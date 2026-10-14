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Bedard měl být mimo hru až do listopadu. Vrátil se o měsíc dřív a Chicago konečně porazilo Pittsburgh

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Connor Bedard překvapil fanoušky Chicaga rychlým návratem po operaci ramene. Kapitán Blackhawks měl podle původních odhadů začít sezonu až v listopadu, ale v úterý nastoupil proti Pittsburghu a asistencí přispěl k vítězství 5:3. Ve stejném utkání zaznamenal Patrick Kane 894. asistenci kariéry a vyrovnal rekord Phila Housleyho mezi americkými hráči NHL. Sidney Crosby na druhé straně vstřelil své první dva góly sezony. Zápas tak nabídl pozoruhodné setkání tří hokejových generací.
Bedard měl být mimo hru až do listopadu. Vrátil se o měsíc dřív a Chicago konečně porazilo Pittsburgh

Bedard měl být mimo hru až do listopadu. Vrátil se o měsíc dřív a Chicago konečně porazilo Pittsburgh

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 10:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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