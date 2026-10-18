Ben Affleck má na Netflixu nový hit, který málem vůbec nevznikl. Jennifer Garner kvůli divákům odmítla hrát jeho ženu

Celý příběh
Ben Affleck popsal v rozhovoru pro magazín Entertainment Weekly. Film o kandidátovi na starostu Los Angeles, kterému unesou syna, původně připravoval jen jako režisér. Hlavní roli měl hrát jeho dlouholetý parťák Matt Damon, se kterým projekt produkoval přes jejich společnost Artists Equity. Foto: Warrick Page/Netflix Předběhl ho Spike Lee
Pak mu ale někdo řekl o filmu Highest 2 Lowest, na kterém tehdy pracovali
Spike Lee a Denzel Washington. I v něm se všechno točí kolem uneseného dítěte a podle Afflecka se oba příběhy podobaly dokonce i v klíčovém zvratu. Lee navíc natáčel novou verzi kultovního snímku Akiry Kurosawy Nebe a peklo (High and Low), který Affleck sám nikdy neviděl.
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Točit konkurenční verzi cizího filmu nechtěl.
„Byli jsme dva týdny od natáčení a já si řekl, že to neuděláme,“ vzpomínal. Natočit dobrý film je podle něj dost těžké i bez zbytečného protivětru, a tak po poradě s Damonem a dalšími producenty projekt odpískal. Rýpnul si přitom i sám do sebe, protože už prý jednou hrál v jednom ze dvou filmů o asteroidu.
Připomeňme, že Armageddon, ve kterém Affleck zachraňoval Zemi po boku Bruce Willise, přišel v roce 1998 do kin necelé dva měsíce po podobně laděném Drtivém dopadu. Souboje dvou skoro stejných filmů tedy zná z první ruky.
Damon odešel k Nolanovi, Garner nechtěla
Myšlenka na film o Los Angeles mu ale nedala pokoj. Ve městě už žije déle než v rodném Bostonu a příběh z jeho ulic chtěl natočit dlouho. Po pár měsících se proto k projektu vrátil, jenže Matt Damon už mezitím kývl
Christopheru Nolanovi na jeho Odysseu, kterou Affleck s nadsázkou označil za menší film.
Hlavní roli si tak vzal sám. Do role manželky si přitom už dřív vyhlédl
Jennifer Garner, se kterou má tři děti. Podle něj by byla skvělá a měl i praktický důvod. Natáčení by se dalo naplánovat podle toho, kdy mají děti u sebe.
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Jakmile ale manžela měl hrát sám Affleck, Garner poděkovala a odmítla. Podle něj s tím, že by si do filmu zbytečně přinesli vlastní minulost. Připomeňme, že spolu byli deset let a rozvod dotáhli v roce 2018. Napětí mezi nimi prý žádné nebylo, šlo hlavně o diváky. Kdo by se díval na thriller o manželství v krizi, ve kterém hraje bývalý pár, a nehledal v něm narážky na jejich soukromí?
Roli Abigail nakonec dostala
Kerry Washington, se kterou chtěl Affleck pracovat už dlouho. Podle německého magazínu Filmstarts ho jejich spolupráce inspirovala k několika novým scénám. Kimballovi navíc díky změně obsazení dostali i novou rodinnou historii, protože z nich je teď smíšený pár, jak připomněl web The Daily Beast. Vedle nich se ve filmu objeví Gillian Anderson a Steven Yeun. Foto: Netflix A jak novinku hodnotí Češi?
Čeští diváci dávají
Zvířatům na Kinoboxu 0 %. Kritici byli k filmu ještě přísnější, sledovanosti to ale vůbec neublížilo. Podle oficiálních čísel Netflixu mají Zvířata za první týden (5. až 11. října) 23,8 milionu zhlédnutí a v globálním žebříčku anglicky mluvených filmů skončila první. Jedničkou jsou i mezi filmy v českém TOP 10.
Kdo čeká návrat Afflecka ve formě oscarového Arga, může být zklamaný. Kdo si chce večer užít napínavou jízdu s výkupným a hodinami, které neúprosně tikají, si ale přijde na své. A je docela vtipné, že žebříčky Netflixu teď vede zrovna snímek, který jeho autor málem hodil do koše.
Zvířata najdete na Netflixu s českým dabingem i titulky.
Zdroje: Entertainment Weekly, The Daily Beast, Filmstarts, Netflix, Kinobox
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