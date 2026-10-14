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„Bez dětí nikdy nepoznáš opravdovou lásku,“ řekla mi žena, kterou jsem ten den viděla poprvé v životě

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Dennívýzva
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Představ si, že někoho vidíš poprvé v životě. Nevíš o něm prakticky nic. Neznáš jeho minulost, vztahy, životní zkušenosti ani důvody, proč se rozhodl nemít děti.
Bezdětní jsou stále ještě terčem naprosto zbytečných rad.

Bezdětní jsou stále ještě terčem naprosto zbytečných rad.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 08:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jsme kočky

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