Barkov přišel o celou minulou sezonu kvůli kolenu. Po dvou zápasech nového ročníku zradila druhá noha

Druhá třina v San Jose, souboj u mantinelu a pád, při kterém se kapitánovi Floridy podle klubové zprávy nepřirozeně ohnula levá noha. Barkov se zvedl, bez zastávky na střídačce zamířil rovnou do tunelu a cestou ve vzteku odhodil rukavice. U hráče, který kvůli operaci kolena vynechal celou minulou sezonu, je to gesto výmluvnější než jakákoli tisková zpráva. O dva dny později Florida potvrdila, že Barkov jde na listinu dlouhodobě zraněných (LTIR). Přesná diagnóza zatím chybí. Jisté minimum ale je: deset zápasů a 24 dní mimo led.
Pád u mantinelu a ticho v kabině
Florida ve čtvrtek 1. října v San Jose nakonec prohrála 3:4 po prodloužení a bod uhrála i bez kapitána. Barkov přitom do sezony vstoupil naplno. V úvodním zápase v Carolině, který Panthers vyhráli 1:0, odehrál 20 minut a 32 sekund. Žádný opatrný návrat s omezeným časem na ledě, ale role prvního centra se vším, co k ní patří.
O to tvrdší byl pohled na jeho odchod do kabiny. „Nikdo nechce vidět padnout spoluhráče, natož kapitána,“ řekl po zápase útočník Eetu Luostarinen. Podle něj teď budou muset ostatní převzít větší díl odpovědnosti. Lars Eller, který se po zranění posunul do první formace, to formuloval ještě přímočařeji: „Nikdo nenahradí Sašu Barkova.“ Dodal, že se bude snažit hrát svůj hokej, ne kopírovat kapitána.
Klub v oficiální komunikaci mluví jen o zranění dolní části těla a rozsah označuje za neznámý. V NHL je to běžná praxe: týmy diagnózy krátce po zranění nezveřejňují z taktických i zdravotních důvodů. Neznamená to tedy automaticky koleno ani poškozené vazy. Nevylučuje to ale ani jedno.
Kalendář absence: nejdřív 27. října ve Winnipegu
Zápis na listinu dlouhodobě zraněných má v NHL pevná pravidla. Hráč musí vynechat alespoň deset zápasů a zároveň 24 kalendářních dní. Jak upozorňuje NHL.com, jde o minimum, ne o odhad délky léčby.
Když pravidla přiložíme k říjnovému rozpisu Floridy, vychází absence takto:
|Zápas bez Barkova
|Datum
|1.
|4. října
|2.
|6. října
|3.
|10. října
|4.
|12. října
|5.
|13. října
|6.
|15. října
|7.
|17. října
|8.
|21. října
|9.
|22. října
|10.
|25. října (Chicago)
Desátým vynechaným utkáním bude zápas v Chicagu. Teprve potom se pro Barkova otevírají dveře zpět na led, a to nejdříve 27. října ve Winnipegu. Počítáno od zranění to dělá 26 dní, takže i podmínka 24 dní bude v tu chvíli splněná.
Zda Barkov tento termín stihne, je jiná otázka. Trenér Paul Maurice řekl, že kapitána v pondělí 5. října prohlédnou týmoví lékaři. Teprve jejich verdikt ukáže, jestli je 27. říjen reálný cíl, nebo jen teoretická hranice.
Proč tolik nervozity: pravé koleno loni, levá noha letos
Obavy kolem Floridy nevycházejí z diagnózy, která zatím neexistuje. Vycházejí z kontextu. Barkov si loni hned první den tréninkového kempu poranil pravé koleno, druhý den šel na operaci předního zkříženého a vnitřního postranního vazu a sezonu 2025/26 nedohrál, protože ji vůbec nezačal. Proti San Jose odehrál teprve druhý zápas NHL po více než roce.
Teď je řeč o levé noze. Maurice spekulace o návaznosti na loňské zranění rázně odmítl. Podle něj nové zranění s tím starým „vůbec nesouvisí“ a situace nepůsobí jako před rokem. Je to důležité vyjádření, jenže zaznělo před lékařským vyšetřením a pochází od klubu, ne z nezávislého rozboru.
Stejně opatrně je potřeba brát úvahy o tom, jestli si Barkov neublížil příliš rychlým návratem. Po vynechané sezoně nastoupil v květnu za Finsko na mistrovství světa a odehrál 10 zápasů s 11 body. Jako kapitán dovedl tým ke zlatu a dostal se do All-Star týmu turnaje. Česko si ho pamatuje velmi dobře: ve čtvrtfinále asistoval u gólu na 3:0 a Finové vyhráli 4:1. Žádný zdroj ale nové zranění se šampionátem nespojuje. Spojitost by byla jen spekulace.
