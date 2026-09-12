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Berou přes 350 000 Kč měsíčně. Přesto v Česku tito zaměstnanci zoufale chybí

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Dennívýzva
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Soudci v Česku patří mezi nejlépe placené profese. Přesto se mladí právníci do taláru nehrnou a průměrný věk soudců dosáhl 51 let. Co odrazuje absolventy od kariéry v justici?
Berou přes 350 000 Kč měsíčně. Přesto v Česku tito zaměstnanci zoufale chybí

Berou přes 350 000 Kč měsíčně. Přesto v Česku tito zaměstnanci zoufale chybí

Zdroj: shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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