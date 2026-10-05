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Bartůňková porazila Sabalenkovou a svět žasne. Běloruska zuřila, řeší se i podání ruky po zápase

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Dvacetiletá Nikola Bartůňková porazila v Pekingu světovou dvojku Arynu Sabalenkovou 6:4, 6:3. Největší výhru kariéry zvládla za hodinu a 35 minut.
Bartůňková porazila Sabalenkovou a svět žasne. Běloruska zuřila, řeší se i podání ruky po zápase

Bartůňková porazila Sabalenkovou a svět žasne. Běloruska zuřila, řeší se i podání ruky po zápase

Zdroj: Český tenisový svaz
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 05.10.2026 17:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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