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Běžné chyby při přípravě potravin ničí velké množství cenných živin. Nevědomky se jich dopouští téměř každý

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Loupete pečlivě ovoce a škrábete zeleninu před tím, než ji sníte nebo ji použijete při přípravě jídla? Upravujete tepelně určité potraviny? Možná se připravujete o velkou část živin.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 12:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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