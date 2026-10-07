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Bílá plíseň v květináči? Skořice může pomoci, ale důležitější je jeden jednoduchý zásah

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Bílá plíseň v květináči? Skořice může pomoci, ale důležitější je jeden jednoduchý zásah. Objevíte na povrchu zeminy v květináči bílý nebo našedlý povlak a hned máte pocit, že je s pokojovou rostlinou něco špatně? Zachovejte klid. Plíseň na substrátu se v domácnostech objevuje poměrně často, především tam, kde zůstává zemina dlouho vlhká a vzduch kolem rostliny příliš neproudí. Samotný povlak přitom bývá spíš upozorněním, že je potřeba upravit podmínky pěstování.
Jak používat kafrový olej pro rostliny, Jak používat kafrový olej, kafrový olej, rostliny, pokojová rostlina

Jak používat kafrový olej pro rostliny, Jak používat kafrový olej, kafrový olej, rostliny, pokojová rostlina

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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