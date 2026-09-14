Bez drátů, ale pořád trolejbus. Do Hradce Králové dorazily nové vozyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez drátů, ale pořád trolejbus. Do Hradce Králové dorazily nové vozy
Místo školních dílen rovnou na zámek. Šestnáct studentů hořické kamenické školy se pustilo do obnovy zámku...
Historie Hradce neleží jen v muzeích a kronikách. Během Dnů evropského dědictví se bude vyprávět přímo na...
Iniciativa za záchranu unikátních pravěkých rondelů v hradeckých Kuklenách finišuje. Petici, kterou...
Hradečtí fotbalisté si ze Zlína odvážejí cenné tři body. Přestože jako první inkasovali, utkání otočili...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →