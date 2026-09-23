Bílá barva převládá na toaletách z několika praktických důvodů. Jejich skutečné vysvětlení zná jen málokdo

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Bílá barva převládá na toaletách z několika praktických důvodů. Jejich skutečné vysvětlení zná jen málokdoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Toaletu má doma úplně každý člověk, pokud tedy někdo nepreferuje spíše suchý záchod. Záchodová mísa se však vyrábí primárně v bílé barvě a mnoho lidí ani netuší, proč tomu tak je.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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