Běžné potraviny mohou být pro kočky prudce toxické. Jejich pozření může zvířeti způsobit otravu, či dokonce smrt

Možná si myslíte, že některé potraviny, jako například tuňák, jsou pro kočky vhodné, ale není to pravda. Pokud je jí pravidelně, může si způsobit onemocnění.
Strava masožravců se skládá převážně z bílkovin, mírného množství tuků a minimálního množství sacharidů. Hlavní složkou kočičí stravy by proto vždy mělo být kvalitní maso – alespoň 75–80 % stravy.
Ve volné přírodě kočky požírají kořist s kůží a srstí nebo peřím. Kromě masa vstřebávají i další složky a zajišťují si tak vyvážený poměr živin a vlákniny a dobré trávení. Důležité je nedávat kočce k jídlu obiloviny, tedy žádné dorty, chléb či sušenky. Mnoho komerčních granulí je však obsahuje, někdy dokonce jako hlavní složku. 10 nejnezdravějších a nejtoxičtějších krmiv pro kočky
Uvědomte si také, že zvíře dokáže lépe trávit vlastní potravu a že kočky nesmějí jíst vše, co je vhodné pro člověka. Kromě výše uvedených potravin jsou pro zvířecí spolubydlící nevhodné také
sůl, alkohol, sacharidy, kvasnice a káva. Co kočky nesmějí jíst? Pokud nechcete svou kočku otrávit, podívejte se vždy na složení na etiketě a vyvarujte se podávání následujících potravin. Čokoláda a kakao
Každý majitel domácího mazlíčka by měl vědět, že čokoláda je pro zvířata škodlivá. Děti však mohou být v pokušení dát ji například vašemu psovi nebo kočce. Co jim může způsobit?
Purinový alkaloid theobromin obsažený v kakaových bobech může v nejhorším případě vést k úhynu zvířete. Toxin se u zvířat vylučuje příliš pomalu a může se hromadit v krvi. První příznaky intoxikace se mohou objevit již po čtyřech hodinách. Čím vyšší je obsah čokolády, tím vyšší je riziko otravy.
Jakmile se objeví první příznaky otravy, musíte jednat rychle. Začíná to zažívacími potížemi, objevují se příznaky jako průjem, zvracení a vysoký krevní tlak.
Příznakem otravy teobrominem je oteklé břicho a neklidné chování zvířete, které se zhoršuje křečemi. Závažné kardiovaskulární problémy mohou vést až k úmrtí.
Tuňák
Kočky milují tuňáka. Málokdo však ví, že tuňák pro ně může být nezdravý. Tento druh ryb obsahuje metylrtuť, která může být zdraví škodlivá. To však neznamená, že by se
kočky musely obejít bez svého oblíbeného krmiva. Pokud vaše kočka občas sní malé množství ryb, je to neškodné. Jestliže svou kočku občas krmíte tuňákem, ujistěte se, že používáte výrobky z obchodů pro zvířata. Konzervy s tuňákem, které jsou vhodné pro nás lidi, obsahují příliš mnoho soli a koření, což je pro zvíře rovněž škodlivé. Fotografie: Unsplash Cibule, pažitka a česnek
Co je pro nás zcela neškodné a běžné, může být pro naše zvířecí spolubydlící „čistým jedem“. To je případ rostlin póru. Patří sem cibule kuchyňská, pažitka a česnek.
I malé množství těchto rostlin může vyvolat příznaky otravy. Nezáleží na tom, zda kočka jí pórek syrový, vařený nebo sušený. Riziko otravy je způsobeno sirnými sloučeninami, které ničí červené krvinky koček, a pokud zvíře zvrací nebo trpí průjmem, mohou to být první příznaky otravy.
V důsledku snížení počtu červených krvinek pak zvíře trpí anémií. Kromě toho se kočkám často zrychluje dýchání a srdeční frekvence, sliznice jsou bledé a moč tmavne. Naštěstí však toto není typ krmiva, na který by se kočka hned s chutí vrhla.
Syrové vepřové maso
V současné době existují majitelé koček, kteří jsou zběhlí v metodě BARF, což znamená „krmení syrovým masem“. Měli by se však vyhýbat masu vepřovému. Při konzumaci masa
hrozí, že se kočka nakazí Aujeszkyho virem. Původcem Aujeszkyho choroby, kterou přenášejí nakažená prasata, je jeden z herpes virů. Pokud kočka viry pozře v potravě, migrují nejprve do trávicího traktu. Odtud se dostanou do mozku zvířete. V mozku viry ničí nervovou tkáň, což nakonec vede k rychlé smrti. Fotografie: Pixabay
Při infekci Aujeszkyho virem se mohou objevit následující příznaky: neklid, časté zívání, slinění, zvracení, agresivní chování, poruchy pohybu či paralýza.
