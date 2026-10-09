Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Bavorský uzeninový salát s párky, kyselými okurkami, hořčicí a octem má říz, zasytí a dá skoro nulovou práci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bavorský uzeninový salát patří k jídlům, která zachrání večeři i nečekanou návštěvu. U nás doma ho dělám hlavně ve dnech, kdy nechci stát dlouho u plotny, ale přesto chci na stůl dát něco sytého a poctivého. Díky libovým párkům, kyselým okurkám a zálivce z vinného octa a plnotučné hořčice má výraznou chuť a nejlépe mu udělají alespoň dvě hodiny chladu v lednici.
Obrázek na recept na uzeninový salát

Obrázek na recept na uzeninový salát

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na uzeninový salát
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.10.2026 14:07

Reklama
Další články z Cooky.cz
Míchaný ovocný kompot: Jednoduchý domácí způsob, jak chutně zpracovat přebytky různého sezónního ovoce
Míchaný ovocný kompot: Jednoduchý domácí způsob, jak chutně zpracovat přebytky různého sezónního ovoce
Velký kulatý koláč z kynutého těsta potěší každého, kdo má rád poctivou vrstvu náplně zasypanou křupavou drobenkou
Velký kulatý koláč z kynutého těsta potěší každého, kdo má rád poctivou vrstvu náplně zasypanou křupavou drobenkou

Když potřebuji upéct něco domácího pro rodinu nebo na návštěvu a nechce se mi tvarovat desítky malých...

Zkroťte indické koření: Butter chicken je krémové máslové kuře v sametové omáčce s orientální vůní a chutí
Zkroťte indické koření: Butter chicken je krémové máslové kuře v sametové omáčce s orientální vůní a chutí

Poprvé jsem butter chicken ochutnala v restauraci s partnerem a bylo po všem. Indická kuchyně si nás...

Skořicové rolky zmizí ze stolu až podezřele rychle: Nadýchané šneky s máslovou skořicí zvládnete i doma
Skořicové rolky zmizí ze stolu až podezřele rychle: Nadýchané šneky s máslovou skořicí zvládnete i doma

Skořicové rolky jsou přesně ten recept, u kterého kuchyně voní dřív, než stihnete umýt mísu. Nejsou...

Jablečný koláč s měkkým těstem, vrstvou dušených jablek a vanilkovým krémem
Jablečný koláč s měkkým těstem, vrstvou dušených jablek a vanilkovým krémem

Jablečný koláč s vanilkovým krémem patří k těm receptům, které vypadají složitěji, než ve skutečnosti jsou....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.