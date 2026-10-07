Berenika Kohoutová nastoupila do Polabí a přinesla s sebou těžké téma. „Může se v tom najít spousta žen," přiznala

Katka Valentová čeká dítě s mužem, který pije, bije a systematicky ji zbavuje schopnosti rozpoznat, co je normální. Takhle vypadá nová postava, s níž
Berenika Kohoutová vstoupila do podzimních epizod Polabí na Primě. V materiálech k seriálu herečka popsala, proč ji role zasáhla: A dodala, že manipulátor dokáže člověka „omotat tak, že sám potom neví, co dělá.“ Věta, která zní jako replika ze scénáře, jenže popisuje realitu tisíců českých domácností. „Může se v tom najít spousta žen.“ Kdo je Katka Valentová a proč její příběh bolí víc než běžná kriminální zápletka
Katka je mladá těhotná žena svázaná s Dušanem Valentou, agresorem, jehož násilí nekončí jednou fackou u večeře. Linka její postavy se rozvíjí v několika vrstvách:
fyzická agrese, ekonomická závislost po partnerově uvěznění a především dlouhodobá psychická manipulace, která oběti rozloží vnitřní kompas. Katka zpočátku věří, že dítě Dušana promění. Nepromění. Zůstává. A právě v tom spočívá síla celého vyprávění: seriál neukazuje jen modřiny, ale mechanismus, kvůli kterému žena odchází pozdě, nebo neodchází vůbec.
Její osud se navíc proplete s dalšími ústředními postavami. Roman v podání Ladislava Hampla skončí pobodaný Dušanovou rukou, Lenka (Hana Kusnjerová) se
Katce pokusí pomoct, přestože ji Katka zpočátku obviňuje právě z Romanových problémů. Příběh tak přerůstá z jedné vedlejší linky do uzlového bodu celé sezony. Proč tvůrci sáhli právě po Kohoutové a co ji na roli přitáhlo
Diváci znají Bereniku Kohoutovou z civilnějších poloh: Markéta Havránková v Ulici, Norika Holasová v Jedné rodině na Nově, Veronika v Hořkém světě. Vesměs role s rodinným nebo komediálním nádechem. Katka Valentová je od toho vzdálená jako noční směna od nedělního oběda.
Tvůrci Polabí ji oslovili napřímo, bez castingu. Herečka sama označila roli za „protiúkol“, tedy záměrný odklon od toho, v čem ji publikum zná. Právě kontrast mezi její dosavadní obrazovkovou identitou a temnotou Katčina příběhu dodává obsazení další rozměr. Když divák vidí známou tvář v nezvyklé poloze, obtížněji si od postavy udržuje odstup.
Zdroj fotografie: Se svolením TV Prima Polabí drží silnou pozici a rozšiřuje záběr za hranice kriminálky
Seriál se vrátil na obrazovku 25. srpna 2026 osmdesátou epizodou a Valentova linka prokazatelně běží nejpozději od poloviny září. Na přelomu září a října si
Polabí udržovalo vedení nad konkurenčním Božím plánem v divácké skupině 15+: 29. září naměřil MediaGuru 532 tisíc diváků, o dva dny později 581 tisíc. Na platformě prima+ se epizody 88 až 90 drží mezi nejsledovanějšími tituly.
Polabí přitom už dříve pracovalo s drsnějšími motivy: vražda Ivety, pokus o sebevraždu Terezy Benešové, skrytý pachatel. Katčina linka ovšem posouvá seriál jinam.
Nejde o otázku „kdo to udělal“, ale o otázku „proč ona zůstává“. A právě tento posun od detektivní mechaniky k sociálnímu dramatu dává podzimní sezoně odlišnou váhu. Kde hledat skutečnou pomoc, když se v Katčině příběhu poznáváte
Kohoutová ve svých vyjádřeních k seriálu výslovně doporučuje ženám v obdobné situaci obrátit se na odborníky, a to klidně anonymně. V Česku funguje několik nonstop a bezplatných služeb:
Bílý kruh bezpečí – linka 116 006, nonstop, zdarma ROSA – linka 116 016, nonstop, zdarma; k dispozici je i anonymní chat ACORUS – linka 776 069 669, nonstop Policie ČR – tísňová linka 158 při bezprostředním ohrožení Intervenční centra v každém kraji – bezplatná pomoc osobám ohroženým domácím násilím
Jediný krok, který oběť potřebuje udělat, je zvednout telefon nebo otevřít chat. Jméno nemusí říkat.
Sama herečka naznačila, že Katčin příběh nebude mít přímočaré rozuzlení:
Seriál tím zrcadlí realitu, odchod z násilného vztahu málokdy proběhne jedním rozhodnutím a jedním odchodem ze dveří. „I když to bude vypadat, že se dokáže oprostit, možná to tak úplně nebude.“
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová