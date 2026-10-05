Bartůňková porazila Sabalenkovou a svět žasne. Běloruska zuřila, řeší se i podání ruky po zápase

Neděle 4. října, tvrdý povrch na China Open, třetí kolo turnaje kategorie WTA 1000. Na jedné straně čtyřnásobná grandslamová šampionka a nasazená dvojka, na druhé Češka z 34. místa žebříčku. Hráčky dělilo 32 příček, ale na kurtu to nebylo poznat. Bartůňková Sabalenkovou třikrát připravila o servis, z pěti brejkbolů jí nepovolila jediný a po posledním míči si došla pro podání ruky, které internet rozebírá dodnes. Krátké, chladné, podle některých fanoušků jen „letmý dotyk v průchodu“. Za tím gestem ale stojí především hodina a půl, během které se favoritka nedokázala vyrovnat s hrou soupeřky. Senzace navíc přichází od hráčky, která letos velkým jménům bere zápasy opakovaně.
Hodina a půl, kdy Sabalenka nenašla odpověď
Bartůňková do zápasu vstoupila tak, jak by si to outsiderka málokdy dovolila. Sabalenkové vzala podání hned v úvodu prvního setu a dala najevo, že nepřijela jen přežívat. Klíčová chvíle přišla v šesté hře. Běloruska tlačila, měla pět brejkbolů a pětkrát narazila. Bartůňková každý odvrátila a set pak v klidu dopodávala.
Druhá sada už měla jasnějšího pána. Češka prolomila servis na 3:1 a na vlastním podání nepustila Sabalenkovou ani k jedinému brejkbolu. V deváté hře přidala třetí brejk zápasu a bylo hotovo: 6:4, 6:3.
Statistiky na zápasové stránce WTA ukazují, jak bezradná favoritka byla:
- Brejkboly Sabalenkové: 0 z 5
- Ztracená podání Sabalenkové: 3
- Vyhrané body po prvním servisu Sabalenkové: kolem 52 až 53 %
- Délka zápasu: 1 hodina a 35 minut
Pro hráčku, jejíž tenis stojí na drtivém servisu a útočném returnu, jsou to čísla z jiného světa. Na fanouškovském fóru Reddit to jeden z komentujících shrnul výstižně: Bartůňková její tempo „milovala“. Čím tvrději Sabalenka hrála, tím lépe se Češce míče vracely.
Drobnost pro orientaci: pořadatelé zápas v pavouku vedou jako „Round of 32″, tedy fázi posledních 32 hráček. Protože nejvýše nasazené hráčky v Pekingu první kolo vynechávají, jde o tentýž duel, kterému se říká třetí kolo.
Proč Sabalenka zuřila
Frustraci bylo vidět už během zápasu a čísla vysvětlují proč. Když favoritka promarní pět šancí na brejk a sama třikrát ztratí podání, vztek je skoro nevyhnutelný. Sabalenka navíc v této sezoně snáší ztrátu prvního setu velmi špatně. Šlo o její šestou porážku v řadě v zápase, kde úvodní sadu prohrála. Letos má po ztraceném prvním setu bilanci 3:7.
Po utkání pak přišlo podání ruky, kvůli kterému se o zápase mluví i mimo tenisovou bublinu. Na sociálních sítích ho fanoušci označovali za chladné a odbyté, někteří gesto ironizovali, jiní ho hájili jako běžný rychlý kontakt po prohraném zápase. Oficiální zpráva WTA ovšem žádný incident u sítě nezmiňuje. Pořadatelé nic neřeší, o pokutě ani zásahu rozhodčích nejsou žádné zprávy.
Sama Sabalenka ve vyjádřeních nikoho neobviňovala. Bartůňkovou označila za velmi talentovanou hráčku, která se skvěle pohybuje a dobře servíruje. „Proti ní musíte využít šance,“ řekla a přiznala, že ona sama na returnu dobrá nebyla. Vadily jí i podmínky, kdy se část kurtu ocitala na slunci a část ve stínu. Sebekritika místo výmluv na soupeřku.
Podle nás tak emoce, kterou fanoušci viděli u sítě, patří spíš ke vzteku na vlastní výkon než k osobní roztržce. Sabalenka má s výbuchy po bolestivých porážkách zkušenost. Po prohraném finále US Open 2026 s Rybakinovou odpálila míč mimo stadion, opakovaně tloukla raketou o kurt a po podání ruky ji u lavičky rozbila. Za porušení pravidel tehdy dostala pokutu zhruba 170 tisíc korun. V Pekingu se nic podobného podle dostupných zpráv neodehrálo. Napětí ale bylo cítit.
