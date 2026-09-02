Barvu zašlého oblečení může oživit obyčejná káva. Místo vyhození tak staré kousky dostanou další šanci

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Barvu zašlého oblečení může oživit obyčejná káva. Místo vyhození tak staré kousky dostanou další šanciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Černá barva nejspíše nikdy nevyjde z módy a nějaký tmavý kousek má v šatníku téměř každý. Černá je však nejvíce náchylná na blednutí, avšak to lze jednoduše vyřešit.
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Zdroj: Fotografie: Yakushev.dim/ Creative Commons / Attribution 4.0
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