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Bílá barva převládá na toaletách z několika praktických důvodů. Jejich skutečné vysvětlení zná jen málokdo

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Toaletu má doma úplně každý člověk, pokud tedy někdo nepreferuje spíše suchý záchod. Záchodová mísa se však vyrábí primárně v bílé barvě a mnoho lidí ani netuší, proč tomu tak je.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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