Bez Kanea Anglie prohrála i remizovala. Před odvetou s Českem trenér přiznal závislost na třiatřicetiletém střelci

Poslední březnový večer ve Wembley si anglický fotbal nebude připomínat rád. Ve 23. minutě se za obranou utrhl Kaoru Mitoma, Japonsko vedlo 1:0 a Anglie do konce zápasu nenašla odpověď. Hrot sestavy, kde obvykle stojí kapitán, tentokrát patřil Philu Fodenovi. O čtyři dny dřív skončil zápas s Uruguayí remízou 1:1 po penaltě v nastavení. Dva domácí zápasy bez Kanea, žádná výhra. Thomas Tuchel pak nahlas řekl to, co se v Anglii roky spíš tušilo: týmu chybí síla v zakončení a druhého Kanea nemá. Kane nyní stojí na prahu rekordu, je mu 33 let a v úterý 6. října ho ve Wembley čeká česká reprezentace. Jeho přítomnost, nebo naopak absence, je pro českou šanci důležitější, než by se z tabulky mohlo zdát.
Dva večery ve Wembley bez kapitána
Kaneova absence měla v březnu dvě různé příčiny. Proti Uruguayi šlo o záměr. Tuchel nominoval rozšířený kádr 35 hráčů a rozdělil ho na dvě části. Opory včetně Kanea měly dorazit až po prvním zápase, aby si odpočinuly fyzicky i psychicky. Vyplývá to z oficiálního oznámení nominace na webu englandfootball.com.
Na hrot tak šel Dominic Solanke. Anglie dlouho nemohla prolomit uruguayskou obranu a v 71. minutě neproměnil velkou šanci hlavou střídající Dominic Calvert-Lewin. Vedení přinesl až obránce Ben White v 81. minutě. Vydrželo do nastavení, kdy Federico Valverde srovnal z penalty.
Proti Japonsku už měl Kane v kádru být. Nakonec ale nenastoupil, podle deníku The Guardian kvůli bolesti nohy po tréninku. Oficiální zpráva anglického svazu potvrzuje jen to podstatné pro hřiště: kapitán chyběl a jeho místo na hrotu zastal Foden. Výsledek byl ještě horší než s Uruguayí. Anglie gól nedala.
Messi, Ronaldo a chybějící údernost
Po porážce s Japonskem Tuchel nijak nezastíral, jak moc tým na kapitánovi stojí. V oficiální reakci po zápase přirovnal anglickou závislost na Kaneovi k tomu, jak Argentina spoléhá na Messiho a Portugalsko na Ronalda. Podle něj je to u špičkových týmů normální. Zároveň přiznal, že Anglii v obou březnových zápasech chyběla údernost v posledních dvaceti metrech.
Deník The Guardian zaznamenal z tiskové konference ještě stručnější verzi: druhý Kane neexistuje a s Harrym se vyhrává snáz.
Podle nás je to klíčová věta celého anglického roku. Kane není jen gólový bonus navíc ke kvalitě týmu. Je to nosný prvek útoku. Chodí si hlouběji pro míč, drží ho zády k bráně, posílá rychlá křídla za obranu a v pravou chvíli se objeví v šestnáctce. Když chybí, nechybí jen střelec. Chybí orientační bod, podle kterého se hýbe celá útočná řada.
Březen to ukázal na dvou různých modelech. Klasický hrot Solanke s Calvertem-Lewinem nepřinesl gól od útočníka. Falešná devítka Foden nepřinesla gól vůbec. Tuchel po zápase v Praze naznačil, že kopii Kanea nehledá. Zalíbil se mu Jude Bellingham v roli devítky, protože umí přetěžovat strany a chodit do zakončení. Jenže jde o experiment ze závěru jednoho zápasu, ne o hotové řešení. Řešení po Kaneovi může podle Tuchela přijít klidně až za deset let. Je to spíš trenérská nadsázka než prognóza, ale dobře ukazuje, jak daleko je Anglie od plnohodnotné náhrady.
