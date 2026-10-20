Bazalka ze supermarketu často uvadne během několika dnů. Správná péče však dokáže její život výrazně prodloužit

Bazalka je jednou z nejchutnějších a nejaromatičtějších rostlin celé sezóny. Zjistěte, jak o ni ale pečovat, aby zůstala pořád čerstvá a chutná.
Používáme ji jako součást jídel, ale málokdo ví, jaké má bazalka pozitivní účinky. Usnadňuje trávení, má protizánětlivé vlastnosti a zkrátka zlepšuje náladu. A to je jen zlomek toho, jaké
pozitivní působení bazalka má na naše tělo. Stručně řečeno, je to rostlina s více vlastnostmi, a proto je také tolik oblíbená. Pokud ale chceme mít bazalku stále čerstvou, existuje několik jednoduchých triků, jak si ji v tom chutném stavu udržet. Přesaďte a udržujte ji ve vlhkosti
Ať už koupíte bazalku v klasickém supermarketu nebo v zahradnictví, je ideální rostlinu přesadit do většího prostoru. Musíme být obezřetní a dát
pozor, abychom při vyjímání rostliny nepoškodily kořeny, a je nutné dbát na to, aby byly zahrabány s určitou vzdáleností mezi nimi. Důležité je, aby byly dobře rozmístěné, takže asi nejjednodušší variantou je přesadit bazalku do samostatných květináčů.
Bazalka je velice aromatická rostlina, takže je třeba ji často zalévat a udržovat ve vlhku. Jestliže chcete zjistit, zda je půda dost vlhká, stačí zapíchnout prst do hlíny. Pokud
není dostatečně mokrá, je potřeba rostlinu zalít. Nejlepší variantou je zlatá střední cesta: ani moc, ani málo. Nejdůležitější je, aby půda byla schopná rostlině zajistit správnou a dostatečnou hydrataci.
Správný čas a správné místo
Může se to zdát přehnané, ale k dobrým výsledkům pěstování bazalky je třeba zalévání v určité denní době. Obecně nejvhodnější doba je v 7 hodin ráno, nebo v 19 hodin večer, když slunce není příliš silné. Ideální je však
ranní čas, protože půda udrží vlhkost a hydrataci rostliny po celý den. Je také důležité udržovat samotné listy vlhké, ale ne moc, jinak hrozí hniloba. Praktickým prostředkem pro listy je například klasický rozprašovač. Fotografie: Pixabay
Rostlina bazalky potřebuje hodně světla, ale nesmí se nechávat na přímém slunci, jinak hrozí, že se listy spálí. Nejlepším místem pro pěstování bazalky je proto například
balkón nebo terasa, která není vystavena přímému slunci. Je nutné se také vyhnout průvanu. Listy jsou sice stabilního charakteru, ale jsou jemné a průvan by buď mohl ohrozit jejich růst, nebo je úplně zničit. Ořezávání a sklizeň bazalky
Tajemství skvělých bazalek se skrývá v ořezávání květů. Květy by se měly ořezávat z toho důvodu, aby se rostlina mohla dále množit. Dost také ovlivňují vzhled a chuť.
Květy by se správně měly ořezávat ihned, jak se objeví, ale nemusíte je vyhazovat, dají se skvěle využít ve prospěch rostlinky. Spousta zahradníků doporučuje květy nasekat a přidat do půdy. Prodlouží se tím životnost samotné bazalky. Fotografie: Pixabay
I ohledně sklizně bazalkových listů panuje trochu zmatek a neshody. Mnoho lidí si myslí, že by se listy bazalky měly odebírat z nejnižší části rostlinky, opak je však pravdou a
často se to označuje i jako chybný krok. Listy by se měly odebírat od špičky, protože jsou nejmladší, a nejenže tak přispějeme k množení, ale budeme mít k dispozici listy čerstvější, chutnější a voňavější.
Zdroj:
Gardenersworld
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Bazalka z obchodu zpravidla zemře během několika dní. Naučte se ji udržet při životě dlouhé roky appeared first on BydlímeÚtulně.cz.