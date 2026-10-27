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Bayern dal za třicetiletého Kanea 100 milionů eur. O tři roky později má Zlatý míč. Risk, který změnil klub

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Když Bayern Mnichov v létě 2023 zaplatil Tottenhamu za třicetiletého Harryho Kanea přibližně 100 milionů eur, kupoval hvězdného střelce, ale také hráče, jehož další prodejní hodnota měla s každou sezonou klesat. Teď Angličan získal Zlatý míč 2026 a za uplynulý ročník nastřílel 73 soutěžních gólů za klub a reprezentaci. Nejde však jen o mimořádnou produktivitu. Bayern dostal útočníka, který umí zápasy zakončovat i organizovat.
Bayern dal za třicetiletého Kanea 100 milionů eur. O tři roky později má Zlatý míč. Risk, který změnil klub

Bayern dal za třicetiletého Kanea 100 milionů eur. O tři roky později má Zlatý míč. Risk, který změnil klub

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 08:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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