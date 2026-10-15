Birmančevič byl na Spartě králem ligy. V Maďarsku ho fanoušci Ferencvárose označují za vyhozené peníze

Finále MOL Cupu, 22. května 2024, nastavení a stav 1:1 s Plzní. Birmančevič rozhodl gólem na 2:1 a Sparta slavila double. Dnes, o dva roky později, počítá srbský křídelník své ligové minuty v Maďarsku na desítky. Za čtyři zápasy jich nasbíral 79, pokaždé přišel z lavičky a gól zatím nedal. Na sociálních sítích se proto objevují velmi ostré reakce části fanoušků Ferencvárose, včetně urážek, které ho označují za vyhozené peníze. Je to zkratka frustrace, nikoli analýza. Když jsme si rozložili jeho poslední tři roky na jednotlivé etapy, z dat nevychází hráč, který zapomněl hrát fotbal. Vychází z nich hráč, kterého série zranění a stěhování připravila o to, co křídelník potřebuje nejvíc: pravidelné minuty.
Sezona, kterou si česká liga pamatuje
Ročník 2023/24 byl pro Birmančeviče výjimečný i na poměry ligových hvězd. Podle oficiálních statistik Chance Ligy odehrál 32 zápasů a 2 380 minut, dal 16 gólů a přidal 11 asistencí. Celkem 27 kanadských bodů. Na konci sezony byl vyhlášen nejlepším hráčem soutěže.
Pro představu, co to znamená: Birmančevič měl podíl na gólu zhruba každých 88 minut. Prakticky v každém zápase, který odehrál celý, tedy buď skóroval, nebo přihrával. V průměru byl na hřišti 74 minut za zápas, takže šlo o hráče, se kterým se automaticky počítalo do základu a kterého trenér střídal spíš kvůli šetření než kvůli výkonu.
Za Spartu nakonec odehrál 109 soutěžních zápasů s bilancí 37 gólů a 21 asistencí. Tak to připomněl i klub v textu k přestupu.
Čísla po etapách: kde se zlomil rytmus
Nejčastější fanouškovský příběh zní jednoduše: jedna skvělá sezona a pak dva roky úpadku. Čísla ale ukazují jinou křivku.
|Etapa
|Zápasy
|Minuty
|Góly + asistence
|Minut na zápas
|Body na 90 minut
|Sparta 2023/24 (liga)
|32
|2 380
|16 + 11
|74
|1,02
|Sparta 2024/25 (liga)
|neuvedeno
|neuvedeno
|4 + 2
|neuvedeno
|neuvedeno
|Sparta podzim 2025 (všechny soutěže)
|neuvedeno
|neuvedeno
|8 + 4
|neuvedeno
|neuvedeno
|Getafe 2025/26 (La Liga)
|6
|138
|0 + 0
|23
|0
|Ferencváros 2026/27 (liga)
|4
|79
|0 + 1
|20
|1,14
Sezona 2024/25 byla skutečně slabší. Ligová bilance spadla na čtyři góly a dvě asistence a Sparta sama v oficiálním textu zmiňuje zdravotní potíže. Pak ale přišel podzim 2025, kdy se po návratu trenéra Briana Priskeho Birmančevič znovu zabydlel v základní sestavě. Napříč soutěžemi zaznamenal osm gólů a čtyři asistence a patřil k nejproduktivnějším hráčům týmu. Odepsaný hráč takhle nevypadá.
Skutečný zlom přišel až v roce 2026. A nebyl výkonnostní, ale minutový. Za hostování v Getafe a dosavadní působení ve Ferencvárosi odehrál dohromady 217 ligových minut, tedy méně než desetinu toho, co stihl v jediné mistrovské sezoně ve Spartě. Průměrný čas na hřišti klesl ze 74 minut na zhruba dvacet.
Zajímavý je poslední sloupec. Na 90 minut má Birmančevič v Maďarsku formálně 1,14 bodu, tedy dokonce víc než ve své nejlepší sezoně. Takový údaj nemá velkou vypovídací hodnotu, protože jde o jedinou asistenci na malém vzorku. Ukazuje ale jedno: když hraje, nepůsobí jako hráč, který by na hřišti nic nepřinášel. Problém je, že hraje málo.
