Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Ben Affleck má na Netflixu nový hit, který málem vůbec nevznikl. Jennifer Garner kvůli divákům odmítla hrát jeho ženu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Do první klapky zbývaly dva týdny, když Ben Affleck zjistil, že Spike Lee s Denzelem Washingtonem točí velmi podobný příběh o únosu. A celý projekt zastavil. Kriminální thriller Zvířata (Animals) nakonec přece jen vznikl a teď vévodí žebříčkům Netflixu, jen s úplně jiným obsazením. Proč v něm nehraj
Ben Affleck má na Netflixu nový hit, který málem vůbec nevznikl. Jennifer Garner kvůli divákům odmítla hrát jeho ženu

Ben Affleck má na Netflixu nový hit, který málem vůbec nevznikl. Jennifer Garner kvůli divákům odmítla hrát jeho ženu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 07:00

Reklama
Další články z Netflixer
Dva podvodníci předstírají, že loví duchy. Pak narazí na skutečné zlo. Nový horor láká na hvězdu Perníkového táty
Dva podvodníci předstírají, že loví duchy. Pak narazí na skutečné zlo. Nový horor láká na hvězdu Perníkového táty
Výše starobního důchodu ji dohání k pláči a v mládí přišla o dítě. Dnes slaví narozeniny osudem zkoušená herečka Veronika Žilková
Výše starobního důchodu ji dohání k pláči a v mládí přišla o dítě. Dnes slaví narozeniny osudem zkoušená herečka Veronika Žilková

Dnes slaví 65. narozeniny česká herečka Veronika Žilková. Přízeň diváků si získala díky seriálům My všichni...

Nezavolali mi, tak prohrají. Jeremy Renner o tom, že Avengers v Doomsday bez Hawkeye nemají šanci
Nezavolali mi, tak prohrají. Jeremy Renner o tom, že Avengers v Doomsday bez Hawkeye nemají šanci

Čtyřikrát rázně řekl ne a pak přidal pointu, která teď koluje po sociálních sítích. Jeremy Renner tak...

Poslední Spider-Man míří na streamovací platformy. Film ještě pořád běží v kinech a láme rekordy
Poslední Spider-Man míří na streamovací platformy. Film ještě pořád běží v kinech a láme rekordy

Spider-Man: Zbrusu nový den putuje na VOD-platformy, tedy přichází první možnost podívat se na hit...

Zrádci už nejsou, co bývali? Třetí řada rozděluje diváky, některým vadí Vojta Kotek i příliš velkolepá show
Zrádci už nejsou, co bývali? Třetí řada rozděluje diváky, některým vadí Vojta Kotek i příliš velkolepá show

Třetí řada Zrádců už měsíc brázdí sociální sítě i televizní obrazovky a opět kolem sebe vyvolává pořádný...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.