Co podle nás dělá situaci skutečně citlivou: Barkovovi je přes třicet, má za sebou těžkou operaci kolena a každý další výpadek prodlužuje dobu, kdy hraje místo budování formy hlavně o důvěru ve vlastní tělo.
Hloubka kádru dostává první velkou zkoušku
Florida bez Barkova není jen tým bez prvního centra. Přichází o kapitána obou mistrovských tažení za Stanley Cupem z let 2024 a 2025, o trojnásobného držitele Selke Trophy pro nejlepšího defenzivního útočníka a o klubového rekordmana v gólech, asistencích i bodech. Před loňským zraněním měl 782 bodů v 806 zápasech základní části a dalších 81 v 94 utkáních play-off.
Jak vypadá Florida bez něj, ukázala minulá sezona. Bilance 40 výher, 38 porážek v základní hrací době a 4 porážek po prodloužení, sedmé místo v Atlantické divizi a poprvé po letech jaro bez play-off. Barkov tehdy navíc nebyl jediný. Kvůli zraněním dlouho chyběli i Matthew Tkachuk, Anton Lundell, Sam Reinhart, Seth Jones, Eetu Luostarinen, Dmitrij Kulikov a Jonah Gadjovich.
Maurice tvrdí, že letos je to „úplně jiné“ a tým má „opravdu dobrou hloubku“. Opírá se o letní posily: přišli Brady Tkachuk, brankář Jacob Markström, obránce Radko Gudas nebo Lars Eller. Právě Eller teď dostává největší prostor. Gudas, jediný Čech na aktivní soupisce, díru na centru nezaplní, ale v kabině bez kapitána bude jeho zkušenost a tvrdost vážit víc. Obránci Marek Alscher a Mikuláš Hovorka začali sezonu na farmě v Charlotte.
Problém je, že ošetřovna se plní už teď. Gustav Forsling v San Jose chyběl, Brad Marchand začal sezonu na listině zraněných a Gadjovich je mimo soupisku. Maurice tedy svou tezi o hloubce kádru nebude obhajovat v pohodlných podmínkách. A podle nás je to přesně ten test, který o letošní Floridě řekne víc než první měsíc s kompletní sestavou.
Larkin jako lákavá zkratka? Platový strop velí k opatrnosti
Jakmile Barkov zamířil do kabiny, začaly se objevovat úvahy o Dylanu Larkinovi. Nejsou vycucané z prstu. Kapitán Detroitu požádal o výměnu, což v červnu veřejně potvrdil generální manažer Red Wings Steve Yzerman. Podle novinářky Helene St. Jamesové z Detroit Free Press, kterou citoval Sportsnet, patří Florida vedle Minnesoty a Vegas mezi tři kluby na Larkinově krátkém seznamu.
Sportovně by šlo o velké jméno. Larkin dal v minulé sezoně 34 gólů, nejvíc v kariéře, a nasbíral 67 bodů v 74 zápasech. Barkovův profil elitního defenzivního centra a tichého lídra, který drží strukturu hry, by ale stejně nekopíroval.
Ještě víc spekulaci brzdí čísla. Barkovův roční plat, ze kterého se počítá zatížení stropu, dělá zhruba 230 milionů korun, ale zápis na LTIR neznamená, že se celá částka uvolní. Nový režim pro sezonu 2026/27, který podrobně rozebírá PuckPedia, omezuje náhradu za hráče, u něhož se počítá s návratem, na ligový průměr z předchozí sezony, tedy asi 91 milionů korun. Plný prostor by Florida získala jen při zápisu na zbytek sezony, kdy by Barkov nesměl nastoupit ani v play-off. Nic takového klub neoznámil.
Podle PuckPedia má Florida aktuálně rezervu z LTIR přibližně 111 milionů korun a volné místo pod stropem kolem 52 milionů. Larkinova smlouva přitom stojí ročně zhruba 200 milionů korun a běží ještě pět let. Bez dalších výměn a uvolnění jiných platů je to rovnice, která nevychází. Mediálně lákavá zkratka se tak v tuto chvíli spíš rozbíjí o tabulku.
Florida teď čeká na pondělní verdikt lékařů a na odpověď na otázku, kterou si klade celá liga. Na Ellerovi a spol. mezitím na ledě leží prostá úloha: dokázat, že letošní kádr unese měsíc, se kterým ten loňský nedokázal hnout. První skutečné datum, které stojí za zakroužkování, je 27. říjen ve Winnipegu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka