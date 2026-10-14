Běžné chyby při přípravě potravin ničí velké množství cenných živin. Nevědomky se jich dopouští téměř každý

Loupete pečlivě ovoce a škrábete zeleninu před tím, než ji sníte nebo ji použijete při přípravě jídla? Upravujete tepelně určité potraviny? Možná se připravujete o velkou část živin.
Všichni víme, že složení potravin přímo ovlivňuje jejich prospěšnost. Čím výživnější suroviny, tím zdravější jídlo. Má to však jistý háček: při tepelném zpracování a dalších faktorech
dochází ke zničení velkého množství látek, které jsou pro lidský organismus nezbytné. Co lze udělat, aby se takový problém nevyskytl? Měli bychom přehodnotit obvyklé způsoby přípravy některých pokrmů a nápojů. Kiwi bez slupky
Mnoho lidí překvapí, že slupka kiwi je mnohem užitečnější než jeho dužina. Slupka obsahuje velké množství vlákniny a antioxidantů. Obecně platí, že „nadýchané“ kiwi je nejen
mnohem chutnější než loupané, ale také zdravější. Samozřejmě ne každý se dokáže přimět k tomu, aby ovoce jedl tímto způsobem. V takovém případě můžete použít mixér. Pro přípravu neobvyklého a velmi zdravého smoothie se přidává dýně. Mimochodem, ani dýni nemusíte loupat, ve slupce je hodně vitamínu C. Fotografie: Freepik Zničené dušené zelí
Ano, je to chutné, ale čerstvé zelí je mnohem užitečnější. Obsahuje spoustu vitamínů a je bohaté na železo, hořčík a draslík. Pokud zelí vaříte nebo dusíte,
vysoká teplota ničí karoten, vlákninu a antioxidanty. Kysané zelí je naopak velmi zdravé. Je cenným zdrojem vitamínu C. Pomáhá také tělu produkovat žaludeční šťávy a lépe vstřebávat těžká jídla.
Čerstvá rajčata s lykopenem
Samozřejmě, že ve většině případů je čerstvá zelenina prospěšnější než dušená a vařená. Každé pravidlo má však své výjimky. Jednou z takových výjimek jsou rajčata. Důvodem je, že
šťavnatá rajčata obsahují lykopen. Je to pigment, jenž dodává rajčatům červenou barvu. Lidské tělo si lykopen nesyntetizuje – je to látka, která pochází pouze z potravy. Zabraňuje rozvoji aterosklerózy a vzniku nádorů. Fotografie: Unsplash
Lykopen se nejlépe vstřebává po tepelné úpravě a v přítomnosti tuků. Z tohoto důvodu je vhodné rajčata dusit na oleji. Maso lze připravit také
s přidáním rajčat. Jsou chutná a zdravá. Mimochodem, nejvíce lykopenu obsahují šípky. Ty ale není třeba pražit, stačí je uvařit a pít jednoduše jako čaj a jíst k nim sendvič s máslem. Oloupané brambory
Brambory by se také neměly loupat. Slupku samozřejmě jíst nemusíte, ale je lepší ji na bramborách při vaření nechat. Tímto způsobem lze zachovat velké množství živin. Je tu však i druhá strana mince:
v takových bramborách je více škrobu než v loupaných. Mladé brambory jsou obzvláště zdravé: tato zelenina obsahuje draslík, železo, fosfor, vitamin C a škrob. A slupka mladých brambor je mnohem chutnější. Pečené lilky jsou lepší než smažené
Pokud plátky lilku osmažíte na olivovém oleji, jsou vynikající. Smažením však vznikají karcinogenní látky a odpařuje se z nich spousta vody, takže živiny mizí spolu s ní. Samozřejmě se nedá říci, že by takové lilky nebyly vůbec k ničemu, ale
pro větší užitečnost je lepší je upéct v troubě. Mimochodem – budou velmi chutné, zejména v kombinaci s masem nebo zakysanou smetanou. Pečené lilky obsahují mnohem více draslíku než ty smažené. A neobsahují žádné karcinogenní látky. Pohanková kaše s mlékem
Pohanka s mlékem je chutná a výživná. Lepší je však vařit pohanku ve vodě. Pohankové kroupy jsou totiž bohaté na železo a mléko je plné vápníku.
Železo však brání tělu vápník vstřebávat, v důsledku čehož není přínos takového pokrmu příliš velký. Pohanka s mlékem se nedoporučuje lidem s onemocněním ledvin nebo gastrointestinálními problémy. Fotografie: Freepik Čaj s mlékem
Mléko se obvykle přidává do kávy, ale je mnoho lidí, kteří rádi pijí černý čaj s mlékem. Kombinace mléka a černého čaje
chutná mnohem lépe, bez hořkosti a s příjemnou krémovou chutí. Přínos takového čaje je však nulový. Kaseiny neutralizují antioxidanty obsažené v čaji. V důsledku toho čaj přestává být tolik prospěšný.
Zdroj:
Lime.energy
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Děláme je všichni: Chyby, které způsobují ztrátu velkého množství zdraví prospěšných látek u potravin appeared first on BydlímeÚtulně.cz.