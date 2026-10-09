Bavorský uzeninový salát s párky, kyselými okurkami, hořčicí a octem má říz, zasytí a dá skoro nulovou práci

Bavorský uzeninový salát je přesně ten typ jídla, který se hodí, když má být večeře hotová rychle a lednice zrovna nenabízí žádné velké možnosti. Doma po něm sahám hlavně ve chvíli, kdy nechci trávit půl večera u sporáku, ale zároveň nechci odbýt stůl jen namazaným chlebem. Opírá se o libové párky, a zálivku z kyselé okurky vinného octa a plnotučné hořčice. Nejlepší je, když dostane aspoň dvě hodiny chladu v lednici.
Na tomhle salátu je příjemné, že je
rychlý, ale nepůsobí jako nouzovka. Když se zelenina nakrájí opravdu najemno a zálivka se neodbyde, chutě se po chvíli spojí a z obyčejných surovin vznikne docela poctivá . Cibuli krájejte na tenké proužky, klidně až nepohodlně tenké. A rajčatům vyndejte vodnatý střed. Salát pak zbytečně večeře nepustí tolik šťávy a v lednici vypadá slušně i druhý den. Recept na rychlý bavorský uzeninový salát
Doba přípravy: 15 minut Doba chlazení: 2 hodiny Počet porcí: 4 porce Ingredience k přípravě 4 ks rajčat 4 ks kyselých okurek 2 ks cibule 400 g libových párků, ideálně libereckého typu 3 lžíce vinného octa 3 lžičky plnotučné hořčice 4 lžíce oleje 2 lžíce pokrájené pažitky 1 špetka soli 1 špetka čerstvě mletého pepře Postup přípravy bavorského salátu z uzenin a zeleniny
1. Začněte
rajčaty. Omyjte je, rozkrojte a lžičkou nebo špičkou nože odstraňte měkký vnitřek se semínky. Pevnou dužinu nakrájejte na tenké proužky.
2.
Cibuli oloupejte, rozpulte a nakrájejte na jemné plátky nebo proužky. Pokud je hodně ostrá, krátce ji propláchněte studenou vodou a potom dobře osušte.
3.
Kyselé okurky pokrájejte na menší kostičky. Kdo má rád v salátu výraznější kousky, může je nechat o něco větší. V chuti se pak ozvou víc.
4.
Libové párky oloupejte a nakrájejte na kolečka. Ta ještě překrojte napůl, salát se pak lépe nabírá i jí a uzenina se v míse rovnoměrněji promíchá.
5. Do větší mísy dejte
rajčata, cibuli, okurky a párky. Promíchejte zlehka, jen aby se suroviny rozložily. Není potřeba je hned mačkat dohromady. V menší misce udělejte zálivku
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6. Smíchejte
vinný ocet, plnotučnou hořčici a olej, přidejte trochu soli a pepře. Metličkou nebo obyčejnou lžící vše dobře rozmíchejte.
7. Zálivku nalijte na připravený salát a pořádně promíchejte, tentokrát už důkladněji. Nakonec přidejte
pokrájenou pažitku, která salát osvěží a trochu zjemní celkovou chuť.
8. Mísu zakryjte a uložte do lednice nejméně na
2 hodiny. Odležení se tady nevyplatí přeskočit. Cibule změkne, párky nasáknou zálivku a chuť přestane být roztříštěná.
9. Před podáváním salát znovu promíchejte. Podle potřeby přidejte trochu
pepře nebo pár kapek octa. Servírujte dobře vychlazený s čerstvým pečivem. Do druhého dne v lednici vydrží, jen ho nechte přikrytý. Rady Chcete-li sytější variantu, nahraďte část párků měkkým salámem. Podobně se bavorský salát připravuje i v dalších verzích. Pro výraznější chuť přidejte trochu víc plnotučné hořčice, ale raději postupně po lžičkách. Zálivka má být řízná, ne hutná a přehnaně ostrá. Když salát chystám pro návštěvu, nechávám ho odležet klidně 3 hodiny. Chutě se srovnají a výsledek bývá lepší. Proč v tomhle salátu fungují právě okurky a hořčice
Uzeninové saláty umějí být těžké a trochu jednotvárné. Tady je drží na uzdě hlavně dvě věci:
kyselé okurky a hořčičná zálivka. Okurky přinesou křupnutí i kyselost, takže salát nepůsobí mdle. Hořčice zase pomůže propojit olej s octem a vytvoří zálivku, která se lépe chytí na jednotlivé kousky.
Rajčata v téhle verzi přidají šťavnatost, ale je dobré s nimi zacházet trochu opatrně. Proto z nich odstraňuji vodnatý střed. Salát pak není rozbředlý a chutě zůstanou čistší. Pokud chcete drobnou obměnu, dejte k pečivu pár listů polníčku nebo trochu strouhaného tvrdého sýra. S cibulí a okurkami si rozumí překvapivě dobře.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková