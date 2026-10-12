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Bek Pardubic Košťálek obdržel trest za napadení rozhodčího. Smejkal platí za simulaci

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Dennívýzva
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Pardubický obránce Jan Košťálek nesmí nastoupit ke dvěma extraligovým zápasům a navíc zaplatí pokutu. Jeho spoluhráč Jiří Smejkal přišel o deset procent měsíčního platu za předstíraný pád.
Bek Pardubic Košťálek obdržel trest za napadení rozhodčího. Smejkal platí za simulaci

Bek Pardubic Košťálek obdržel trest za napadení rozhodčího. Smejkal platí za simulaci

Zdroj: HC Dynamo Pardubice
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.10.2026 07:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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