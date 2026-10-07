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Berenika Kohoutová nastoupila do Polabí a přinesla s sebou těžké téma. „Může se v tom najít spousta žen," přiznala

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Dennívýzva
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Seriál Polabí vsadil na domácí násilí a psychickou manipulaci a obsadil do klíčové role herečku, která o tématu mluví s nečekanou otevřeností.
Berenika Kohoutová nastoupila do Polabí a přinesla s sebou těžké téma. „Může se v tom najít spousta žen," přiznala

Berenika Kohoutová nastoupila do Polabí a přinesla s sebou těžké téma. „Může se v tom najít spousta žen," přiznala

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.10.2026 07:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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