Bílá plíseň v květináči? Skořice může pomoci, ale důležitější je jeden jednoduchý zásah. Objevíte na povrchu zeminy v květináči bílý nebo našedlý povlak a hned máte pocit, že je s pokojovou rostlinou něco špatně? Zachovejte klid. Plíseň na substrátu se v domácnostech objevuje poměrně často, především tam, kde zůstává zemina dlouho vlhká a vzduch kolem rostliny příliš neproudí. Samotný povlak přitom bývá spíš upozorněním, že je potřeba upravit podmínky pěstování.
Bílý povlak prozradí příliš vlhký květináč
Typickým signálem je bělavý, šedý až jemně chlupatý povlak na povrchu substrátu. Vlhké prostředí plísním svědčí a problém se může zhoršovat, pokud rostlina stojí v těžké půdě, nemá dostatečný odtok vody nebo ji zaléváte dříve, než substrát stačí proschnout. Právě přemokření je u pokojových rostlin jedním z nejčastějších pěstitelských problémů. Kořeny totiž potřebují kromě vody také vzduch. Když jsou póry v substrátu dlouhodobě zaplněné vodou, ke kořenům se dostává méně kyslíku a rostlina může začít chřadnout.
Nejdřív plíseň odstraňte, teprve potom řešte skořici
Pokud se na povrchu objeví plíseň, nesypte na ni automaticky další vrstvu koření. Nejprve opatrně odstraňte napadenou vrchní část substrátu. U menšího květináče stačí odebrat několik milimetrů až centimetr povrchové zeminy, podle rozsahu problému. Potom doplňte čerstvý substrát a několik dní sledujte, jak rychle zemina vysychá. Pokud zůstává dlouho mokrá, je mnohem důležitější upravit režim zálivky než hledat další domácí prostředek. Skořici můžete vyzkoušet jako doplňkový krok, ale nepočítejte s ní jako s náhradou správné péče. Její protiplísňové vlastnosti jsou známé a u některých rostlinných problémů se skutečně využívá, ovšem u běžné plísně na povrchu zeminy je podstatné především odstranění vlhkých podmínek.
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Foto: Pixabay
Zalévejte podle půdy, ne podle kalendáře
Jedna z nejjednodušších změn může udělat překvapivě hodně. Rostliny nezalévejte automaticky každý týden nebo v určitý den. Před zálivkou sáhněte prstem několik centimetrů do substrátu a zkontrolujte, zda je stále vlhký. U pokojových rostlin se doporučuje kontrolovat vlhkost substrátu a zalévat podle skutečné potřeby. Po zalití by měla přebytečná voda volně odtéct a voda, která zůstane v misce nebo obalu, by neměla stát u kořenů. Samozřejmě neplatí stejné pravidlo pro všechny pokojovky. Sukulenty nebo kaktusy snesou mnohem sušší substrát než například některé tropické druhy. Proto je lepší řídit se konkrétní rostlinou než univerzální radou o jednom centimetru suché zeminy.
Pomůže i obyčejné větrání
Pokud máte rostliny namačkané těsně u sebe, vzduch mezi nimi téměř necirkuluje a substrát pomalu osychá, podmínky pro houbové problémy se zlepšují. Pomůže větší rozestup mezi květináči, pravidelné větrání a v případě větší sbírky také velmi jemné proudění vzduchu. Špatné větrání a příliš vlhké prostředí totiž podporují vznik některých houbových chorob pokojových rostlin. U šedé plísně je zlepšení proudění vzduchu jedním z doporučených preventivních opatření.
Kdy už nejde jen o povlak na zemině
Zpozorněte, pokud kromě plísně začnou žloutnout listy, opadávat nebo měknout stonky, případně pokud po vyjmutí rostliny objevíte tmavé, měkké a zapáchající kořeny. To už může ukazovat na vážnější problém způsobený přemokřením. V takovém případě může být potřeba rostlinu vyjmout z květináče, odstranit poškozené části kořenů a přesadit ji do čerstvého, dobře propustného substrátu. Zároveň zkontrolujte, zda má nádoba dostatečné odtokové otvory.
Zdroje informací: https://www.rhs.org.uk/plants/types/houseplants/how-to-help-a-poorly-houseplant https://www.rhs.org.uk/plants/types/houseplants/growing-guide https://www.rhs.org.uk/disease/grey-mould https://www.rhs.org.uk/problems/oedema
Náhledové foto: Pixabay
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