Getafe: půl roku na lavičce
Getafe si ho 2. února 2026 vzalo na hostování s opcí. Ve Španělsku mohl dostat šanci, jakou česká liga nenabízí. Místo toho přišlo nejtěžší období kariéry.
Podle kariérních statistik Opta Analyst nastoupil do šesti zápasů La Ligy, z toho pětkrát jako střídající hráč. Patnáctkrát zůstal sedět na lavičce. Bez gólu, bez asistence. Getafe po sezoně opci neuplatnilo a Birmančevič se vrátil do Prahy.
Proč dostával tak málo prostoru, klub veřejně nevysvětlil. Kontext je ale čitelný. Do Španělska odcházel po zdravotních problémech, uprostřed sezony, do nového systému a do ligy s výrazně vyšším tempem. Hráč, který potřebuje zápasy, aby se dostal do formy, zápasy nedostal. A bez formy zápasy nedostal. Takový kruh se v polovině sezony rozetnout nedá.
Po návratu už podle profilu na webu Ferencvárose nebyl ve Spartě součástí plánů prvního týmu. Konkrétnímu trenérovi tento verdikt veřejně nikdo nepřipsal.
Proč Ferencváros čeká víc
Ostrost fanouškovských reakcí má racionální jádro. Ferencváros Birmančeviče 28. srpna 2026 nepředstavoval jako doplněk kádru. Oficiální text Ferencvárose zdůrazňoval jeho sparťanskou bilanci, zkušenosti z evropských pohárů i 17 startů za srbskou reprezentaci. Sportovní ředitel Tamás Hajnal ho popsal jako kreativního hráče, který může hrát na křídle i jako desítka pod hrotem, a dodal, že od něj čeká roli určujícího člena týmu.
Podle databáze Flashscore za něj klub zaplatil zhruba 50 milionů korun; oficiálně částku nepotvrdil ani jeden z klubů. Pro maďarský trh to není drobná investice. Fanoušek, kterému klub slíbil tahouna a který ho pak vidí na hřišti jen dvacet minut v závěru zápasu, má právo být zklamaný.
Rozdíl je ale v tom, komu frustraci adresovat. Přímé vyjádření trenéra Balázse Borbélyho k Birmančevičově minutáži jsme nedohledali. Borbély přitom do klubu přišel v červnu 2026 s pověstí trenéra, který staví na disciplíně, agresivitě a dlouhodobé stabilitě. Podle nás je pravděpodobné, že nový hráč po půlroce bez pravidelného herního zatížení zatím nesplňuje kondiční nároky takového stylu. Dá se čekat, že ho trenér bude zapojovat postupně. Takový přístup je opatrný, nikoli odsuzující.
Plzeň, smlouva do roku 2029 a co dál
Zajímavou kulisu přinese čtvrtek 15. října 2026. Ferencváros v Evropské lize hostí Viktorii Plzeň, tedy soupeře, proti kterému Birmančevič v roce 2024 rozhodl pohárové finále. Jestli nastoupí, nelze dopředu říct. Podle dosavadního vytížení je pravděpodobnější role žolíka z lavičky. Evropské poháry ale nabízejí rotaci a hustý program podzimu může otevřít prostor, který liga zatím nedala.
Smlouvu má podle Flashscore do 30. června 2029. Klub tedy nemá důvod ho rychle odepisovat a hráč nemá důvod utíkat. Pokud se neprosadí ani v zimě, nabízí se hostování nebo další přestup. Návrat do české ligy by sportovně dával smysl, finančně by ale byl složitý: zájemce by musel jednat s Ferencvárosem a vyrovnat se s jeho kontraktem. Žádný konkrétní zájem českého klubu zatím veřejně známý není.
Pro Spartu vychází odchod jako pragmatický krok. Za hráče, který přišel v roce 2023 z Toulouse podle tehdejších odhadů zhruba za 58 milionů korun, získala podobnou částku po třech letech, double a jednu z nejlepších individuálních sezon posledních let. Veřejnou lítost nikdo z klubu nevyjádřil a podle současných čísel k ní nemá důvod.
Birmančevičovi je 28 let. Na konec kariéry je to brzy, na další ztracený rok už pozdě. Gól v nastavení proti Plzni nedal hráč, který měl štěstí, ale hráč, kterého trenér nechal na hřišti i v 90. minutě. Teď potřebuje především tohle: zůstávat na hřišti.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle