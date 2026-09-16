Bizarní sezona Gattusova Lazia: vede Serii A, fanoušci ale úmyslně nechávají Stadio Olimpico prázdný

25 let čekání a pak tvrdý náraz. Lampardovo Coventry nemá po čtyřech kolech bod ani jediný gól
- Prodej permanentek Lazia klesl z téměř 30 000 na méně než 4500, fanoušci přitom ve velkém jezdí na venkovní zápasy.
- Protest míří proti majiteli Claudiu Lotitovi, jehož příznivci kritizují kvůli vedení klubu, nedostatku ambicí i některým krokům vůči fanouškovské scéně.
- Lazio navzdory letním odchodům vede ligu a proti AC Milán přišlo o vedení 2:0, zápas skončil 2:2.
Gattuso už během trenérské kariéry nabídl řadu výbušných pozápasových vystoupení, tentokrát však mluvil spíše smutně.
Po domácí remíze s AC Milán trefně popsal atmosféru, v níž jeho mužstvo v této sezoně nastupuje.
"Pro mě je fotbal bez fanoušků na hovno. Co si o tom myslíte? To je lepší zůstat doma. Lepší jít venčit psy," řekl trenér Lazia.
Přitom výsledkově nemá mnoho důvodů ke stížnostem. Lazio po odchodu několika důležitých hráčů a nepovedeném srpnovém pohárovém utkání s druholigovým soupeřem překonává očekávání. Po remíze s Milánem zůstalo v čele tabulky minimálně do pondělních zápasů AS Řím a Interu.
O to zvláštněji působí pohled na tribuny. Zatímco stejné utkání s Milánem v minulé sezoně navštívilo přibližně 50 tisíc lidí, tentokrát dorazila méně než polovina a hlasitější část publika tvořili příznivci hostů.
Fanoušci Lazio neopustili, bojkotují Lotita
Že příznivci neztratili zájem o samotný klub, ukázali už před zápasem. Stovky z nich se shromáždily u tréninkového centra a následně vytvořily kolonu skútrů, která doprovodila autobus s hráči až k Ponte Milvio poblíž Olympijského stadionu. Poté ale místo na tribuny zamířili sledovat utkání do hospod nebo domů.
Podobně se chovají během celé sezony. Na venkovní zápasy vyrážejí po tisících a velkou podporu tým dostával dokonce během méně atraktivních přípravných utkání. Poselství je jasné: klub podporovat chtějí, jeho majitele nikoliv.
Konflikt s Lotitem přitom nezačal letos. Lazio vlastní přes dvě desetiletí a letos v lednu proti němu vznikla otevřená petice, pod kterou se podepsalo více než 45 tisíc lidí.
Fanoušci v ní tvrdí, že jim vedení dlouhodobě bere možnost snít o velkých úspěších. Připomínají, že klub téměř sedm let nezískal trofej a podle nich nepřivádí hráče, kteří by dokázali fanouškovskou základnu skutečně nadchnout.
Napětí zesílily také spory kolem připomínky Vincenza Paparelliho, příznivce Lazia, který v roce 1979 zemřel po zásahu světlicí vypálenou ze sektoru AS Řím během derby.
Lotito byl kritizován za údajné odmítnutí umožnit Paparelliho neteři vstoupit při loňské vzpomínkové akci na hřiště. Majitel tuto verzi odmítl a tvrdil, že problémem byl požadavek, aby ji doprovázeli čtyři zástupci organizovaných fanoušků.
Dalším zdrojem nespokojenosti je Lotitovo angažmá mimo Lazio. Od roku 2022 působí v italském Senátu a dlouhodobě investuje také do dalších fotbalových klubů.
Salernitanu převzal v roce 2011 a během deseti let ji pomohl dostat ze Serie D až mezi elitu, načež ji kvůli střetu zájmů musel prodat. Letos v létě navíc převzal čtvrtoligovou Regginu.
Sportovní situace Lazia však není pouze výsledkem neochoty investovat. Klub měl v létě kvůli nesplnění požadavků na likviditu zákaz přestupů a musel postupně prodat několik důležitých hráčů včetně Tatyho Castellanose, Mattéa Guendouziho, Maria Gily, Alessia Romagnoliho či Ivana Provedela.
Po zrušení embarga naopak dokázal zajímavě posílit. Danilho Doekhi dorazil zdarma z Unionu Berlín, Albert Gudmundsson na hostování z Fiorentiny a Davide Frattesi z Interu. Právě poslední jmenovaný se okamžitě chytil a skóroval ve svých prvních třech zápasech za nový klub.
Proti Milánu se tentokrát prosadili jiní. Mattia Zaccagni nejprve připravil centr pro Mattea Cancellieriho a podílel se také na akci zakončené Tijjanim Noslinem. Lazio vedlo 2:0 a mohlo přidat další góly, jenže Milán po přestávce vystřídal a Diego Moreira dvěma zásahy vyrovnal na 2:2.
Zaccagni po utkání připustil, že plné domácí tribuny mohly v rozhodujících chvílích pomoci. "Možná bychom to s našimi fanoušky dokázali udržet. Nakonec je ale remíza spravedlivá," uznal.
Gattuso příznivcům poděkoval alespoň za podporu před utkáním. Podle něj jejich přítomnost u tréninkového centra ukázala, že oceňují nasazení hráčů a způsob, jakým reprezentují klubové barvy.
Jedno však nezastíral: "Nikdo podle mě není s touhle situací spokojený. Všichni chceme mít na stadionu 50 nebo 55 tisíc lidí. Bez fanoušků to není fotbal," smutnil horkokrevý italský odborník.