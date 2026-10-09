Běh, úkryt za stromem i kopanec nepomohly. Ukrajinská brigáda K-2 ukázala 20 zásahů ruské pěchoty v operaci Vivaldi

Klip zveřejnila brigáda K-2, jedna z nejaktivnějších ukrajinských dronových jednotek nasazených v operaci Vivaldi. Sestřih skládá dvacet zásahů a vzorec se v nich opakuje. Ruský voják v otevřeném terénu zjistí, že nad ním visí dron, a začne improvizovat. Jeden se dá do běhu, další zalehne za strom, jiný pálí nad sebe a jeden se dokonce pokusí dron odkopnout. FPV nebo bombardovací dron si cíl nakonec najde pokaždé. Video zveřejnila jednotka sama, takže z něj nelze vyčíst, kolik útoků se nepovedlo a do sestřihu se nedostalo.
Pět až sedmkrát rychlejší: s takovým dronem se v poli závodit nedá
Pěšák ve výstroji a v botách do bahna podle podkladu uběhne 15 až 20 kilometrů za hodinu. FPV dron podle ukrajinské vojenské rozvědky GUR dosahuje až 100 km/h, je tedy pětkrát až téměř sedmkrát rychlejší a nese přes kilogram výbušniny. Operátor navíc vojáka většinou odhalí shora, tedy z úhlu, proti kterému se pěšák prakticky nemá jak bránit. Od chvíle odhalení mu na reakci zbývá pár sekund.
Zalehnutí pomůže, jen když je kryt na dosah. Na otevřeném poli, kde se odehrává většina scén z klipu, žádný není.
Ruská strana na frontě provozuje vlastní systémy elektronického boje, jenže 3. armádní sbor uvádí, že na lymanském směru nasazuje i optovláknové FPV drony. Ty jsou řízené kabelem, takže je rušička nezastaví a elektronická obrana proti nim nemá žádný účinek. Ukrajinské ministerstvo obrany v dubnu 2026 testovalo další generaci FPV dronů, které zasahovaly cíle až 25 kilometrů daleko a fungovaly i pod vlivem různých typů rušení.
Kolik kilometrů čtverečních vrátil Bileckého sbor a kolik mužů ztratili Rusové
Vivaldi označuje vícefázovou ofenzivu 3. armádního sboru pod velením Andrije Bileckého na lymanském směru. Ukrajinci ji počítají na „sezóny“. K 30. září 2026 byly podle oficiálního webu ukrajinského prezidenta hotové tři a čtvrtá se připravovala.
Sbor s přidruženými jednotkami podle oficiálních údajů vrátil pod ukrajinskou kontrolu celkem 176 km². Přes 125 km² z toho připadá na 66. a 60. brigádu a další jednotky, které navíc vyčistily 75 km² od ruských infiltračních skupin. Menší číslo je tedy výsek z většího: jedno popisuje celý sbor, druhé skupinu brigád uvnitř něj.
Ruské ztráty Kyjev vyčísluje na více než 5 000 zabitých a raněných a přes 250 zajatců, mezi nimiž jsou důstojníci, operátoři dronů i specialisté elektronického boje. Všechna tato čísla pocházejí z ukrajinských oficiálních zdrojů a podklad k nim nenabízí nezávislé ověření, takže ztráty i dobyté kilometry jsou tvrzením jedné strany. Podle Kyjeva operace zmařila plánovaný ruský průlom do týlu slovjansko-kramatorské aglomerace a donutila Moskvu přesouvat posily z jiných úseků fronty.
Roboty shazované z těžkých bombardérů mají v brigádě krycí jméno
Celým názvem jde o 20. samostatnou brigádu bezpilotních systémů. Podle vlastních údajů provozuje první prapor pozemních bezpilotních komplexů na světě. Kromě FPV a bombardovacích dronů zveřejňuje i záběry interceptorů, které loví ruské Lancety, Molnije a průzkumné drony ZALA.
V rámci Vivaldi se objevila taktika nazvaná „Gryphon“, při které těžké bombardovací drony vysazují pozemní robotické systémy. Kamikadze pozemní drony postavené na obrněncích BTR ničily pevné body a uzly velení.
Na lymanském směru se tak postupně robotizuje průzkum, úder i logistika. Raněné evakuují roboti, zásoby putují bez lidských konvojů a útoky probíhají bez živé posádky. Ruský pěšák v zákopu proto čelí útoku ze vzduchu, po zemi i po kabelu a proti optovláknovým FPV dronům mu nepomůže ani vlastní rušička.
Zajatci z lymanského směru jmenovali čtyři důvody, proč složili zbraně
Materiály 3. armádního sboru popisují, že se na lymanském směru vzdávaly celé skupiny ruských vojáků včetně důstojníků a specialistů. Jako důvod uváděli hlad, vyčerpání, chybějící evakuaci raněných a rozkazy jít „na téměř jistou smrt“. Hlad ani neodvezené raněné kamera dronu nezachytí, výpovědi zajatců tedy doplňují příčiny k panice, kterou ukazuje klip.
Ruské drony nad tímto úsekem také létají a jejich přítomnost ve vzduchu není nulová. Převaha zachycená ve videu je lokální: ukrajinská strana podle svých zdrojů získala na tomto úseku vzdušnou iniciativu a udržuje ji soustavně, nejen v jednotlivých střetech. Tytéž ukrajinské zdroje přitom přiznávají, že „ruské drony lovily jak naše vojáky, tak i jejich vlastní“.
Další fáze operace už je v přípravě. Podle prezidentského webu se k 30. září 2026 chystala čtvrtá sezóna Vivaldi.