Bazén přes zimu nevypouštějte, stačí svázat PET lahve do kříže. Kolik jich dát podle velikosti ukazuje jednoduchá tabulka

Plast, provázek a trocha písku. Tolik stojí domácí obdoba dilatačních plováků, které e-shopy nabízejí zhruba za 145 až 210 Kč za kus. Lahev o objemu 1,5 až 2 litry, zčásti zatížená a pevně zašroubovaná, se ve vodě chová jako malý polštář. Když hladina zamrzá a led se roztahuje do stran, vzduchová kapsa uvnitř povolí a na stěnu bazénu tak působí menší tlak. Trik doporučují i prodejci bazénové chemie a výrobci samotných bazénů. Spočítali jsme, kolik lahví potřebuje který bazén a kolik peněz tím ušetříte. Sepsali jsme také, co musí proběhnout ještě předtím, než první lahev dopadne na hladinu.
Proč bazén na zimu nevypouštět, i když přijdou silné mrazy
Prázdná vana bazénu bývá zranitelnější než plná. Marimex v návodu k bazénu Florida radí snížit hladinu asi o 10 cm pod skimmer, nikoli vypustit všechnu vodu. Voda totiž pomáhá konstrukci udržet tvar a chrání ji před počasím. Výrobce zároveň upozorňuje, že chybné zazimování může vést ke ztrátě záruky.
U zapuštěných bazénů přibývá další nebezpečí. Když voda zmizí, na stěny zvenčí tlačí okolní zemina a podzemní voda. Technický dokument k bazénu Balaton výslovně varuje, že při úplném vypuštění vody se stěny mohou vytlačit nebo prohnout. Podle ČHMÚ byla zima 2025/2026 už devátá v řadě teplejší než normál. Stanice Kvilda-Perla přesto 5. ledna 2026 naměřila −30,6 °C. Mráz tedy v českých podmínkách bazény ohrožuje dál a ochrana proti ledu má smysl i po mírném podzimu.
Fyzika celé věci je prostá. Led má podle amerického geologického ústavu USGS přibližně 90 % hustoty kapalné vody. Stejné množství vody tak po zmrznutí potřebuje víc místa. Krystalická mřížka se rozpíná, a protože dno a stěny neuhnou, tlak míří přímo do nich. Částečně naplněná PET lahev nabídne ledu měkčí cíl. Její obal se zdeformuje a část energie, která by jinak zatížila stěnu, pohltí stlačená bublina vzduchu.
Kolik PET lahví potřebuje váš bazén: tabulka i s cenou plováků
Výpočet vychází z délky jedné lahve o objemu 1,5 až 2 litry, tedy asi 30 cm. Řetěz se táhne přes nejdelší rozměr bazénu, u kruhu přes průměr a u obdélníku po úhlopříčce. Varianta do kříže znamená dvě takové linie, a proto dvojnásobek lahví. Profesionální plovák měří i se spojkou 57 cm, takže jich stačí zhruba polovina. Stojí ale peníze.
Bazén PET lahve (1 řada) PET lahve do kříže Plováky do kříže Plováky za 145 Kč/ks Plováky za 210 Kč/ks kruhový 3,05 m 11 22 12 1 740 Kč 2 520 Kč kruhový 3,66 m 13 26 14 2 030 Kč 2 940 Kč kruhový 4,57 m 16 32 18 2 610 Kč 3 780 Kč kruhový 5,49 m 19 38 20 2 900 Kč 4 200 Kč obdélník 3 × 6 m (úhlopříčka 6,7 m) 23 46 24 3 480 Kč 5 040 Kč obdélník 4 × 8 m (úhlopříčka 8,9 m) 30 60 32 4 640 Kč 6 720 Kč
Počty lahví pro jednu řadu vycházejí z poradny Chlorito, ceny plováků z nabídky Chlorita (145 Kč) a e-shopu BazenyShop.cz (210 Kč). U velkého obdélníku tak lahve z kuchyňského koše ušetří až zhruba 6 700 Kč. Ani u nejmenšího kruhu nejde o drobné.
Kdy se příplatek za plováky vyplatí? Podle nás hlavně u dražších pevných a zapuštěných bazénů. Plováky mají pružné tělo, spojují se očky do řetězu, ve vodě se samy postaví svisle a jejich materiál snáší nízké teploty. Vydrží několik zim a vypadají úhledněji. Lahve bývají křehčí a občas se nepodaří trefit správný ponor. Kdo má čas a chuť je na podzim svázat, ušetří.
Jak lahve naplnit, svázat a kam s nimi do vody
Nejdůležitější je správná zátěž. Prázdná lahev se drží příliš vysoko a ledu uhne, lahev přetížená pískem zase klesne ke dnu, kam se zamrzající vrstva vůbec nedostane. Chlorito uvádí, že ani jedna z těchto krajností nepomáhá. Lahev musí plavat v pásmu hladiny, kde led vzniká a roztahuje se.
Náplň: při plnění vodou zhruba polovina objemu, s pískem stačí přibližně třetina. Uzávěr: víčko utáhněte pevně, aby lahev nenasála vodu a nepotopila se. Spojení: lahve svažte za hrdla do souvislého řetězu, nejlépe pevným provázkem nebo lankem odolným proti vlhku. Umístění: u kruhového bazénu veďte dva řetězy kolmo přes střed, u obdélníku z rohu do rohu po obou úhlopříčkách.
