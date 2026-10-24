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Ben Stiller a Spike Lee smutnili, LeBron zkazil šampionům večírek. "Mohl bych být mnohem lepší," navnadila fanoušky legenda

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Newyorští Knicks si na úvod nové sezony NBA připravili mistrovskou oslavu, jenže LeBron James jim do slavnostního scénáře připsal nečekanou zápletku. Jednačtyřicetiletá legenda při debutu za Philadelphii zaznamenala 14 bodů a sedm asistencí, čímž pomohla 76ers k vítězství 106:100.
Ben Stiller a Spike Lee smutnili, LeBron zkazil šampionům večírek. "Mohl bych být mnohem lepší," navnadila fanoušky legenda

Ben Stiller a Spike Lee smutnili, LeBron zkazil šampionům večírek. "Mohl bych být mnohem lepší," navnadila fanoušky legenda

Zdroj: Philadelphia 76ers
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 05:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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