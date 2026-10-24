Baterie firmy, do níž investoval Mercedes, má 381 Wh/kg a trumfla CATL. Její továrna neutáhne ani jednu modelovou řadu

Hustotu energie 381 Wh/kg firma naměřila na velkoformátovém článku s kapacitou 184 ampérhodin. Takový článek je dost velký, aby se dal skládat do bateriového packu skutečného elektromobilu. Nejlepší konvenční lithium-iontové články čínského výrobce CATL dosahují 330 Wh/kg. Měření podle ProLogia ověřila nezávislá laboratoř UL Solutions, veřejně dohledatelný certifikát ke konkrétnímu článku ale zatím chybí. Rekord tak stojí na slově výrobce a na jménu laboratoře, které uvádí on sám.
Do testů Mercedesu míří článek, který ProLogium teprve chystá
Nejsilnějším automobilovým partnerem ProLogia je Mercedes-Benz. V lednu 2022 do firmy investoval, získal místo v představenstvu a nasazení článků v osobních autech zmiňoval pro „druhou polovinu dekády“.
Testovací dohodu obě firmy podepsaly v září 2026. Týká se generace 4, kterou ProLogium teprve připravuje. Ta má dostat plně anorganický elektrolyt a aktivní ochranu proti tepelnému úniku. Slibovaná hustota 430 až 470 Wh/kg je znatelně vyšší než u dnešního článku.
Současná generace 3.5 má objemovou hustotu 903 Wh/l, takže při nižší hmotnosti zabírá i méně místa. Pro automobilový průmysl přesto vychází spíš jako mezikrok, protože Mercedes se upsal k testům až té následující. Veřejně potvrzený sériový model s jakoukoli baterií ProLogium zatím neexistuje.
Kolik kapaliny smí baterie obsahovat, aby se jí říkalo pevná?
Označení baterie s pevným elektrolytem působí jednoznačně, samo ProLogium ale přiznává, že starší generace 3 je podle přísné materiálové definice jen quasi-solid-state. Její kompozitní elektrolyt s keramickým separátorem obsahuje i organické složky. Generace 3.5 podíl kapalných komponent výrazně snížila.
Pro označení „all-solid-state“ se firma opírá o šestihodinový vakuový test při 120 °C. Články při něm ztratily méně než 0,05 % hmotnosti. Klasifikace tedy stojí na testu, který firma uvádí sama.
Nesrovnalost se týká i čínské normy. ProLogium uvádí klasifikaci podle GB/T 43568-2026. Oficiální databáze čínských státních standardů vede příslušnou terminologickou normu pod označením GB/T 48093.1-2026. Buď jde o chybu v označení, nebo firma předem používá normu, která ještě neplatí. Pro homologaci auta v Evropě to zatím roli nehraje. Norma GB/T 48093.1-2026 nabude účinnosti 1. ledna 2028.
Šest tisíc sad ročně: tolik zvládne současná továrna v Taoyuanu
Články dnes vznikají v závodě v Taoyuanu na Tchaj-wanu, který má roční kapacitu 0,5 GWh. Bateriový pack elektromobilu střední třídy mívá 80 až 85 kWh. Z půl gigawatthodiny tedy vyjde zhruba 5 900 až 6 250 sad ročně, v zaokrouhlení kolem šesti tisíc.
Jen Škoda Auto loni v Česku prodala přes dvacet tisíc elektromobilů. Továrna v Taoyuanu by tak nezásobila ani jednu modelovou řadu jedné automobilky.
Chemie podle výrobce funguje a bezpečnostní testy firma hlásí jako úspěšné. Brzdou je průmyslový objem a ten žádný laboratorní rekord nevyřeší.
Rok 2030 přinese v Dunkerque kapacitu pro necelých padesát tisíc aut
Pro evropský trh staví ProLogium gigatovárnu v Dunkerque na severu Francie. Stavba začala v únoru 2026. První fáze má naběhnout v roce 2028 s kapacitou 0,8 GWh, tedy jen o něco vyšší než v Taoyuanu. Sériové dodávky mají podle plánu začít ve druhém čtvrtletí 2029.
V roce 2030 má být hotový první výrobní blok s kapacitou 4 GWh. Při stejném přepočtu na packy o 80 až 85 kWh to vychází na 47 až 50 tisíc aut ročně. S takovým objemem už se dá plánovat konkrétní model. Na evropském trhu, kde se elektromobily prodávají po milionech kusů ročně, je to pořád zlomek.
V roce 2032 má kapacita vzrůst na 12 GWh. Maximum areálu je projektováno na 44 GWh, datum jeho dosažení ale firma veřejně nikdy neuvedla.
Žádný z rivalů zatím nemá auto s pevným elektrolytem v ceníku
Toyota drží cíl uvést elektromobil s baterií s pevným elektrolytem v letech 2027 až 2028. Samsung SDI ukázal vzorky na jaře 2026 a sériovou výrobu ohlašuje na druhou polovinu roku 2027. QuantumScape v únoru 2026 spustil pilotní linku Eagle Line. Vyrábí na ní první články QSE-5 pro zákaznické testy, tedy ve fázi, kterou ProLogium už má za sebou.
Všechny tyto termíny jsou cíle a plány, prodejní model z nich zatím nevzešel. Kdo kvůli pevnému elektrolytu odkládá koupi elektromobilu, spoléhá na harmonogramy, které žádný výrobce zatím nepotvrdil autem v ceníku. U ProLogia je nejbližším konkrétním termínem začátek sériových dodávek z Dunkerque, plánovaný na druhé čtvrtletí 2029.