S Kanem a bez něj: čísla mluví jasně
Spočítali jsme, jak Anglie vypadá s kapitánem a bez něj. Vzorek je malý, ale kontrast je výrazný.
|
|Zápasy
|Bilance (V-R-P)
|Skóre
|Kaneovy góly
|S Kanem (Liga národů 2026/27)
|3
|2-0-1
|11:3
|ve všech třech zápasech
|Bez Kanea (březen 2026)
|2
|0-1-1
|1:2
|nehrál
S Kanem dává Anglie téměř čtyři góly na zápas. Bez něj v březnu dala jeden gól za dva zápasy, a i ten vstřelil obránce. Kane v podzimní Lize národů skóroval proti Španělsku, proti Česku a dvakrát v chorvatské Rijece. Tam se stal prvním anglickým hráčem, který dal deset a více reprezentačních gólů ve třech různých kalendářních letech. V roce 2026 jich má jedenáct, v letech 2019 a 2021 jich dal dvanáct a šestnáct.
Věk zatím není argument. Kane se narodil 28. července 1993 a Tuchel o něm na tiskové konferenci před zápasem s Českem řekl, že je na nejvyšší úrovni na hřišti i mimo něj. Pokud v úterý nastoupí, vyrovná anglický rekord Petera Shiltona ve 125 reprezentačních startech. Předzápasové zprávy o jeho absenci nemluvily. Definitivní sestavu však oficiální zápasové centrum zveřejní až zhruba 75 minut před výkopem.
Co by jeho absence znamenala pro Česko
Česko jde do Wembley z nejhorší možné pozice. Po třech zápasech skupiny A3 nemá žádný bod a skóre 2:7. Tabulka vypadá takto:
- Španělsko: 9 bodů
- Anglie: 6 bodů, skóre 11:3
- Chorvatsko: 3 body
- Česko: 0 bodů, skóre 2:7
První dva týmy postupují do čtvrtfinále, poslední přímo sestupuje z Ligy A a třetí hraje baráž o udržení. Pro Anglii je odveta krokem k postupu. Pro Česko je to hlavně souboj s Chorvatskem o to, kdo se vyhne přímému sestupu. Každý bod z Londýna by v tom boji měl obrovskou váhu.
První zápas v Praze dal dvě lekce. Ta první se týká disciplíny: Pavel Šulc dostal ve 25. minutě červenou kartu a od té chvíle hrálo Česko v deseti. Anglie přesilu po přestávce využila, nejdřív skóroval Anthony Gordon, pak výsledek uzavřel Kane. Druhá lekce se týká právě kapitána. Kaneovi stačilo v šestnáctce minimum prostoru. Přesně tohle zakončení z rychlé situace Anglii v březnu chybělo.
Podle nás by Kaneova absence Anglii citelně oslabila v poslední třetině hřiště, ale sama o sobě by z Česka favorita neudělala. Anglie má kvalitu po celém hřišti, hraje doma a s Bellinghamem, Gordonem či Fodenem pořád disponuje hráči, kteří umějí zápas rozhodnout. Kaneův start Česko ovlivnit nemůže, ale bez něj by se zápas posunul z kategorie „téměř nemožné“ do kategorie „hratelné“. Realistickým cílem by v tom scénáři byla remíza: zavřít prostor před vápnem, nenechat Angličany odskočit a spoléhat na to, že bez kapitána budou šance spíš pálit než proměňovat. Přesně to se jim stalo s Uruguayí i Japonskem.
Tuchel ostatně o českém týmu mluvil s respektem. Připomněl, že dělal problémy Španělsku, zlepšuje se v rozehrávce a hraje flexibilně a plynule. Na celek bez bodu je to nečekaně vlídné hodnocení. Zároveň je to varování pro vlastní hráče, že úterní zápas nebude formalita.
Odveta mezi Anglií a Českem začíná v úterý 6. října ve 20:45 ve Wembley. ČT sport má přenosový blok vypsaný od 20:30 do 23:45.
Statistika mluví o jednom hráči a dvou různých týmech. Pokud se Kane v úterý postaví na hrot a vyrovná Shiltonův rekord, bude Česko hrát proti Anglii, která ve Wembley umí potrestat každou chybu. Pokud bude chybět, nastoupí Česko proti Anglii, která v březnu dvakrát doma marně hledala, kdo místo něj dá gól.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle