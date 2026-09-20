Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Bílí červi staví v moři útesy jako korály. Filtrují vodu tak intenzivně, že kolem nich umírá celý ekosystém

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Invazní červ Ficopomatus enigmaticus staví v mělkých lagunách vápnité útesy metrových rozměrů a dokáže v jejich okolí srazit obsah fytoplanktonu o více než polovinu.
Bílí červi staví v moři útesy jako korály. Filtrují vodu tak intenzivně, že kolem nich umírá celý ekosystém

Bílí červi staví v moři útesy jako korály. Filtrují vodu tak intenzivně, že kolem nich umírá celý ekosystém

Zdroj: Foto: Duane Cox - licence CC BY 3.0
Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Sršeň asijská se šíří Evropou od roku 2004, kdy jedna královna přeletěla z kontejneru v přístavu. V Česku máme letos dva výskyty
Sršeň asijská se šíří Evropou od roku 2004, kdy jedna královna přeletěla z kontejneru v přístavu. V Česku máme letos dva výskyty
Arménská náhorní plošina ukrývá záhadný kamenný komplex. Jeho skutečný účel vědci stále neznají
Arménská náhorní plošina ukrývá záhadný kamenný komplex. Jeho skutečný účel vědci stále neznají

Stovky bazaltových kamenů trčí z trávy v nadmořské výšce 1 770 metrů. Některé mají hladké otvory, které...

Ralsko bylo 50 let za ostnatým drátem. Dnes tam roste les bez lidského zásahu, ale vstup je pořád zakázaný. Kvůli munici
Ralsko bylo 50 let za ostnatým drátem. Dnes tam roste les bez lidského zásahu, ale vstup je pořád zakázaný. Kvůli munici

Téměř 27 tisíc hektarů lesa, mokřadů a pískovců, kde 35 let po odchodu sovětských vojsk stát stále...

Návštěvníci srbské Niše narazí na děsivý pomník. Osmané jej postavili z hlav poražených
Návštěvníci srbské Niše narazí na děsivý pomník. Osmané jej postavili z hlav poražených

Čtyřhranná věž obložená 952 lidskými lebkami měla zastrašit celý Balkán. Dnes je srbským symbolem vzdoru.

Pražský hrad má desítky místností, které neviděl žádný turista. Uzavřené jsou od roku 1918 a důvod není jen bezpečnost
Pražský hrad má desítky místností, které neviděl žádný turista. Uzavřené jsou od roku 1918 a důvod není jen bezpečnost

Za sedmi klíči leží korunovační klenoty. Vedle nich existuje nejméně dvacet reprezentačních salonů, kam se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.