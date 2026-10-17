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Bioodpad nesmíte jen tak vyhodit, pokud je vhodný ke kompostování. Za porušení nového pravidla hrozí pokuta i v desítkách milionů korun

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Od 1. ledna 2025 musí firmy zařazovat bioodpad až na úroveň osmimístných poddruhů. Kdo kód splete, riskuje sankci až 25 milionů korun.
Bioodpad nesmíte jen tak vyhodit, pokud je vhodný ke kompostování. Za porušení nového pravidla hrozí pokuta i v desítkách milionů korun

Bioodpad nesmíte jen tak vyhodit, pokud je vhodný ke kompostování. Za porušení nového pravidla hrozí pokuta i v desítkách milionů korun

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 17.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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