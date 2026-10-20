Bílý porost na povrchu hlíny nemusí být plíseň. Jak poznat rozdíl a proč jen jeden z nich ohrožuje zdraví celé domácnosti

Únorové dopoledne, monstera u okna a na povrchu zeminy bělavý nálet, který tam před týdnem nebyl. Takovou scénu v zimě a na začátku jara zná většina majitelů pokojovek. Za povlakem stojí nejčastěji jedno ze dvou vysvětlení. Prvním jsou krystalické soli a minerály z vody či hnojiv, které po odpaření zůstanou na povrchu jako tvrdý nános. Druhým je houbový růst, tedy plíseň, která se usadí na trvale vlhkém organickém substrátu. První varianta trápí především rostlinu. Druhá vypovídá o bytě. Podle nás jde o signál, že květináč dlouhodobě drží vlhkost, ze které těží plísně a kterou nakonec dýchají i lidé.
Plíseň, nebo vodní kámen v květináči: rozhodnete za půl minuty
K rozlišení nepotřebujete mikroskop, stačí oči, prsty a nos. Minerální usazenina podle University of Maryland Extension vytváří bílý až nažloutlý krystalický povlak, který se objevuje na povrchu zeminy, na okraji nádoby, kolem odtokových otvorů a často i na vnější stěně hliněných květináčů. Colorado State University popisuje bělavou až béžovou krustu, jež vzniká kapilárním vzlínáním rozpuštěných solí k povrchu.
Houbový porost vypadá jinak. Jde o bílou až šedavou vrstvu na vlhkém médiu, která může přerůst v souvislý chomáčkovitý koberec. Odborníci z Ask Extension používají jednoduché vodítko: minerální zbytek bývá bílý, ale nikdy „chlupatý“. Třetí indicií je pach. Americká agentura EPA uvádí, že plísně uvolňují těkavé látky s typicky zatuchlým odérem. U solné krusty zdroje žádný zápach nezmiňují.
Znak Minerální krusta Plíseň Vzhled krystalický, bílý až nažloutlý nános bílá až šedavá vrstva, jemná vlákna Na dotek tvrdá, drolivá měkká, načechraná Kde se objevuje okraj květináče, terakota, odtokové otvory povrch trvale vlhké zeminy Pach žádný zatuchlý, sklepní Typická příčina tvrdá voda, hnojiva, spodní zálivka přelévání, slabá drenáž, málo vzduchu
Suchá krusta bez zápachu na hraně květináče tedy ukazuje spíš na soli. Šedobílé chmýří na mokré hlíně se zatuchlým pachem ukazuje na plíseň. Pokud se v květináči navíc rojí drobné černé mušky smutnice, je to další důkaz. Podle University of Minnesota vyhledávají právě mokrou zeminu.
Proč plíseň v květináči zatěžuje vzduch v celém bytě
Zdravotní rizika se vážou k jedinému z obou povlaků. Americké centrum pro kontrolu nemocí
CDC výslovně uvádí, že plísně rostou všude tam, kde spory dopadnou na přemokřené místo, a mezi příklady jmenuje i květináče. U citlivých lidí mohou vyvolat ucpaný nos, bolest v krku, kašel, sípání, pálení očí nebo kožní vyrážku. Astmatici, alergici, lidé s oslabenou imunitou a s chronickou plicní nemocí reagují podle CDC hůř.
EPA přidává, že vdechnutí spor nebo kontakt s nimi může dráždit oči, kůži, nos, hrdlo i plíce také u lidí, kteří alergií netrpí. Mezi zranitelnější skupiny řadí děti a seniory. Plíseň totiž v hlíně nesedí nečinně. Uvolňuje spory a drobné biologické částice, které se v zimě, kdy se větrá méně, hromadí v uzavřené místnosti. Jeden zasažený květináč v obýváku je malá zátěž. Tři v ložnici a dětském pokoji už představují zdroj, který se vyplatí odstranit hned.
Solná krusta má jinou povahu. Pro lidi zdroje přímé riziko neuvádějí, rostlině ale škodit umí. Colorado State upozorňuje, že vyšší koncentrace solí poškozuje kořeny, zhoršuje příjem vody a projevuje se žloutnutím, vadnutím a spálenými okraji listů. U domácích mazlíčků je opatrnost na místě spíš kvůli samotné rostlině. Organizace ASPCA připomíná, že ochutnaný rostlinný materiál může psovi či kočce způsobit zvracení a trávicí potíže.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Tvrdá voda z českého kohoutku zanechává v hlíně bílé stopy
Proč se krusta v Česku objevuje tak často, vysvětlují čísla vodáren. Společnost ČEVAK dělí vodu podle tvrdosti takto:
středně tvrdá: 1,26 až 2,5 mmol/l tvrdá: 2,51 až 3,75 mmol/l velmi tvrdá: nad 3,76 mmol/l
Vyhláška přitom doporučuje pro pitnou vodu rozmezí 2 až 3,5 mmol/l, takže tvrdší voda je v mnoha obcích naprosto běžná. Pražské vodovody a kanalizace uvádějí pro metropoli vodu převážně měkkou až středně tvrdou, současně však potvrzují, že vápník a hořčík se technicky projevují tvorbou vodního kamene. Podle nás stačí i středně tvrdá voda. Z povrchu substrátu se odpařuje týden co týdne, minerály zůstávají a postupně se vrší.
