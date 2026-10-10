Bezplatný účet Microsoft skrývá past, o které firma moc nemluví. Nad 5 GB vám Outlook může přestat doručovat poštu

Od 1. února 2023 mají osobní účty Microsoft jednu společnou kvótu 5 GB zdarma. Kromě souborů a fotek na OneDrivu se do ní počítají i některá data z Outlook.com, například přílohy e-mailů a obrázky vložené přímo do zpráv. Microsoft o změně informoval hlavně v dokumentaci podpory a v upozorněních uvnitř účtu. Uživatel kvůli ní může přijít o funkční e-mail, takže na tak důležitou změnu to byl nenápadný způsob. Pravidlo platí dál a stránky podpory ho uvádějí i v roce 2026.
Proč o e-mailu rozhoduje i to, co leží na OneDrivu
Do února 2023 měl OneDrive vlastní limit a schránka Outlook.com měla svou samostatnou kapacitu až 15 GB. Obě služby se navzájem neovlivňovaly. Od změny pokrývá jediná kvóta OneDrive i další data, která Microsoft započítává do svého cloudového úložiště, včetně vybraných dat z pošty.
Schránka Outlook.com si vlastní 15GB kapacitu ponechala, o jejím chodu ale rozhoduje i společná kvóta. Když soubory a ostatní započítávaná data překročí limit, Outlook.com může přestat odesílat i přijímat zprávy. Stane se to i tehdy, když je v samotné schránce zabráno třeba jen 2 GB. Údaj o volném místě v nastavení pošty proto může uživatele uklidňovat ve chvíli, kdy už má problém.
Půl roku nad limitem může stát všechny soubory na OneDrivu
Podle dokumentace Microsoftu se první následky mohou projevit hned po překročení kvóty. OneDrive přestane přijímat nové soubory a synchronizace se může zastavit. Outlook.com může přestat doručovat a odesílat poštu a příchozí zprávy se mohou vracet odesílatelům, takže o problému se často jako první dozví ten, kdo vám píše. Omezit se mohou i funkce dalších služeb, které na cloudovém úložišti závisejí.
Když účet zůstane nad kvótou tři měsíce, mohou být soubory na OneDrivu zmrazeny a přístup k nim omezen. Data na účtu v tu chvíli pořád jsou. Po šesti měsících může Microsoft OneDrive i se soubory odstranit. Předtím uživatele upozorní a stanoví lhůtu, do které musí situaci vyřešit.
Celý tento průběh Microsoft popisuje slovem „může“ a dodává, že postup i lhůty se liší podle typu účtu a aktuálních podmínek služby. Kdo spoléhá na to, že má na řešení celý půlrok, sází na lhůtu, kterou mu Microsoft nikde nezaručil.
Koš, Xbox a prošlé předplatné: odkud se berou gigabajty navíc
Do kvóty se nepočítají jen dokumenty, které někdo nahrál vlastní rukou. Oficiální nápověda k nim řadí soubory a fotky na OneDrivu, obsah Koše OneDrivu a část dat z Outlook.com i dalších služeb Microsoftu. Smazaný soubor tedy místo uvolní až ve chvíli, kdy se vysype i Koš.
Ohrožení jsou i lidé, kteří OneDrive vědomě nepoužívají a účet Microsoft mají kvůli Outlooku, Xboxu nebo jiné službě. Data uložená v cloudových službách se jim do kvóty mohou počítat tak jako tak.
Nejzrádnější je past pro ty, kdo kdysi platili Microsoft 365 nebo dostali dočasný bonus k úložišti. Po skončení předplatného nebo akce se jim kapacita zmenší a účet se může ocitnout nad novým limitem, přestože na něj nepřibyl jediný soubor.
Kde najít stav úložiště a co smazat jako první
Kontrola zabere minutu. Po přihlášení k účtu Microsoft stačí na řídicím panelu otevřít sekci Úložiště Microsoftu. Stav úložiště ukazuje i nastavení účtu v Outlook.com a na počítači může na přeplnění upozornit ikona OneDrivu. Její podoba se liší podle verze aplikace a operačního systému.
Kdo nechce platit, musí uklízet ručně. Nejdřív se vyplatí projít na OneDrivu velké soubory, archivy ZIP a složku Z fotoaparátu. Potom je třeba vysypat Koš OneDrivu, jinak smazané soubory v kvótě zůstanou. Nakonec stojí za to v Outlook.com odstranit e-maily s objemnými přílohami a vyprázdnit složku Odstraněná pošta.
Stejně malý prostor zdarma dává i Apple u iCloudu. Google nabízí k osobnímu účtu 15 GB sdílených mezi Gmailem, Diskem a Fotkami, tedy trojnásobek toho, co Microsoft. I u Googlu ale zaplnění podle jeho popisu omezí funkce několika služeb najednou. Kdo chce zůstat u Microsoftu, může přejít na placený tarif. Microsoft 365 Basic nabízí úložiště 100 GB, Microsoft 365 pro jednotlivce 1 TB a rodinný tarif umožňuje dělit úložiště mezi víc uživatelů. Ceny se mohou měnit, aktuální nabídku je proto potřeba ověřit přímo u Microsoftu.