Játra
Věděli jste, že játra obsahují velké množství vitamínu A? Pokud kočka konzumuje příliš mnoho vitamínu A, může dojít k problémům s kostmi, příznakům ochrnutí, poškození ledvin a změnám kloubů.
Je to proto, že vitamín A rozpustný v tucích se hromadí v ledvinách a játrech kočky a poškozuje je. V závažných případech může otrava vitamínem A vést až k úmrtí. Pokud dáváte přednost syrové stravě (BARF), měli byste zajistit, aby játra tvořila maximálně 3–5 % masa. Jádrové ovoce a hrozny
Ovoce je pro nás lidi zdravé, ale do kočičího jídelníčku nepatří. V misce zvířete by neměly být zejména peckoviny, hroznové víno a sultánky. I švestky, meruňky a broskve
obsahují toxiny, které se mohou přeměnit na kyselinu kyanovodíkovou. V důsledku toho se u koček mohou objevit typické příznaky otravy, jako je nevolnost, zvracení, bušení srdce a dýchací potíže.
Citlivost zvířat na hrozny je různá a částečně závisí na množství a tělesné hmotnosti. Po konzumaci se mohou objevit příznaky jako ztráta chuti k jídlu, bolest žaludku a průjem. Těžká otrava dokonce poškozuje ledviny zvířecího člena rodiny.
Mléko a mléčné výrobky
Mohou kočky pít mléko? To je otázka, která trápí mnoho majitelů koček. Na rozdíl od dospělých koček mohou koťata ještě dobře mléko strávit. Je to proto, že
během pití mateřského mléka produkují enzym laktázu. Pokud vyrostou, sníží se produkce laktázy a vznikne intolerance. Vedlejšími účinky této intolerance mohou být zažívací potíže, plynatost, průjem a bolesti břicha. Poškození jater, obezita a zubní problémy mohou být také důsledkem užívání mléka. Avokádo
Avokádo je oblíbenou superpotravinou, protože obsahuje nenasycené mastné kyseliny a mnoho vitamínů. To může být zdravé pro lidi, ale ne pro kočky. Kromě vitamínů obsahují tyto plody také persin,
látku, která má na zvířata toxický účinek. Pokud kočka sní avokádo, může dojít k otravě, která může vést až k úmrtí. Po konzumaci se u kočky může objevit dušnost, kašel, podkožní edém nebo zvýšená srdeční frekvence, což často vede k srdečnímu selhání. Otravu je obtížné léčit a může mít za následek i smrt zvířete. Fotografie: Pixabay Syrové brambory
Od syrových brambor by se měly držet dál nejen kočky, ale i lidé. V čeledi lilkovitých se vyskytuje toxin solanin, který se nachází hlavně v zelených částech brambor, a je nebezpečný pro zvířata i lidi.
Po uvaření již brambory nejsou nebezpečné, ale vodu z vaření je třeba zlikvidovat. Příznaky otravy se projevují už tehdy, když snědí jen malé množství syrových brambor. Jedná se o zvracení, průjem a dezorientaci. V některých případech však mohou zvíře postihnout také žaludeční křeče a zmatenost. Zelí a luštěniny
To, co u lidí často způsobuje nadýmání, je zelí. Totéž platí i pro kočky, které nedokážou strávit jak zelí, tak luštěniny. Tyto potraviny způsobují plynatost i u zvířat.
Luštěniny jako fazole, hrách a čočka navíc obsahují toxiny, jako je fázin. Pokud mrouskající domácí mazlíčci některou ze jmenovaných snědí, mohou se objevit tyto příznaky: žaludeční křeče, zvracení, krvavý průjem. Na co si dávat ještě pozor
Na rozdíl od psů jsou kočky na jídlo náročnější. Přesto však mohou svým majitelům s oblibou krást jídlo.
Zejména mladé kočky jsou vždy velmi zvědavé a rády zkoušejí něco nového. Proto je vhodné nenechávat zbytky jídla na stole nebo na lince. Případně můžete talíře přikrýt pokličkou.
Zdroj:
Health
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Zdánlivě neškodné potraviny, které mohou být pro vaši kočku toxické a usmrtit ji appeared first on BydlímeÚtulně.cz.