zase Mariana vanu plnou pěny, ale při vylézání v dalším záběru pěna zmizí.
Film Bláznivý příběh Robina Hooda vysílá stanice AMC 8. října v 11:10.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).