Bek Pardubic Košťálek obdržel trest za napadení rozhodčího. Smejkal platí za simulaci

Padesátá minuta pátečního utkání ve Vítkovicích. Košťálek se pouští do souboje s domácím Krzysztofem Maciasem, čárový rozhodčí Pavel Blažek se snaží situaci uklidnit, a pardubický bek do něj oběma rukama strčí. Hlavní sudí Tomáš Cabák ho okamžitě posílá do sprch s trestem do konce utkání. O den později, v sobotu 10. října 2026, předseda disciplinární komise ELH Radim Bičánek vydává verdikt: nepodmíněné zastavení činnosti na dvě soutěžní utkání plus finanční pokuta ve výši deseti procent základní měsíční odměny. Ve stejném rozhodnutí padá i sankce pro Smejkala. Dvě kaňky z jednoho zápasu.
Co přesně se na ledě stalo
Disciplinární komise Košťálkovo jednání kvalifikovala jako „fyzické napadání rozhodčích“. Podle oficiálního rozhodnutí obránce po vzájemném kontaktu s protihráčem úmyslně vrazil do čárového Blažka, který se snažil zabránit dalšímu střetu. Hlavní Cabák reagoval okamžitě, trest do konce zápasu.
Smejkalův případ vypadá na první pohled banálněji, ale disciplinárka ho viděla jinak. Po lehkém kontaktu hole soupeře Davida Ciencialy s oblastí chrániče očí se pardubický útočník chytil za obličej a pádem na led simuloval závažnější faul. Cienciala za to v utkání dostal dvě minuty za vysokou hůl. Komise Smejkalovo jednání označila za „nafilmovaný pád, přihrávání“ a uložila pokutu deseti procent základní měsíční odměny. Přesnou částku v korunách neznáme, smluvní mzda hráče veřejná není.
Košťálek dostal minimum. Ale ne poprvé
Dvouzápasový distanc zní tvrdě, jenže disciplinární řád ELH za fyzické napadání rozhodčích stanoví rozpětí dvou až pěti utkání plus finanční pokutu. Košťálek tedy dostal spodní hranici sazby. Přesto nejde o gesto shovívavosti; komise ve zdůvodnění výslovně uvedla, že přihlédla k tomu, že obránce byl „v uplynulém období disciplinární komisí opakovaně trestán“.
A skutečně: v archivu APK figuruje Košťálkův postih z 24. prosince 2025, rovněž za „nafilmovaný pád, přihrávání“, s pokutou deseti procent měsíční odměny. Nejde tedy o hráče s čistým rejstříkem, kterému poprvé ujely nervy. Spíš o obránce, jehož jméno disciplinárka zná.
U Smejkala je situace jednodušší. Desetiprocentní pokuta za simulaci je standardní tarif podle přílohy disciplinárního řádu. Žádný distanc, žádné zastavení činnosti. Ovšem pozor: sazebník u přihrávání připouští i jedno až tři utkání navíc. Při případné recidivě by Bičánek měl prostor sáhnout výš.
Které zápasy Košťálek vynechá
Dvouzápasový trest se vztahuje výhradně na soutěžní utkání ELH. Z pardubického kalendáře to znamená jasný výpadek:
- 11. 10. 2026 – Pardubice vs. Třinec (šlágr druhého s prvním)
- 18. 10. 2026 – Pardubice vs. Olomouc
Nejbližší extraligový zápas, v němž může Košťálek nastoupit, je 23. října 2026 na ledě Kladna.
Pardubice přežily i bez tří opor
Dvojitý postih z jednoho utkání vypadá na papíře dramaticky. Jenže Dynamo před šlágrem s Třincem jelo na šňůře šesti extraligových výher a hloubka kádru se ukázala právě v momentě, kdy to bolelo nejvíc. V zápise proti Třinci chyběl nejen Košťálek, ale i Lukáš Sedlák a Vladimír Sobotka, kteří předčasně odstoupili už ve Vítkovicích. Pardubice přesto vyhrály 5:4 po prodloužení.
Asistent trenéra Václav Kočí po vítkovickém zápase k Košťálkovu incidentu řekl, že obránce věděl, že to dělat neměl, možná si jen chtěl vzít hokejku zpod rozhodčího, ale „přehnal to“. Přímá reakce samotného Košťálka po verdiktu disciplinárky veřejně nezazněla.
Bičánkův metr: tvrdý, nebo férový?
Radim Bičánek v roli šéfa disciplinárky poslal jasný signál: i spodní hranice sazby za strčení do rozhodčího znamená dva zápasy a pokutu, žádné odpuštění. Zároveň nesáhl k horní hranici pěti utkání, přestože Košťálkova disciplinární historie mu to umožňovala. Smejkalova pokuta za simulaci pak potvrzuje stávající linii, tarif platí bez ohledu na jméno na dresu.
Pro Pardubice je to nepříjemná epizoda, ne krize. Košťálek se vrátí 23. října v Kladně, Smejkal hraje dál. Důležitější otázka míří jinam: jestli si nejproduktivnější obránce Dynama z celé věci odnese víc než jen díru v kalendáři.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek