Beran v práci a s penězi: dej mu cíl, prostor a trochu konkurence. Hlavně ho nenech tři roky čekat na povýšení

Ne proto, že by chtěl všechny převálcovat. Práce je pro něj často zajímavá právě tam, kde může něco ovlivnit. Jakmile se z ní stane nekonečné opakování stejného procesu bez možnosti růstu, začne se jeho energie ztrácet.
Jak Beran pracuje
Nejlépe často funguje tam, kde existuje jasný cíl a relativně krátká cesta mezi nápadem a výsledkem. Má rád pocit pokroku. Projekt, na kterém šest měsíců není vidět jediná změna, může být pro jeho temperament náročný.
Naopak krizové situace mu někdy sedí překvapivě dobře. Když se něco opravdu pokazí, ostatní mohou začít panikařit a Beran konečně dostane prostředí, ve kterém je potřeba jednat. „Dobře. Co uděláme jako první?“ Tohle je velmi beraní pracovní otázka.
V čem může být výborný
V rozjezdu. Dokáže překonat moment mezi „měli bychom“ a „děláme“. Může být dobrý v rolích, kde potřebuje iniciativu, rychlé rozhodování, soutěživost, komunikaci nebo schopnost prosadit nápad.
Podnikání, obchod, vedení projektu, kreativní profese, sport, krizový management nebo dynamická pracovní prostředí mohou dobře odpovídat jeho astrologickému temperamentu.
Ne proto, že by každý Beran měl okamžitě podat výpověď a založit startup. Spíš proto, že potřebuje alespoň určitou část práce cítit jako vlastní hřiště.
Co ho v práci ničí
Mikromanagement. Pokud musí každé malé rozhodnutí třikrát schvalovat a následně vysvětlit v tabulce, proč ho učinil, jeho motivace může mizet rychlostí otevřené láhve prosecca na firemním večírku. Velmi špatně může snášet také prostředí, kde nikdo nic nerozhodne.
Porada o poradě, na které se domlouvá termín další porady, je pro něj zvláštní forma psychologického testu. Potřebuje vědět, že se věci hýbou.
Jak zvládá konkurenci
Konkurence ho může stimulovat. Pokud je zdravá. Číslo, cíl nebo člověk, kterého chce dohnat, v něm může probudit obrovské množství energie. Problém nastává, když začne výkon zaměňovat za vlastní hodnotu.
Potom už nepotřebuje vyhrát proto, že ho baví výzva. Potřebuje vyhrát, aby se cítil dost dobrý. A právě tam se pracovní tah může změnit v nekonečný závod bez cílové pásky.
Beran jako šéf
Může být inspirativní, energický a ochotný rychle rozhodovat. Často ocení lidi, kteří nepotřebují vodit za ruku. Dokáže dát velkou důvěru člověku, který ukáže schopnost převzít odpovědnost. Jeho slabinou může být netrpělivost s pomalejším tempem ostatních.
To, že něco pochopil za deset minut on, neznamená, že zaměstnanec, který potřebuje hodinu, je neschopný. A právě schopnost nevynucovat vlastní tempo na všechny kolem bývá pro Berana ve vedení důležitá.
Beran jako zaměstnanec
Potřebuje určitou autonomii. Šéf, který řekne „tady je výsledek, kterého potřebujeme dosáhnout, ukaž mi, jak bys to udělal“, ho může dostat mnohem dál než člověk, který kontroluje každý krok. Zároveň potřebuje zpětnou vazbu. Ne nutně nepřetržitou pochvalu. Spíš pocit, že jeho práce má dopad.
Pokud několik let odvádí výkon a nikdo mu nedokáže říct, kam se může posunout, začne pravděpodobně hledat dveře.
Beran a peníze
Jeho finanční styl může být ovlivněný impulzivitou. Pokud něco opravdu chce, mezi touhou a platbou nemusí existovat dlouhá administrativní fáze. „Koupím si to příští měsíc“ se někdy změní na „už to vezou“.
Často rád utrácí za zážitky, věci, které mu okamžitě přinesou radost, sport, cestování nebo cokoli, co podporuje nový projekt či zájem. Na druhou stranu může být velmi motivovaný peníze vydělávat. Finance pro něj často neznamenají jen bezpečí. Znamenají možnost rozhodovat. A právě finanční nezávislost může být jeden z nejsilnějších motivátorů.
Co mu může s penězi fungovat
Systém, který není příliš komplikovaný. Automatická rezerva, jasný limit a předem oddělené peníze na radost mohou fungovat lépe než detailní tabulka, kterou musí každý večer ručně doplňovat. Pokud je rozpočet příliš restriktivní, hrozí známý efekt:
„Odteď neutrácím vůbec.“ O čtyři dny později: „Dobře, ale ty boty byly výjimka.“ Beran může být výborný v získávání příležitostí. Jeho finanční lekce často spočívá spíš v tom, aby všechno, co vydělá, nemusel okamžitě proměnit v další pohyb.
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