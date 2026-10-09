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Běh, úkryt za stromem i kopanec nepomohly. Ukrajinská brigáda K-2 ukázala 20 zásahů ruské pěchoty v operaci Vivaldi

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Ruští pěšáci na videu zkoušejí v otevřeném poli všechno, co je napadne, a nepomáhá nic. Klip ukrajinských dronařů z lymanského směru ilustruje, jak se na tomto úseku fronty mění pravidla pohybu pěchoty. Za ním stojí operace, ve které Kyjev hlásí vrácené území, stovky zajatců a robotický prapor, jaký podle jeho slov nikdo jiný nemá.
Běh, úkryt za stromem i kopanec nepomohly. Ukrajinská brigáda K-2 ukázala 20 zásahů ruské pěchoty v operaci Vivaldi

Běh, úkryt za stromem i kopanec nepomohly. Ukrajinská brigáda K-2 ukázala 20 zásahů ruské pěchoty v operaci Vivaldi

Zdroj: Foto: U.S. Army 173IBCT-A by 1st Lt. Ellington Ward - licence Public domain
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 21:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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