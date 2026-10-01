Barnabáš ve Zrádcích maskoval objetí s partnerem. Kvůli utajení vztahu překvapivě políbil Jana

Zrdáci 2026 - epizoda 3, FOTO: distr. FTV Prima Zrdáci 2026 - epizoda 3, FOTO: distr. FTV Prima Zrdáci 2026 - epizoda 3, FOTO: distr. FTV Prima Zrdáci 2026 - epizoda 3, FOTO: distr. FTV Prima Zrdáci 2026 - epizoda 3, FOTO: distr. FTV Prima Zrdáci 2026 - epizoda 3, FOTO: distr. FTV Prima Zrdáci 2026 - epizoda 3, FOTO: distr. FTV Prima Zrdáci 2026 - epizoda 3, FOTO: distr. FTV Prima Zrdáci 2026 - epizoda 3, FOTO: distr. FTV Prima Zrdáci 2026 - epizoda 3, FOTO: distr. FTV Prima
Třetí díl reality show Zrádci přinesl odhalení osobních tajemství i zajímavé taktiky soutěžících. Po noční vraždě Karolinny čekalo hráče minové pole, které do hry vneslo nové informace o jejich soukromí. U kulatého stolu nakonec vypadl student Jura.
Po noční poradě zrádců vypadla ze hry Karolinna. Režisér Markus Krug v podcastu Liščí komnata poznamenal, že typově připomínala postavy z filmů Tima Burtona a do kolektivu se příliš nezapojovala.
Zrádce prozrazují rozpuštěné vlasy i pozice u dveří
Specifickou taktiku zvolila zrádkyně Annelie. Na tajná noční setkání s kolegy chodí zásadně s rozpuštěnými vlasy. Podle tvůrců tím vizuálně odděluje svou roli od chování přes den. Současně se snaží porady zrádců moderovat.
Mezi věrnými naopak vyniká Majda, která si do soutěže přinesla propracovaný analytický systém. Podle tvůrců sleduje desítky různých faktorů. Z analýzy minulých řad například vyvodila, že zrádci při ranních příchodech na snídani často nevstupují do dveří jako první, ale schovávají se za ostatní hráče.
Výbuchy na plantáži a pusa pro utajení
Ranní setkání u snídaně provázela snaha utajit osobní vazby. Barnabáš se při příchodu velmi srdečně objal se Štefanem. Aby nevzbudil pozornost, hned vzápětí podle režiséra ze stejného důvodu políbil překvapeného Jana. Novinářka Zdíša přesto u kulatého stolu vystoupila s teorií, že Barnabáš a Štefan tvoří pár. Oba soutěžící to před kamerami popřeli, ačkoliv je to pravda.
Hra o zlato se tentokrát odehrávala na tabákové plantáži. Soutěžící se plížili pod ostnatým drátem k minám ukrývajícím pravdivá a lživá tvrzení o jednotlivých hráčích. Nesprávná volba znamenala explozi polystyrenové atrapy. Pyrotechnik Libor Mazánek podle tvůrců během zkoušek sám nečekal, jak silný efekt výbuch přinese.
Hlasování vyřadilo Juru s ochranným štítem
Během plnění úkolu na plantáži získal imunitu student Jura. Štít mu přenechal Matěj s odůvodněním, že raději čte nakreslené symboly než písmena. U kulatého stolu tento krok vyvolal kritiku, do které se zapojila i Annelie.
Hlasování rozplakalo Felix a nakonec vedlo k vyřazení Jury. Ten obdržel devět hlasů a před odchodem potvrdil, že byl věrný. Tvůrci v podcastu zmínili, že Jura úmyslně volil strategii podceňovaného mladíka.
Zrádci v noci nevraždili klasickým způsobem. Dostali za úkol vypsat seznam smrti a kartičky se jmény umístit do skříňky ve snídaňové místnosti plné lidí. Dáša, Annelie a Kryštof úkol splnili a lístky vrátili zpět.
Třetí díl Zrádců měl premiéru ve středu 30. září na platformě prima+. Na obrazovkách televize Prima se objeví v neděli 4. října.
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