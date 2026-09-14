Basketbalový funkcionář dostal stopku na devět let. FIBA mluví o manipulaci zápasů, on tvrdí, že nikdy nesázel

Devět let bez basketbalu. Tolik zbývá Peteru Sedmákovi, bývalému pivotovi a silovému křídlu se slovenským pasem, který po konci hráčské kariéry v roce 2022 přešel do vedení královéhradeckého klubu. Sankční databáze FIBA u jeho jména uvádí výčet porušení, jaký se v české basketbalové historii jen tak nevidí: zneužití neveřejných informací, sázení na basketbal, neohlášení podezřelých kontaktů, manipulace zápasů, nepřípustné aktivity a maření vyšetřování. Šest položek, žádné veřejné vysvětlení. Právě ta neprůhlednost dělá z celé kauzy příběh, který si zaslouží rozebrat po vrstvách.
Šest porušení, nula veřejných detailů
Sankční tabulka FIBA funguje jako výkladní skříň disciplinárních rozhodnutí, ovšem skříň s neprůhledným zadním panelem. U Sedmáka vidíme typ trestu (zákaz veškerých basketbalových aktivit), datum vypršení (8. červen 2034) a šest názvů porušení. Nic víc.
Chybí jméno soutěže. Chybí sezóna. Chybí konkrétní zápas. A chybí i datum vydání rozhodnutí; devítiletá délka trestu a koncové datum naznačují, že sankce začala běžet přibližně v červnu 2025, ale ani to FIBA explicitně nepotvrzuje.
Pravidla mezinárodní federace přitom výslovně umožňují zveřejnit jen operativní část rozhodnutí a celé odůvodnění ponechat pod zámkem. Princip důvěrnosti disciplinárního řízení tu převažuje nad veřejným právem na informace. V praxi to znamená jediné: cokoliv nad rámec zveřejněného výčtu je spekulace.
Proč „nesázel osobně“ nestačí jako obhajoba
V otevřených zdrojích se nám nepodařilo dohledat úplné znění Sedmákovy obhajoby. Podle dostupných informací měl naznačit, že osobně nikdy neuzavřel sázku na basketbal. I kdyby to byla pravda, pravidla FIBA takovou obranu nepokrývají.
Interní řád FIBA v článku 152 zakazuje „přímé i nepřímé zapojení“ do sázek souvisejících s chráněnou soutěží, výslovně i „prostřednictvím jiné osoby“. Vedle toho stojí samostatné delikty:
- Zneužití neveřejných informací – stačí předat někomu údaj o zdravotním stavu hráče, taktickém plánu nebo sestavě, pokud ho příjemce využije pro sázku.
- Neohlášení kontaktu – kdo je osloven s nabídkou manipulace a nenahlásí to, porušuje pravidla sám.
- Maření vyšetřování – odmítnutí spolupráce, zničení důkazů nebo zavádějící výpověď jsou dalším samostatným skutkem.
Sedmák má u jména všechny tyto kategorie najednou. Právě kumulace je podle nás klíčem k pochopení délky trestu. Nejde o „jednu sázku“, ale o vícesložkový případ, kde každý delikt přidává na závažnosti.
Kde stojí devět let na škále FIBA
Mezinárodní federace má širokou diskreci. Může uložit podmíněný trest, časově omezený zákaz i doživotní vyloučení. V sankční databázi najdeme případy na obou koncích spektra:
|Případ
|Trest
|Typ porušení
|Derrik Jamerson
|5 let (1 rok podmíněně)
|Integrity delikty
|Několik anonymizovaných osob
|Doživotní zákaz
|Manipulace zápasů
|Peter Sedmák
|9 let
|6 kumulovaných deliktů
Sedmákův trest tedy není maximum, ale patří jednoznačně do přísnější části škály. Bez zveřejněného odůvodnění nelze říct, který z šesti skutků byl pro délku rozhodující, zda to byla samotná manipulace, nebo spíš maření vyšetřování, které disciplinární orgány tradičně vnímají jako přitěžující okolnost.
Dopad na Hradec Králové a českou ligu
Sedmák, narozený 8. července 1985 v Popradě, prošel českou ligou důkladně. V hráčské vizitce na webu Slovenské basketbalové asociace figurují angažmá v Novém Jičíně, Brně, USK Praha, Děčíně a Hradci Králové. Po konci kariéry v roce 2022 zůstal v Hradci jako manažer, klubový web ho v roce 2026 uváděl jako člena představenstva.
Ještě v srpnu 2025 Sedmák veřejně vystupoval jako tvář skládání kádru pro návrat BK GAPA Hradec Králové do NBL. Trenér Pedja Stamenković prodloužil smlouvu, tým finalizoval posily. Pak přišla sankce. Sportovně nešlo o ztrátu aktivního hráče, už před sezónou bylo jasné, že Sedmák nebude nastupovat. Zásah je manažerský a organizační, a to v nejhorší možnou chvíli: těsně před startem soutěže.
Zda se případ dotkl i konkrétních zápasů české NBL, z veřejných materiálů nelze potvrdit. Český basketbalový svaz má od roku 2024 zřízeného integrity manažera, spolupracuje se Sportradarem a zavádí etické kodexy. Systém na podobné podněty existuje. Veřejné stanovisko ČBF k Sedmákově kauze se nám ale v otevřených zdrojích nepodařilo dohledat.
Odvolání běží, trest taky
Sedmák se může obrátit na odvolací panel FIBA. Standardní lhůta pro podání odvolání činí 14 dnů od doručení odůvodněného rozhodnutí. Slyšení by mělo proběhnout do čtyř týdnů po obdržení odpovědi protistrany, verdikt do dalších čtyř týdnů. V ideálním scénáři tedy výsledek za dva až tři měsíce.
Zásadní háček: odvolání nemá automatický odkladný účinek. Zákaz běží dál, pokud ho odvolací orgán výslovně nepřeruší. Devět let se tedy odpočítává bez ohledu na to, jestli právní bitva pokračuje.
Peter Sedmák má čtyřicet let a basketbal byl celý jeho profesní život, jako hráč i jako funkcionář. Pokud odvolání neuspěje, vrátit se bude moci nejdříve v červnu 2034. Bude mu tehdy skoro padesát a český basketbal bude úplně jinde.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta