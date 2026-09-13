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Berdych vyřadil Macháče ze sestavy na Davis Cup proti USA. Dlouho jsme si o tom povídali, vysvětlil kapitán

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Tomáš Macháč figuruje v obou daviscupových nominacích proti Američanům. Příběh není o vyřazení, ale o tom, jak kapitán Berdych skládá tým kolem hráče, jehož tělo nedává stoprocentní záruky.
Berdych vyřadil Macháče ze sestavy na Davis Cup proti USA. Dlouho jsme si o tom povídali, vysvětlil kapitán

Berdych vyřadil Macháče ze sestavy na Davis Cup proti USA. Dlouho jsme si o tom povídali, vysvětlil kapitán

Zdroj: Rick Munroe / Creative Commons / CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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