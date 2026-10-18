Běžná cesta domů nočním vlakem vyvolala na internetu obří paniku: Zoufalé volání dívky o pomoc vystřídalo ohlušující ticho

Bylo krátce před půlnocí, když mladá žena nastoupila do vlaku, aby se po dlouhém dni v práci vrátila domů. Všechno vypadalo naprosto normálně. Ve vagónu kromě ní sedělo jen pět dalších cestujících, kteří tiše spali. Vlak vyjel ze stanice Šin-Hamamacu přesně podle jízdního řádu. Dívka očekávala, že cesta potrvá jen několik minut. Minuty se však začaly nekonečně protahovat a vlak stále nezastavoval.
Postupně si uvědomila, že s touto cestou něco není v pořádku. Vlak obvykle zastavoval každých pár minut, tentokrát však uháněl temnou nocí už více než dvacet minut bez jediné zastávky. Vyděšená žena se proto rozhodla hledat pomoc přímo na anonymním japonském internetovém fóru 2chan.
Právě tam se v noci 8. ledna 2004 začal psát příběh, který se později stal jednou z nejslavnějších internetových záhad. Nikdy nekončící cesta
Podle mnoha médií vystupovala mladá žena na fóru 2chan pod přezdívkou Hasumi. Uživatelům popsala, že nastoupila ve 23:40, ale vlak vůbec nezastavoval. Někteří diskutující jí radili, aby přešla do prvního vagónu a oslovila strojvedoucího. Hasumi to zkusila, ale okénko kabiny bylo zakryté a na její klepání nikdo neodpovídal.
Mezitím se situace ještě více zkomplikovala. Vlak projel tunelem, který se na dané trati soukromé železnice v prefektuře Šizuoka vůbec neměl nacházet. Teprve po téměř hodině jízdy souprava konečně zpomalila a zastavila. Hasumi vystoupila na opuštěné a neobsluhované stanici. Když se podívala na ceduli s názvem stanice, stálo na ní „Stanice Kisaragi“. Pokud si myslela, že to nejhorší má za sebou, hluboce se mýlila. Mladá žena zjistila, že na stanici není žádný jízdní řád a že vlak z opuštěné koleje odjel pryč.
Uživatelé na fóru se okamžitě pokusili stanici vyhledat na internetu.
Jak uvádí portál Medium i příspěvky na fóru Reddit, žádná stanice Kisaragi na oficiálních železničních mapách Japonska neexistuje. Dívka napsala, že název stanice se píše znakem pro slovo „ďábel“.
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Podivné přízraky a mrazivé zvuky
Jelikož na stanici nebyly žádné taxíky ani veřejné telefony, Hasumi zavolala rodičům. Ani oni však o takové stanici nikdy neslyšeli. Rodiče jí doporučili zavolat na policii na linku 110. Podle jejích slov však policisté považovali celý hovor pouze za žert a ukončili ho. Neměla tedy jinou možnost než se vydat pěšky po kolejích zpět. V tu chvíli se však z dálky začaly ozývat podivné zvuky. Hasumi popsala, že slyší bubnování na tradiční bubny taiko a zvonění zvonů. Účastníci diskuse ji varovali, aby se v žádném případě neotáčela a utíkala.
A pak přišla další děsivá zpráva. Hasumi přiznala, že za sebou uslyšela hlas, který ji varoval před chůzí po kolejích. Když se otočila, uviděla jednonohého starého muže, který se však vzápětí vypařil. Strach a panika jí nedovolily pokračovat v rychlé chůzi. Vyděšená, s rozbitým podpatkem a krvácející ranou po pádu, nakonec dorazila k tunelu s názvem Isanuki.
Jak později upozornili vyšetřovatelé internetových záhad, ani tunel s tímto názvem se na dané železniční trati nenachází.
Na druhé straně tunelu však Hasumi narazila na neznámého muže. Uživatelé na fóru ji zoufale varovali, aby k němu nechodila a nevěřila mu, ale mladá žena už byla na konci sil. Muž působil mile a nabídl jí, že ji odveze autem k nejbližší stanici, kde se měl nacházet i hotel.
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Po dramatické diskusi nastalo hrobové ticho
Podle portálu Medium i diskusí na fórech se však situace v autě rychle vyhrotila. Hasumi ve svém posledním příspěvku uvedla, že ji muž veze směrem do hor, což jí nedávalo žádný smysl. Navíc s ní přestal úplně mluvit a místo toho si pro sebe bláznivě vyprávěl podivné věci. Baterie v jejím telefonu byla téměř vybitá. Napsala, že se pokusí z auta utéct. To však byl poslední příspěvek, který kdy zveřejnila. A pak Hasumi ztichla. Už se nikdy neozvala.
Příběh o stanici Kisaragi se rychle stal fenoménem. Jak uvádějí zdroje z oblasti japonského folklóru, případ připomíná koncept kami-gakari, tedy legendy o lidech, které neznámé síly odnesly do jiného světa. Bývalá železniční společnost Enšu Railway potvrdila, že běžná cesta ze stanice Šin-Hamamacu trvá přibližně 33 minut a že v danou noc nebyla hlášena žádná zpoždění ani mimořádné události.
Někteří uživatelé se domnívají, že jde o podvrh a dobře promyšlený internetový příběh.
Jiní zase poukazují na to, že tento příběh odráží strach z opuštěných a chátrajících venkovských oblastí Japonska. Legendární příběh později inspiroval mnoho románů, filmů i seriálů. A tak zůstává více otázek než odpovědí. Ať už šlo o dokonalou internetovou hru, nebo o dívku, která se skutečně propadla do jiné dimenze, jedno je jisté: dodnes mnoho cestujících v Japonsku během některých nočních jízd zvědavě hledí z okna vlaku a tiše doufá, že jejich vlak nezastaví na stanici, kterou nenajdou na žádné mapě.
Zdroje: Autorský text, Medium, Reddit, The Roosevelt Review, J-Horror Blog