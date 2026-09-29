Berenika Kohoutová přichází do Polabí jako těhotná Katka. Přiznala, že její seriálový manžel jí byl chvílemi nepříjemný

Berenika Kohoutová nastupuje do seriálu Polabí, FOTO: distr. FTV Prima Berenika Kohoutová nastupuje do seriálu Polabí, FOTO: distr. FTV Prima Berenika Kohoutová nastupuje do seriálu Polabí, FOTO: distr. FTV Prima Berenika Kohoutová nastupuje do seriálu Polabí, FOTO: distr. FTV Prima Berenika Kohoutová nastupuje do seriálu Polabí, FOTO: distr. FTV Prima Berenika Kohoutová nastupuje do seriálu Polabí, FOTO: distr. FTV Prima Berenika Kohoutová nastupuje do seriálu Polabí, FOTO: distr. FTV Prima Berenika Kohoutová nastupuje do seriálu Polabí, FOTO: distr. FTV Prima
Herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová rozšiřuje herecký tým seriálu Polabí. Od tvůrců přijala nabídku na roli Katky Valentové, těhotné ženy žijící s agresivním alkoholikem. Nová postava zasáhne do osudů dosavadních hrdinů Romana a Lenky. Sama herečka označuje tuto postavu za svůj herecký protiúkol. Nečekaný útok v kempu
Katka Valentová snáší hádky s opilým manželem Dušanem a doufá, že situaci vyřeší narození jejich dítěte. V kempu opilý Valenta v podání Jakuba Tvrdíka napadne policistu Romana, kterého hraje Láďa Hampl, a pobodá ho. Agresor po útoku končí ve vězení. Těhotná Katka zůstává bez prostředků a z celé situace zpočátku viní zraněného Romana. Později jí začne pomáhat Lenka s tváří Hany Kusnjerové a následně se přidá i sám Roman.
Tvůrci seriálu oslovili herečku přímo bez konkurzu. Chování její postavy nemusí být divákům na první pohled srozumitelné.
„Bohužel se v tom může najít spousta žen. Manipulátoři dokážou člověka omotat tak, že sám potom neví, co dělá,“ prozradila Kohoutová. Z jejího pohledu oběti někdy zjistí, že manipulaci do jisté míry potřebují, a osamostatnit se bývá nereálné. Nepříjemné scény s kolegou
Ačkoliv herečka ztvárňuje oběť domácího násilí, s odborníky roli předem nekonzultovala. Scén s manželem podle ní nebylo tolik a tvůrci je nepojali příliš explicitně. Natáčení konfliktů přesto vyžadovalo velkou opatrnost všech zúčastněných.
Kolega Jakub Tvrdík hrál podle Kohoutové násilníka velmi uvěřitelně.
„Přitom je to opravdu strašně sympatický a hodný člověk, ale tím, jak je velký a vysoký, bylo to občas celkem nepříjemné,“ popsala herečka. Samotné natáčení je rozložené do více měsíců, takže nezažívá hluboký ponor do role a nenosí si náročné pocity domů. Energii na place doplňuje především spánkem a připravenými svačinami. Mateřství a vzkaz obětem
Zkušenost s vlastním mateřstvím herečce podle jejích slov pomáhá lépe prožít a zahrát vypjaté emoce před kamerou. Svým hereckým kolegům Láďovi Hamplovi a Haně Kusnjerové skládá poklonu za profesionalitu a připravenost na rychlé seriálové tempo.
Ženám v podobné životní situaci doporučuje kontaktovat krizové linky.
„Svěřit se někomu, kdo je mi blízký, kdo mi v tu chvíli může pomoct, u koho můžu přečkat to nejhorší a v klidu se zamyslet, co dál,“ vzkazuje Kohoutová ohroženým ženám. Její seriálová postava nedokáže násilnického manžela odmítnout, což herečka označuje za Katčinu slabost, se kterou se ve vlastním životě sama učí pracovat. Zpěv a divadlo dostávají prostor
Dějová linka Katky Valentové je podle tvůrců v dalších dílech spletitá.
„Mě samotnou často překvapilo, čeho je ta holka schopná,“ přiznala herečka k vývoji své postavy. Seriál Polabí vysílá Prima každé úterý a čtvrtek večer.
Mimo televizní kamery se herečka soustředí na hudební dráhu. Dle aktuálních informací připravuje vydání nové desky a čeká ji zkoušení divadelní hry Špinarka. V představení o zpěvačce Věře Špinarové využije herecké i pěvecké dovednosti. Nabídky na moderování naopak z časových a profesních důvodů nepřijímá.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (FTV Prima).