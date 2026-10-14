Bedard měl být mimo hru až do listopadu. Vrátil se o měsíc dřív a Chicago konečně porazilo Pittsburgh

Chicago dostalo kapitána zpátky dřív, než čekalo
Když si Connor Bedard 2. července během tréninku poranil rameno, znamenalo to pro Chicago nepříjemnou komplikaci ještě před začátkem nové sezony.
Jednadvacetiletý útočník musel podstoupit operaci a původní předpoklady počítaly s návratem až během listopadu.
Blackhawks tak vstupovali do ročníku bez mladého kapitána, který má být jednou z hlavních postav jejich dlouhodobé přestavby.
Bedard však rehabilitoval rychleji, než se očekávalo.
Od začátku října už bruslil s mužstvem v nekontaktním dresu a následně absolvoval také plnohodnotné tréninky.
V úterý proti Pittsburghu se konečně vrátil do soutěžního zápasu.
Nebyl sice hlavní střeleckou hvězdou večera, ale připsal si asistenci u gólu Romana Kantserova a pomohl Chicagu k důležitému vítězství.
Pro Blackhawks je podstatné zejména to, že se jejich nejvýraznější mladý hráč může znovu zapojit do běžného zápasového rytmu.
Chicago dokázalo odpovědět také na Crosbyho dva góly
Pittsburgh přijel do Chicaga s několika zkušenými hvězdami v sestavě a Sidney Crosby ukázal, že stále dokáže rozhodovat důležité okamžiky utkání.
Kanadský útočník vstřelil první dvě branky nové sezony a dvakrát přivedl Penguins zpátky do hry.
Blackhawks však tentokrát měli dostatečnou odpověď.
Teuvo Teräväinen a Roman Kantserov se prosadili dvakrát a Chicago nakonec zvítězilo 5:3.
Pro tým, který v úvodu sezony zaznamenal několik nepříjemných porážek, je takový výsledek důležitý také z psychologického hlediska.
Bedardův návrat totiž nepředstavuje pouze návrat jednoho talentovaného útočníka.
Mladý kapitán má ovlivňovat způsob, jakým mužstvo hraje, jak reaguje na nepříznivé situace a jakou úroveň výkonu od sebe očekává.
Chicago s ním znovu získává osobnost, kolem níž chce budovat vlastní budoucnost.
Kane už potřebuje jedinou asistenci k americkému rekordu
Vedle Bedardova návratu přinesl zápas také další významný moment kariéry Patricka Kanea.
Zkušený americký útočník zaznamenal 894. asistenci v NHL a vyrovnal Phila Housleyho na prvním místě historického pořadí hráčů narozených ve Spojených státech.
Při příští asistenci se může stát samostatným rekordmanem.
Pro Chicago má tento milník zvláštní význam. Kane právě v dresu Blackhawks prožil nejúspěšnější období své kariéry a společně s klubem získal tři Stanley Cupy.
Nyní se znovu pohybuje po stejném ledě jako jedna z hlavních osobností mužstva.
Jeho spoluhráčem je přitom Bedard, který patřil jako dítě mezi obdivovatele hráčů Kaneovy generace.
Taková kombinace umožňuje Chicagu zajímavě propojit vlastní slavnou minulost s budoucností, kterou se snaží vybudovat.
Návrat je skvělá zpráva. Největší zkouškou bude pravidelná zátěž
Předčasný návrat po operaci ovšem neznamená, že Bedard má před sebou automaticky bezproblémovou sezonu.
Rameno patří v hokeji mezi velmi namáhané části těla. Hráči ho využívají při střelbě, soubojích u mantinelu, práci s holí i při pádech.
Pro mladého kapitána tak bude důležité, aby dokázal postupně zvládat plnou zápasovou zátěž a zároveň nemusel při kontaktu se soupeři výrazně měnit svůj přirozený způsob hry.
Úterní zápas ukázal, že se může znovu zapojit do útočných kombinací a přispět k vítězství.
Zda se okamžitě vrátí také ke své nejlepší produktivitě, ukážou až další týdny.
Chicago však získalo důležité povzbuzení. Bedard je zpátky, Kane stojí jedinou asistenci od historického rekordu a mužstvo dokázalo porazit Pittsburgh, přestože Crosby skóroval dvakrát.
Pro Blackhawks je to výrazně lepší výchozí situace než ta, ve které do nové sezony vstupovali.
Zdroje: Vše o sportu [1], NHL – Blackhawks win Bedard's return as Teravainen, Kantserov each scores twice [2], NHL – Frozen Frenzy: Bedard to make season debut [3].