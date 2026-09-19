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Ben Affleck zachraňuje syna. Zvířata na Netflixu spojí rodinné drama s kriminálním thrillerem

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Ben Affleck je celkem osobitým tvůrcem, jehož filmy mají určitou preciznost a žánrové zaměření. Tentokrát se na Netflixu pustil do thrilleru Zvířata (Animals), v němž únos odhalí v hrdinech to nejhorší.
Ben Affleck zachraňuje syna. Zvířata na Netflixu spojí rodinné drama s kriminálním thrillerem

Ben Affleck zachraňuje syna. Zvířata na Netflixu spojí rodinné drama s kriminálním thrillerem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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