Odveta za Berlín
Pro Bartůňkovou měla výhra ještě jednu vrstvu. V červnu se se Sabalenkovou potkala na trávě v Berlíně a byla blízko obřímu skalpu. Vedla 6:2 a 4:0, jenže pak zápas pustila a prohrála 6:2, 6:7, 4:6. Sabalenka ji tehdy chválila slovy, že hrála „jako světová jednička“.
Pekingský duel tak působí jako dokončená práce. Bartůňková tentokrát ve vedení nezaváhala, ve druhém setu soupeřku nepustila ani k jedné šanci na brejk a zápas dovedla do konce. Rozdíl mezi Berlínem a Pekingem je přesně ten, který odděluje talent od hráčky, s níž je potřeba počítat.
Sama to po zápase popsala věcně. Soustředila se jen na sebe a na to, aby zůstala v klidu. Sabalenkovou nazvala skvělou hráčkou, legendou a grandslamovou šampionkou. Výhru označila za největší v kariéře a upozornila i na vítr a rozdíl mezi chladnou a rozpálenou polovinou kurtu. Žádné vítězné gesto směrem k soupeřce, žádné zveličování.
Čísla dávají senzaci jasný rámec. Bartůňková porazila hráčku z elitní desítky teprve podruhé v kariéře, poprvé to byla Belinda Bencicová na letošním Australian Open. Nad členkou první trojky vyhrála poprvé. A Sabalenka letos prohrála s hráčkou mimo první dvacítku předtím jen jednou. Také s Češkou, Sárou Bejlek, v Cincinnati.
Odkud se vzala
Kdo Bartůňkovou dosud neznal, nemusí se stydět. Ještě před rokem a půl byla v žebříčku na 508. místě. Pak přišel prudký vzestup: v sezoně 2025 semifinále turnaje WTA 500 v Guadalajaře a finále menší akce v Samsunu, letos finále v Birminghamu a průnik mezi nejlepší padesátku. Před Pekingem byla 34. s 1 352 body, což je zároveň její kariérní maximum.
Talent byl vidět dlouho. Rodačka z roku 2006 hrála v roce 2023 finále juniorského Wimbledonu a rok předtím finále juniorské čtyřhry na Roland Garros. Do jejího příběhu patří i šestiměsíční dopingová suspendace z roku 2024. Podle vysvětlení, které WTA ve svém profilu připomíná, šlo o kontaminovaný doplněk stravy.
Na kurtu je to hráčka, která se nebojí riskovat. WTA ji popisuje jako odvážnou a kreativní tenistku, sama říká, že miluje voleje, náběhy na síť a zkrácené míče. Proti Sabalenkové, která chce soupeřky umlátit silou od základní čáry, je takový styl přesně tím, co dokáže rozhodit rytmus. V Pekingu to fungovalo dokonale.
Letošní sezona je pro ni zatím životní. Výhra nad Sabalenkovou byla její 22. v tomto roce, 16. na tvrdém povrchu, a podruhé se dostala do osmifinále turnaje WTA 1000. Pořadí Češek v žebříčku WTA přitom ukazuje, jak nabitá je česká špička:
|Hráčka
|Pořadí
|Linda Nosková
|6.
|Karolína Muchová
|8.
|Marie Bouzková
|27.
|Sára Bejlek
|29.
|Nikola Bartůňková
|34.
|Barbora Krejčíková
|43.
Šest Češek mezi nejlepšími 43 hráčkami světa. Bartůňková v takové konkurenci nemá snadnou pozici, ale výsledky jako ten pekingský ji posouvají z role zajímavého jména do role hráčky, o které se mluví.
Co ji čeká dál
Pekingský turnaj navíc zažívá zemětřesení. Den před pádem Sabalenkové vypadla i čerstvá světová jednička Jelena Rybakinová, takže v pavouku chybějí obě nejvýše nasazené hráčky. Britská stanice Sky Sports psala o „šokujícím odchodu“ Sabalenkové, fanouškovské diskuse se během několika minut plnily reakcemi.
V osmifinále čeká Bartůňkovou Rakušanka Sinja Kraus, která přehrála Dajanu Jastremskou 6:1, 6:4. Vzájemná bilance mluví pro Češku. Jediný předchozí zápas vyhrála loni v Hechingenu. Po vyřazení favoritky bude ale Bartůňková v roli, kterou tolik nezná: tentokrát se od ní vítězství čeká.
Body za postup ji v žebříčku posunou nahoru, přesnou příčku ukáže až aktualizované pořadí. Další úspěch v Pekingu by ji nejspíš poslal blíž k hranici třicítky.
Před čtyřmi měsíci v Berlíně utekla Bartůňkové výhra z vedení 6:2, 4:0. V Pekingu ji dotáhla bez zaváhání. Sabalenka u sítě nejspíš nezuřila jen kvůli porážce. Možná i proto, že jí došlo, že tahle Češka už nezmizí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář