Berlín přezbrojuje celý Bundeswehr naráz a Kreml mlčí. Za několik hodin prošly střely Meteor, AMRAAM i obrana fregat

Žádná jednotlivá zbraň v balíku nevyčnívá, jeho váha je v šíři. Během jednoho zasedání výbor uvolnil zakázky pro letectvo, námořnictvo, pozemní síly, spojaře i logistiku a zalepil tak několik mezer v bojeschopnosti najednou. Na německé zbrojní zakázky je to neobvyklé tempo. Slabinou zveřejněných informací je, že u většiny položek chybí počty kusů i ceny, takže skutečný objem nákupu se z nich odhadnout nedá.
Proč Luftwaffe nevystačí s jedním typem střely vzduch-vzduch
Stíhačky F-35A a Eurofightery Typhoon dostanou dvě další šarže střel AIM-120 AMRAAM. Jde o standardní střelu NATO pro boj za hranicí vizuální dohlednosti. V závěrečné fázi letu ji navádí vlastní aktivní radar a cíle zasahuje na vzdálenost desítek kilometrů. Výrobce Raytheon o ní uvádí, že je jedinou radarově naváděnou střelou plně certifikovanou pro vnitřní zbraňové šachty F-35. Pro Bundeswehr to není nová zbraň, nakupuje ji od roku 1996.
Evropské střely Meteor od konsorcia MBDA pohání náporový motor. Ten jim v koncové fázi letu dodává víc energie, než má střela s klasickým raketovým pohonem, a MBDA proto u Meteoru uvádí největší zónu ve své třídě, ze které cíl nemůže uniknout manévrem. Speciální šarže Meteorů, které výbor schválil, jsou určené k ověřování taktiky a k propojení střely s modernizovaným radarem Eurofighterů. Plné operační nasazení tím Luftwaffe teprve připravuje.
Každá z obou střel tak pokrývá jinou taktickou situaci. AMRAAM stojí na rozšíření po celé alianci a na obří výrobě, kterou Raytheon letos v únoru ohlásil navýšit na nejméně 1 900 kusů ročně. Meteor sází na převahu v koncovém manévru. Americký Kongres už v září 2025 schválil Německu možný prodej až 400 kusů verze AIM-120D-3. Kolik střel teď výbor skutečně objednal, zveřejněné informace neuvádějí.
Deset měsíců od nápadu po tři ostré střely z paluby fregaty
Námořnictvo dostane námořní úpravu systému IRIS-T SLM pro fregaty třídy F125 Baden-Württemberg. Pozemní verze tohoto systému je protivzdušná obrana středního dosahu, která zasahuje cíle do vzdálenosti 40 kilometrů. Na moři už systém prošel ostrou zkouškou. Při cvičení Maritime Firing Exercise 2025 u norského ostrova Andøya vypálila fregata Baden-Württemberg tři střely IRIS-T SLM a všechny tři proběhly podle plánu.
Lodní senzory se při té zkoušce poprvé funkčně propojily se zbraňovým systémem a Bundeswehr ji označil za technologický milník. Od prvního nápadu k ostré střelbě uplynulo deset měsíců, což je u německého obranného projektu mimořádně rychlé.
Ministerstvo obrany u projektu výslovně píše o „aktuální hrozbové situaci“ a odkazuje na Ukrajinu, kde IRIS-T pomáhá chránit města před ruskými raketami a drony. Berlín tedy kupuje systém, jehož výsledky viděl ve skutečném boji. Na souši výbor schválil úpravy programu NNbS, tedy protivzdušné obrany velmi krátkého dosahu na obrněném podvozku Boxer. Německo tak posiluje protivzdušnou obranu na moři i na zemi současně.
Nejnudnější položky balíku drží pohromadě všechny ostatní
Lehké kolové obrněnce Fennek váží kolem 10,5 tuny a slouží k průzkumu a řízení palby. Verze 1A1 a 1A2 dostanou digitální spojení, které potřebují, aby se zapojily do síťově propojené bojové skupiny. Speciální varianta Fennek JFST pro společnou podporu palbou se přestaví na standard A5.1. K tomu výbor schválil rámcovou dohodu na rakety ráže 70 mm a další laserové značkovače cílů, se kterými lze z terénu přesněji navádět palbu.
Všechny tyto prostředky spojuje zabezpečená síť SINA. Bez šifrovaného a odolného spojení by nové senzory a zbraně fungovaly každá zvlášť, proto je SINA součástí téhož balíku.
Pokračovat bude také program SALIS, mezinárodní řešení strategické letecké přepravy. Bundeswehr přes něj využívá hlavně letouny An-124 Ruslan, které převážejí tanky, nákladní auta, vrtulníky nebo humanitární materiál. Armáda sama uvádí, že na náklady takové velikosti vlastní prostředky nemá. Rychlý přesun těžké techniky na východní křídlo NATO tak stojí na mezinárodním programu, a u armády, která právě posiluje všechny ostatní složky, je to slabé místo. Námořní pěchota, Seebataillon, dostane víceúčelové bojové čluny s dodávkami od roku 2029 a modernizaci simulátoru vrtulníku NH90.
Kde se německé nákupy potkají s českými Gripeny
Česká armáda používá střely AMRAAM na stíhačkách JAS-39 Gripen a počítá s nimi i pro budoucí F-35. Německé objednávky jdou přes americký systém prodeje zbraní spojencům FMS, takže mohou teoreticky ubírat výrobní kapacitu a posouvat pořadí dodávek. Raytheonův plán vyrábět nejméně 1 900 kusů ročně tenhle tlak tlumí. Jak velký tlak to bude, se bez počtu kusů v německé objednávce odhadnout nedá.
V pozemní protivzdušné obraně šly obě země každá svou cestou. Praha v roce 2021 podepsala kontrakt na izraelský systém SPYDER CZ a český materiál k evropské iniciativě ESSI otevřeně uvádí, že některé státy zvolí IRIS-T a Česká republika používá SPYDER. O tytéž střely protivzdušné obrany tedy česká a německá armáda soupeřit nebudou.
Obě země přitom modernizují v rámci téže aliance. F-35 má být v Evropě rozšířenou platformou, AMRAAM je společný standard a síťově propojená protivzdušná obrana má fungovat přes hranice. Každá další německá schopnost tak přidává hloubku obraně celého východního křídla včetně Česka. Moskva, jejíž válka proti Ukrajině trvá přes čtyři roky, na rozhodnutí rozpočtového výboru veřejně nereagovala.