U atypických půdorysů, například osmičky nebo oválu se zaoblenými konci, se vyplatí vést lahve přes nejdelší rozměry, případně rozdělit plochu na části a každou zajistit samostatně.
Dřevěná polínka, která dřív hojně plavala v zahradních bazénech, mají podle Chlorita slabší účinek a vodu znečišťují. Plastové barely umějí fungovat podobně, jen se hůř dávkují a ukotvují. Pěnové válce vydrží déle, ovšem i ty už je nutné koupit.
Zdroj fotografie: Pixabay Zazimování bazénu krok za krokem: od vysavače po plachtu
Lahve přicházejí na řadu skoro na konci. Celý postup podle doporučení Marimexu a Chlorita vypadá takto:
Vyčistěte bazén. Vylovte listí, vysajte dno a vydrhněte stěny. Upravte chemii. pH nastavte zhruba na 7,0 až 7,4, chlor podle návodu přípravku. Hlídejte teploměr. Zazimovat se má při teplotě vody pod 15 °C, ideálně kolem 10 °C. Snižte hladinu o 10 až 15 cm pod skimmer nebo nejníže položenou trysku. Uzavřete prostupy zimními zátkami, které BazenyShop.cz prodává za 75 až 120 Kč podle průměru. Dilatační zátka do skimmeru vyjde na 130 Kč. Přidejte zazimovač zředěný vodou v poměru 1 : 5 až 1 : 10 a rozlijte ho podél stěn. Vypusťte techniku. Filtraci, čerpadlo i hadice odpojte, vysušte a uložte tam, kde nemrzne. Z potrubí a trysek vytlačte vodu. Vložte lahve nebo plováky. Napněte zimní plachtu a pevně ji uchyťte.
Dávkování se kromě objemu bazénu odvíjí i od tvrdosti vody. PWS Zazimovač (1 l za 159 Kč) se dávkuje v rozmezí 200 až 500 ml na 10 000 litrů, v měkké vodě stačí spodní hranice. Varianta Gold (5 l za 839 Kč) míří na tvrdou vodu a počítá s 500 ml na 10 000 litrů.
Objem bazénu PWS Zazimovač PWS Zazimovač Gold 5 m³ 100 až 250 ml 250 ml 10 m³ 200 až 500 ml 500 ml 20 m³ 400 až 1 000 ml 1 000 ml 30 m³ 600 až 1 500 ml 1 500 ml
Zazimovač pečuje o kvalitu vody, brzdí růst řas, vznik zákalu i usazenin. Proti mrazu nepomáhá. Tuhle roli zastanou právě lahve. Majitelé bazénu se slanou vodou postupují obdobně, jen navíc vypnou solinátor, vyjmou elektrodu, opláchnou ji a uschovají v suchu. Kdyby zůstala v zamrzlé vodě, mohla by prasknout.
Na plachtě se šetřit nevyplácí. Solární fólie v mrazu křehne a do zimy nepatří. Zimní krycí plachta pro rámový bazén o průměru 3,66 m stojí u PoolMontu 445 Kč, robustnější kusy z BazenyShop.cz vyjdou podle velikosti na 1 440 až 2 990 Kč.
Kdy zazimovat a na co dohlížet až do jara
Pevné datum neexistuje. O všem rozhoduje teplota vody, ovlivněná polohou zahrady, osluněním a tím, zda je bazén zastřešený. ČHMÚ za říjen 2026 vykázal průměrnou teplotu vzduchu v Česku 8,9 °C. Dá se čekat, že voda ve většině nezastřešených bazénů už během října klesla pod hranici 15 °C. Kdo k 13. listopadu ještě nezazimoval, měl by to stihnout, dokud noci nemrznou trvale.
S plachtou práce nekončí. Chlorito spočítalo, že třicet centimetrů mokrého sněhu na oválném bazénu 7,3 × 3,7 metru váží kolem 3,2 tuny. Takovou nálož je lepší průběžně shrnovat plastovým hrablem nebo smetákem, kovové nářadí plachtu snadno protrhne. Po dešti a tání se vyplatí zkontrolovat hladinu. Když se vyšplhá zpátky ke skimmeru, odpusťte vodu znovu, jinak se dostane do prostupů a potrubí.
Pozor dejte i na typ bazénu. Marimex rozlišuje modely Orlando a Florida určené k přezimování venku od řady Tampa, kterou je nutné vypustit, vysušit a uskladnit. Nafukovací a trubkové bazény obecně patří spíš do garáže než pod sníh, rozhodující slovo má vždy návod výrobce.
Lahve do kříže ochrání bazén před tlakem ledu jen tehdy, když na ně navazuje celé zazimování: čistá voda, zátky, vypuštěná technika a pevná plachta. Zdroje jim navíc přisuzují snížení rizika, nikoli stoprocentní záruku, a u nafukovacích či trubkových modelů se trik nepoužívá, protože ty se před zimou vypouštějí. Ušetříte tedy hlavně na plovácích; chemie, odvodnění ani pravidelné kontroly hladiny se úspora netýká.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková