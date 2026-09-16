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Betonové okvětní lístky v lesích připomínají nemocniční komplex z 2. světové války

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Dennívýzva
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Takřka uprostřed ničeho chátrá obří betonový památník. Dřív byl vzpomínkou na tajnou partyzánskou nemocnici, dneska vypadá jako kulisa ze sci-fi filmu.
Grmeč – Památník revoluce

Grmeč – Památník revoluce

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cestovinky.cz

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