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Barva ostnů na okurce rozhodne, jestli budou nakládačky křupavé, nebo gumové. Většina lidí si jich na trhu ani nevšimne

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Aby vaše sterilované okurky chutnaly jako od babičky, měli byste si osvojit pár triků. Není na tom vůbec nic složitého.
Jak na nakládané okurky: Prvním krokem je očištění, zacilte na křupavost

Jak na nakládané okurky: Prvním krokem je očištění, zacilte na křupavost

Zdroj: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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