Zjistit tvrdost ve vlastním bydlišti je snadné. Pražané ji najdou v mapě kvality vody PVK, jinde pomůže sekce „Moje obec“ u ČEVAKu nebo dotaz u místního dodavatele. Pro zálivku pak stojí za zvážení dešťová voda či rozpuštěný sníh, které Missouri Extension označuje za výborné zdroje. Filtrovaná nebo demineralizovaná voda podle nároků rostliny poslouží také. Voda ze změkčovačů se podle stejného zdroje pro dlouhodobé zalévání nehodí. Odstátí v konvi pomůže s chlorem a teplotou, s minerály ale nic neudělá.
Krustu podporuje i oblíbená spodní zálivka. Když květináč pravidelně nasává vodu z misky, soli putují vzhůru a usazují se nahoře. Missouri Extension proto radí občas zalít vydatně shora, aby se přebytečné soli propláchly ven.
Jak se zbavit plísně na hlíně a vodního kamene krok za krokem
Postup se odvíjí od diagnózy. U plísně doporučuje
University of Maryland Extension následující: Pokud doma žije alergik nebo astmatik, přeneste květináč z ložnice či dětského pokoje. Rozrušte povlak vidličkou nebo malým kypřičem, případně seberte a vyhoďte svrchní vrstvu substrátu. Nechte povrch zeminy mezi zálivkami proschnout a zlepšete proudění vzduchu. Zkontrolujte odtokový otvor a vylijte vodu z misky. Květináč nesmí stát v louži.
Pozor na jednu zradu. Silná vrstva hub nebo řas podle UMD po zaschnutí ztvrdne v krustu, přes kterou voda nevsakuje. Steče po stranách ven a pěstitel nabude dojmu, že zalil dostatečně, přestože kořenový bal žízní.
U solné krusty stačí plánovaný zásah. Seškrábněte nános, substrát propláchněte shora zhruba trojnásobným objemem vody, než kolik pojme květináč, a nechte vše řádně odkapat. Při silném zasolení rostlinu přesaďte.
Celou zeminu vyměňte, když se plíseň vrací, substrát je starý, ulehlý nebo pochází ze zahrady, odtok je ucpaný, z hlíny táhne hniloba nebo jsou kořeny hnědé a měkké. Cornell University doporučuje pro pokojovky sterilizovanou pěstební směs. Na většinu rostlin se hodí kombinace rašeliny, perlitu a vermikulitu, kaktusům prospěje přídavek sterilního písku.
Zanesený terakotový květináč odmočte ve směsi tří dílů vody a jednoho dílu octa, usazeniny vydrhněte, opláchněte a nechte vyschnout. Silně zarostlé kusy vydrží v roztoku zhruba čtyř litrů vody a čtvrt litru octa přes noc. Ocet ovšem řeší minerály. K dezinfekci staré nádoby po plísni doporučuje Iowa State University umytí mýdlovou vodou a desetiminutovou koupel v roztoku jednoho dílu domácího bělidla a devíti dílů vody.
Zimní zálivka a správný květináč zabrání návratu povlaku
Nejčastější prohřešek zní nevinně: zalévání podle kalendáře. Virginia Tech radí řídit se vlhkostí zeminy, kterou ověříte prstem nebo vlhkoměrem, a přihlížet ke světlu, teplotě i velikosti nádoby. V zimě rostliny rostou nejpomaleji a vodu spotřebují méně. Illinois Extension proto doporučuje zalévat řidčeji a držet substrát spíš sušší, ovšem bez vadnutí.
Spodní zálivku dávkujte přesně. Stačí pět až osm centimetrů vody v mělké nádobě na 15 až 30 minut, déle než hodinu by rostlina ve vodě stát neměla. Materiál květináče hraje roli také. Neglazovaná terakota dýchá a vlhkost se odpařuje stěnami, což ocení sukulenty, kaktusy a všechny druhy citlivé na přemokření. Plast drží vodu déle a bez odtokového otvoru snadno vytvoří močál. Daní za porézní hlínu bývají bílé minerální mapy na vnější stěně. S nimi se ale dá žít.
Plíseň po přesazení má logické vysvětlení. Čerstvý substrát je navlhčený, kořeny se teprve zabydlují a v příliš velkém květináči zůstává hodně mokrého média, kam kořeny ještě nedosáhnou. Nejrizikovější bývá starý, ulehlý, špatně provzdušněný nebo kontaminovaný substrát s vysokým podílem organické hmoty.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková