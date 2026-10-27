Bayern dal za třicetiletého Kanea 100 milionů eur. O tři roky později má Zlatý míč. Risk, který změnil klub

Když Harry Kane v létě 2023 opouštěl Tottenham, měl za sebou roky, během nichž se stal jedním z nejlepších střelců Premier League. Chyběla mu ale velká týmová trofej. Bayern Mnichov měl opačný problém: německé tituly byly dlouho samozřejmostí, zato po odchodu Roberta Lewandowského hledal skutečně spolehlivou devítku. Spojení dávalo sportovní smysl, přesto měl přestup za přibližně 100 milionů eur jednu zásadní slabinu. Kane právě oslavil třicáté narozeniny.
Za podobné peníze kluby zpravidla očekávají nejen okamžitý výkon, ale také mnoho dalších sezon na nejvyšší úrovni, případně možnost hráče později výhodně prodat. U Kanea bylo zřejmé, že Bayern platí především za to, co může získat na hřišti hned. V pondělí 26. října 2026 přišel nejsilnější individuální argument, že tento plán vyšel: kapitán Anglie převzal Zlatý míč.
Sto milionů eur za jistotu, kterou nelze koupit levně
Kane přicházel jako historicky nejlepší střelec Tottenhamu a muž, který v anglické lize pravidelně dokazoval, že nepotřebuje ideální zápas, aby rozhodl. Bayern nekupoval projekt na několik let dopředu. Kupoval hotového útočníka pro mužstvo, které chce okamžitě vyhrávat doma i v Evropě.
Právě v tom je rozdíl mezi vysokou cenou a špatnou investicí. Pokud klub utratí obrovskou částku za hráče bez možnosti budoucího zisku z prodeje, může přesto získat výraznou sportovní návratnost. Tu tvoří góly, získané body, trofeje a také schopnost vytvářet prostor a příležitosti pro ostatní. Jednoduchým vydělením počtu gólů přestupovou částkou samozřejmě nelze spočítat skutečnou ekonomickou bilanci. Bayern má však po třech sezonách dost důkazů, že nekupoval jen slavné jméno.
Kane není útočník, který čeká u penalty
Na Kaneovi je nejzajímavější právě to, že se jeho přínos nedá shrnout počtem dotyků v pokutovém území. Umí si odskočit až do záložní řady, podržet míč zády k brance a následnou přihrávkou poslat spoluhráče do volného prostoru. Tím může pomoci Bayernu překonat první linii presinku nebo přilákat stopera mimo jeho obvyklé postavení.
Tohle není novinka, kterou objevil až německý fotbal. Podobně hrál už za Tottenham, kde dokázal kombinovat například se Son Heung-minem. V Mnichově ale dostal další spoluhráče s rychlostí a schopností nabíhat mezi obránce. Pro hráče jako Michael Olise nebo další krajní ofenzivní fotbalisty je výhodné, když střední útočník dokáže místo zakončení nabídnout přesnou přihrávku do běhu.
Při posuzování jeho vlivu je proto důležitější sledovat celé útočné řetězce než jen poslední dotek. Kane může začít akci hluboko na vlastní polovině, přitáhnout soupeře, otevřít prostor pro spoluhráče a o několik sekund později sám zakončit v šestnáctce. Spojuje v sobě zakončovatele a tvůrce hry — a právě tahle kombinace zvyšuje jeho hodnotu i ve věku, kdy se od většiny útočníků očekává postupný pokles dynamiky.
Sedmdesát tři gólů a konečně velké vítězství v hlasování
V sezoně 2025/26 nastřílel Kane podle anglické reprezentace 61 gólů za Bayern a dalších dvanáct za národní tým. Celkově tedy 73 branek v 65 soutěžních zápasech. V Bundeslize se znovu stal nejlepším střelcem, výrazně se prosazoval také v Lize mistrů a přidal týmové úspěchy s Bayernem. Anglii pomohl ke třetímu místu na mistrovství světa.
V hlasování o Zlatý míč skončil před Kylianem Mbappém a Laminem Yamalem. Tohle pořadí samo o sobě neříká, že je v každém herním parametru lepší než oba soupeři. Cena porovnává různě postavené kariéry, odlišné soutěže a často velmi rozdílné role. Kane ale letos předložil kombinaci, kterou se těžko přehlíželo: mimořádnou pravidelnost, velký počet gólů a sezonu, v níž k individuálním číslům přidal úspěchy mužstva.
Anglie čekala na dalšího vítěze od Michaela Owena v roce 2001. Bayern zase na držitele Zlatého míče dlouhá desetiletí. Pro obě fotbalová prostředí je to silný symbol, pro mnichovský klub ale také potvrzení rozhodnutí z léta 2023.
Co zůstává otevřené
Bylo by přehnané tvrdit, že Bayern díky Kaneovi vyřešil všechno. Především v evropských vyřazovacích zápasech rozhodují také kvalita obrany, zdraví mužstva a forma dalších opor. Zlatý míč navíc nijak nemaže finanční riziko, které klub před třemi lety podstoupil. Starší hráč může zůstat produktivní ještě několik sezon, ale stejně tak ho mohou rychleji omezit zdravotní potíže.
Kaneův příběh nicméně ukazuje, proč někdy stojí za to zaplatit za hotovou kvalitu místo příslibu budoucí hvězdy. Bayern nehledal fotbalistu, kterého bude draze prodávat. Hledal muže, který jeho útočné hře okamžitě vrátí jistotu — a postupně se stal také jedním z hlavních tvůrců hry.
Zlatý míč 2026 je především Kaneova individuální odměna. Pro Bayern je zároveň důkazem, že největší přestupové riziko nemusí vždy spočívat ve věku hráče. Někdy je větším rizikem strávit další tři sezony hledáním někoho, kdo dokáže to, co on.
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Zdroje: Vše o sportu [1], UEFA – Harry Kane wins 2026 Men's Ballon d'Or [2], England Football – Harry Kane wins 2026 Ballon d'Or [3], BBC Sport – Kane joins Bayern Munich, August 2023 [4], FC Bayern – Why Harry Kane is the world's most complete striker [5], UEFA – Harry Kane on dropping deep and linking play [6].