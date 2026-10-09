Beauty svět dobývá estetika, jejímž základem jsou pihy a oči jako srnka

Fawncore je trochu jiný druh krásy
Beauty
trendy se v posledních letech střídají rychlostí, která by unavila i algoritmus. Chvíli chceme dokonale sjednocenou pleť a minimalistický make-up, potom výrazné rty, chromové detaily nebo estetiku inspirovanou devadesátkami. Fawncore jde trochu jinou cestou. Nesnaží se vytvořit tvář bez jediné nedokonalosti, ale naopak pracuje s detaily, které ji dělají osobitou.
Samotný název vychází z anglického slova
fawn, tedy srnče. V širším pojetí jde o estetiku inspirovanou jemností a vzhledem mladého jelena – od teplých hnědých a krémových odstínů přes drobné skvrny až po přírodní textury. V beauty světě se tento směr potkává s takzvaným baby deer makeup nebo doe eyes, což je měkké líčení, které zvýrazňuje oči, pihy a přirozenou barvu pleti.
Nejde o to vypadat, jako byste žádný make-up neměli. Cílem je spíš vytvořit
vzhled, ve kterém kosmetika splyne s obličejem a nechá vyniknout jeho přirozené rysy. Pleť má vypadat jako pleť
Jedním z nejdůležitějších prvků fawncore beauty je přirozeně působící pleť. Těžký make-up, výrazné vrstvení a dokonale matný finiš ustupují lehkým texturám. Ideální je pleť, která stále vypadá jako kůže, nikoliv jako dokonale vyretušovaný povrch.
Lehký skin tint, tónovací krém nebo velmi tenká vrstva make-upu mohou sjednotit barevné nerovnosti, aniž by zakryly všechno, co je na obličeji zajímavé. Viditelné pihy jsou v tomto trendu dokonce vítané. Pokud je přirozeně nemáte, můžete je vytvořit pomocí hnědé tužky, speciálního produktu na pihy nebo velmi jemného očního stínu.
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Barevná paleta fawncore připomíná podzimní les. Objevují se odstíny ořechu, kakaa, karamelu, taupe, béžové, skořice nebo jemné čokoládové. Nejde však o těžký hnědý make-up, který by obličej dramaticky zatížil. Hnědé tóny se používají především k vytvoření měkkého stínu a celkového teplého dojmu.
Právě monochromatický make-up v hnědých tónech je jedním z nejjednodušších způsobů, jak fawncore estetiku vyzkoušet. Stačí zvolit jeden teplý odstín a použít ho na víčka, tváře i rty v různě intenzivní vrstvě. Obličej díky tomu působí sjednoceně a zároveň získá hloubku.
Oči jako srnka jako hlavní bod celého looku
Tady přichází nejvýraznější část trendu. Takzvané
doe eyes neboli srnčí oči pracují s optickým otevřením a zvětšením pohledu. Na rozdíl od ostrých siren eyes, které oko protahují do stran, je cílem měkčí, kulatější a otevřenější efekt.
Pomoci může světlejší béžový nebo krémový stín na víčku, měkký hnědý stín v záhybu a tmavší hnědá barva podél linie řas. Linka nemusí být dokonale ostrá. Naopak může být lehce rozmazaná, aby oko působilo měkčeji.
Řasenka se soustředí především na horní řasy. Vnitřní koutek může zůstat relativně čistý, případně ho lze lehce rozjasnit světlým stínem. Cílem není dramatický efekt umělých řas, ale otevřený pohled.
Zajímavou roli hraje také spodní linie řas. Místo černé tužky, která oko opticky uzavírá, funguje jemný taupe nebo hnědý odstín. Ten dodá očím hloubku, ale zachová jejich měkký charakter.
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Líčení se příliš nekamarádí s tvrdými konturami. Pokud chcete tvář opticky modelovat, mnohem lépe poslouží tvářenka a jemný bronzer. Barvy se pohybují od nude růžové přes broskvovou až po teplejší terakotové a berry tóny.
Klíčové je, aby tvářenka nevypadala jako dokonale narýsovaný pruh na lícních kostech. Měla by působit, jako kdyby tváře získaly barvu přirozeně. Produkt můžete nanášet o něco výš na lícní kosti a lehce směrem k nosu. Pokud máte pihy, není důvod je zakrývat. Naopak mohou být jedním z hlavních detailů celého looku.
Rty mají zůstat měkké a trochu nenápadné
Také rty se drží přírodní palety. Oblíbené jsou nude, béžové, růžovohnědé, karamelové a tlumeně berry odstíny. Výrazná červená rtěnka samozřejmě není zakázaná, ale v rámci fawncore bude působit méně přirozeně než měkký hnědorůžový odstín.
Ideální mohou být tónované balzámy, lip tints nebo krémové rtěnky s přirozeným finišem. Kontura rtů nemusí být dokonale ostrá. Lehce rozpitý okraj pomáhá vytvořit dojem, že barva je součástí rtů, nikoliv samostatná vrstva kosmetiky.
Pokud chcete výraznější variantu, můžete sáhnout po odstínech připomínajících lesní bobule. Tlumená švestková nebo malinová může s hnědými tóny na očích vytvořit elegantní kontrast.
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Fawncore nekončí u make-upu. Celá estetika funguje nejlépe tehdy, když spolu kosmetika, vlasy a oblečení vytvářejí jeden celek. Vlasy proto nemusí být dokonale vyfoukané ani uhlazené. Měkké vlny, přirozená textura, lehce rozcuchané prameny nebo nízký volný culík fungují mnohem lépe než dokonale upravený účes.
U vlasů se uplatňují především přirozené odstíny, od tmavší blond přes kaštanovou až po čokoládově hnědou. Pokud máte kudrnaté nebo vlnité vlasy, není potřeba jejich strukturu násilně měnit. Fawncore estetika stojí na přirozeném charakteru celého vzhledu.
Fawncore není totéž co cottagecore
Na první pohled se může estetika fawncore snadno zaměnit s cottagecore. Obě pracují s přírodou, jemností a romantickou představou života mimo město. Fawncore je ale méně „chaloupka na louce“ a více lesní inspirace.
Cottagecore často využívá květiny, krajku, světlé barvy, vintage prvky a romantickou venkovskou estetiku. Fawncore se drží spíš tlumené barevnosti, hnědých odstínů, zemitých tónů a motivů inspirovaných srnčí srstí a lesem. V beauty světě se pak projevuje především přirozenější pletí, pihami, měkkým líčením a otevřeným pohledem, a právě v tom spočívá jeho kouzlo. Fawncore není doslovný kostým lesní bytosti, ale spíš způsob, jak přírodní motivy převést do každodenního vzhledu.
Fawncore tak zapadá do širšího posunu beauty světa směrem k měkčímu a méně uniformnímu vzhledu. Jeho výsledkem je líčení, které nepotřebuje ostré linie ani dokonale sjednocenou pleť. Stačí teplé tóny, měkké oči, trochu tvářenky a několik pih. A pokud budete působit, jako byste právě přišli z procházky lesem, tím lépe.
Zdroje: Pinterest, CORQ, Glamour UK