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Barnabáš ve Zrádcích maskoval objetí s partnerem. Kvůli utajení vztahu překvapivě políbil Jana

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Dennívýzva
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Třetí epizoda reality show Zrádci přinesla vyřazení studenta Jury a hru na minovém poli. Tvůrci v podcastu prozradili detaily o taktice hráčů a utajeném páru.
Zrdáci 2026 - epizoda 3

Zrdáci 2026 - epizoda 3

Zdroj: FOTO:distr. FTV Prima
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 08:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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