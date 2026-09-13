Berdych vyřadil Macháče ze sestavy na Davis Cup proti USA. Dlouho jsme si o tom povídali, vysvětlil kapitán

Září 2025, Delray Beach na Floridě. Kapitán Tomáš Berdych má v ruce pětičlennou nominaci, ve které nechybí Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Adam Pavlásek ani debutant Petr Brunclík. Jenže v den rozlosování oznámí, že do pátečních singlů Macháč nepůjde. Důvod? „Nebyl na začátku týdne úplně ve stoprocentní kondici.“ O rok později, v srpnu 2026, Berdych zveřejní první nominaci na domácí duel s USA v pražské O2 areně, a Macháč je v ní znovu. Žádné definitivní vyřazení, žádná veřejná roztržka. Zato kapitánská práce s hráčem, jehož největší přednost (univerzálnost) je zároveň jeho největší riziko.
Dvě události, jeden příběh
Kolem Macháčovy daviscupové role koluje řada nepřesností, které vznikají smícháním dvou různých zápasů. Ten první se odehrál 12.–13. září 2025 v americkém Delray Beach. Češi tehdy vyhráli 3:2 venku, přičemž rozhodující singlové body obstarali Lehečka a Menšík, nikoli Macháč. Ten druhý teprve přijde: oficiálně potvrzený duel Česko–USA v O2 areně je naplánovaný na 18.–19. září 2026.
V obou případech byl Macháč součástí srpnové nominace. V roce 2025 ho Berdych nenasadil do úvodních singlů, ale z týmu ho nevyřadil. V roce 2026 ho do první pětice zařadil vedle Lehečky, Menšíka, Víta Kopřivy a Patrika Rikla. Pavlásek tentokrát v nominaci chybí.
Pata, noha, dva měsíce pauzy
Abychom pochopili Berdychovo rozhodování, musíme se vrátit k Macháčovu tělu. Na Roland Garros 2026 otevřeně mluvil o zánětu v patě, který ho limitoval už několik týdnů. V červnu se odhlásil z Wimbledonu, trhlina v levé noze se nezhojila. Cílil na návrat během amerického léta, ale v srpnu 2026 se teprve vracel do turnajového rytmu po více než dvouměsíční pauze.
Berdych podle svých veřejných vyjádření s Macháčem komunikoval průběžně celé léto. Sledoval jeho zdravotní stav, řešil, zda bude připravený na singl, na debl, nebo na obojí. Přesný obsah těchto rozhovorů se veřejně nedochoval, ale kapitánova slova z srpna 2026 jsou jednoznačná: pokud se Macháč vrátí do rytmu a bude zdravý, zůstává členem týmu. Zároveň dodal, že do zápasu zbývá měsíc a sestava se může ještě měnit podle výsledků z Cincinnati a US Open.
Hybridní hráč versus deblový specialista
Tady se dostáváme k jádru kapitánského dilematu. Macháč není jen singlista a není jen deblista. Je hybrid, hráč, kterého lze nasadit do čtyřhry jako pojistku deblového bodu, a zároveň ho držet v záloze pro singl, kdyby někdo z jedničky nebo dvojky vypadl. Tahle flexibilita je v pětičlenném daviscupovém týmu vzácná.
Pavlásek představuje opačný model. Čistý deblový specialista, který zvyšuje šanci na konkrétní bod ve čtyřhře, ale nepřináší žádnou singlovou zálohu. Pro kapitána to znamená dvě odlišné architektury týmu:
- S Macháčem: větší taktická variabilita, možnost reagovat na vývoj zápasu přesunem hráče mezi disciplínami, ale riziko, že jeho tělo nevydrží plnou zátěž.
- S Pavláskem: vyšší specializace na deblový bod, jednodušší plánování, ale menší manévrovací prostor, pokud se singlový plán zhroutí.
V září 2025 Berdych zvolil kompromis, měl v týmu oba. Macháče nechal odpočívat v pátek a nasadil ho až tam, kde ho potřeboval. Výsledek 3:2 pro Česko mu dal za pravdu.
Co čeká český tým v O2 areně
Američané nejsou soupeř, kterého lze podceňovat. Jsou 32násobnými vítězi Davis Cupu, žádný jiný národ jich nemá víc. V září 2025 přivezli do Delray Beach Taylora Fritze, Francese Tiafoa a grandslamové deblové šampiony Rajeeva Rama s Austinem Krajickem. Pro září 2026 vypadá první nominace opět elitně: Ben Shelton, Fritz, Tommy Paul a deblista Christian Harrison.
Česko má proti tomu tři tituly (1980, 2012, 2013) a čerstvou zkušenost, že Američany dokáže porazit i bez plného nasazení Macháče. Domácí prostředí v O2 areně přidá atmosféru, kterou floridský beton nenabídl. Přímé přenosy poběží na ČT sport a ČT sport Plus, vstupenky zatím oficiální web Davis Cupu uvádí jako „TBC“ s odkazem na Ticketmaster.
Kapitánská šachovnice
Berdychovo zacházení s Macháčem připomíná spíš šachovou partii než osobní spor. Každý tah závisí na informaci, kterou přinese další týden: výsledek z turnaje, zpráva od fyzioterapeuta, pocit hráče po tréninku. Veřejně doložitelné zdroje neukazují konflikt. Ukazují kapitána, který pracuje s nejistotou.
A právě to je na celém příběhu nejzajímavější. Macháč není hráč, kterého Berdych odepsal. Je hráč, kolem kterého musí celý tým balancovat, protože když funguje, mění dynamiku sestavy víc než kdokoli jiný. Otázka pro září 2026 nezní, jestli ho Berdych chce. Zní, jestli ho Macháčovo tělo pustí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář