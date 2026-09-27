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Běžný nákup kuřecího masa se změnil v nechutný zážitek. Po jeho rozříznutí se ženě okamžitě udělalo nevolno

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Jednoduchý nákup kuřete na trhu v Novém Sadu ukázal šokující skutečnosti. Jednalo se přitom o celkem vyhlášený rybí trhu fungující v tomto městě už roky. Uživatelka poté zveřejnila na sociálních sítích fotku kuřecího řízku. Ten [...]...
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Zdroj: Fotografie: Bhaskaranaidu / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

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