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Běžná silniční kontrola odhalila varnu pervitinu plnou zbraní, mladík skončil ve vazbě

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Dennívýzva
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Co začalo jako rutinní silniční kontrola, skončilo odhalením varny drog a zajištěním arzenálu zbraní. Brněnská policie zadržela jednadvacetiletého muže, kterého podezírá z výroby a…
02-zbrane-a-drogy

02-zbrane-a-drogy

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