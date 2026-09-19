Ben Affleck zachraňuje syna. Zvířata na Netflixu spojí rodinné drama s kriminálním thrilleremPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ben Affleck zachraňuje syna. Zvířata na Netflixu spojí rodinné drama s kriminálním thrillerem
Dva zřejmě nejlepší a nejvýznamnější filmy roku 1981 – dobrodružní Dobyvatelé ztracené archy a...
Slovenský krasobruslař Ondrej Nepela se v roce 1972 vrátil ze Sappora jako olympijský vítěz, jenže doma ho...
Tento týden se do kin dostane snímek Call režiséra Matěje Balcara. Hlavní hrdina (Daniel Šváb) se rozhodne...
Máme tu třetí zářijovou dávku premiér, která je obzvláště bohatá. Do kin totiž vstupuje hned deset filmů....
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