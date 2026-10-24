Barevné skleněné vázy ze Škrdlovic stávaly v každé druhé vitríně. Dnes je sběratelé loví za tisíce, ale poznat je umí málokdo

10. září 2025 šla v online aukční síni Obrazy v aukci do dražby těžká zelenočirá váza vysoká sedmnáct centimetrů. Neměla podpis ani etiketu. Uvnitř ale nesla spirálu vzduchových bublin kolem barevného jádra a v popisu stálo vzorové číslo 6825/17. Tedy návrh Františka Víznera pro sklárnu Škrdlovice z roku 1968. Kladívko dopadlo na 6 000 Kč. Podobné kusy přitom desítky let stály na příbornících, v obývákových stěnách a na parapetech. Mnoho z nich dodnes leží v kartonech na půdách a ve sklepích, protože jejich majitelé netuší, co vlastně schovávají. Podle nás rozhoduje hlavně znalost tvaru. Na nálepce záleží mnohem méně.
Váza Whirlpool z roku 1968: jak vypadá sklo, které sběratelé loví
Řada Whirlpool, česky Vířivá, je typickým plodem škrdlovické huti. Vízner do huti přešel v roce 1967, předtím pět let navrhoval pro průmyslový koncern Sklo Union. Ve Škrdlovicích, kde huť spravovalo Ústředí uměleckých řemesel, setrval do roku 1977. Potom se uchýlil do vlastního ateliéru ve Žďáru nad Sázavou.
Whirlpool má několik nezaměnitelných rysů. Masivní, silnostěnná hmota váží i přes dva kilogramy: osmnácticentimetrový kus z aukce Catawiki měl zhruba 2,1 kg. Středem prochází barevné jádro, nejčastěji zelené, jantarové nebo kouřové. Kolem něj se točí vír drobných vzduchových bublin, podle kterého série dostala jméno. Dno bývá zabroušené, tvar střídmý a čistý.
Právě tahle střídmost prozrazuje autora. Vízner celý život směřoval k redukci, k těžké hmotě a přesné geometrii. U pozdějších broušených objektů z toho vznikl jeho slavný rukopis. Ve Vířivé ho lze zahlédnout v zárodku: žádný ornament, jen sklo, světlo a pohyb uvnitř.
Kolik stojí Víznerova váza v aukci: české i zahraniční ceny
Ceny v tisících korun nejsou dojem, dokládají je konkrétní výsledky aukcí. Přehled ověřených výsledků:
Platforma Datum Popis Cena Aukro 19. 2. 2026 vzor 6825, 16,5 cm, nepoškozená 3 656 Kč Livebid (Iris Auctions) 3. 6. 2025 18,5 cm, čiré sklo s barevným jádrem 5 500 Kč Obrazy v aukci 10. 9. 2025 vzor 6825/17, 17 cm, zelená a čirá 6 000 Kč Catawiki 2026 18 cm, cca 2,1 kg zhruba 6 400 Kč Aukro 16. 5. 2025 vzor 6858/16, 16 × 11 cm 19 000 Kč
K tomu se přidávají dva údaje, které známe jen ze sekundárních zdrojů. Podle záznamu britské aukční síně Bonhams se jeden Whirlpool prodal včetně aukční přirážky zhruba za 15 500 Kč. Na Aukru se objevil i inzerát s nabídkovou cenou 15 440 Kč, u něhož ovšem chybí potvrzení, že za tolik skutečně změnil majitele.
Ze srovnání vyplývá zajímavá věc. Zahraniční výsledky zatím domácí řádově nepřevyšují; cenu určuje spíš samotný kus. Nejdražší položka z tabulky je přitom menší než ty levnější. Rozhodla barva, kvalita bublinového víru, zachovalost a hlavně přesně deklarovaný model s rokem návrhu i výrobcem. Kdo nabízí vázu s ověřeným vzorovým číslem, prodává doklad. Kdo nabízí jen „starou barevnou vázu“, prodává dohad.
Proč Víznerovo sklo pozná jen málokdo
Hlavní potíž tkví v tom, jak se poválečné československé sklo značilo. Britský specialista Mark Hill upozorňuje, že ručně signované kusy jsou vzácností. Většina exportu odcházela s obecnou nálepkou „Bohemia Glass“. Podle katalogu Crystalexu se Bohemia Crystal, respektive Bohemia Glass, stala v 60. letech nejpoužívanější ochrannou známkou pro vývoz československého skla. Jméno designéra ani huti na ní nenajdete.
Barevné hutní sklo v té době zaplavilo domácnosti v Československu i v zahraničí. Vázy, mísy a popelníky v sytých odstínech patřily k běžné výbavě bytů. Jenže stejně jako dnes vznikaly vedle autorských návrhů i napodobeniny a podobně laděné výrobky jiných skláren. Pro laika splývají v jednu kategorii „sklo po babičce“.
Hill navíc varuje před chybnými atribucemi na internetu. Prodejci na eBayi či Etsy rádi připisují jména slavných výtvarníků čemukoli, co vypadá těžce a barevně. Doporučuje kupovat od znalých obchodníků nebo podle dobře zpracované literatury. Mezi jmény, po nichž sběratelé pátrají podobně usilovně, jmenuje vedle Víznera třeba Josefa Hospodku, Jana Gabrhela, Františka Zemka, Miloslava Klingera, Milana Meteláka a Jiřího Šuhájka.
Jak doma ověřit vázu ze Škrdlovic: vzorové knihy a kontrolní seznam
Klíč k určení leží v Pardubicích. Když 1. září 2008 skončila původní škrdlovická sklárna, založená Emanuelem Beránkem roku 1940, převzalo
Východočeské muzeum v Pardubicích téměř 700 exponátů ze vzorkovny a originální vzorové knihy z let 1945 až 1991. Muzeum výslovně uvádí, že knihy mají zásadní význam pro určování autorství a datace. Ve Škrdlovicích mezitím sklářská tradice žije dál v malé huti U Hrocha, která láká hlavně turisty.
Než vázu prohlásíte za Víznera, projděte si tento seznam:
Hmota: těžké, silnostěnné hutní sklo, nikoli tenký foukaný tvar. Jádro: barevný střed obalený čirou vrstvou. Bubliny: pravidelný vír vzduchových bublin kolem jádra. Dno: zabroušené, bez otřepů z lisovací formy. Rozměr: známé varianty měří zhruba 16 až 28 cm; změřte výšku i průměr. Stav: prohlédněte okraj a podstavu; oťuky a praskliny cenu výrazně srážejí.
Pak přijde srovnání. Vyfoťte celek, dno, okraj a detail bublin a porovnejte je s modely ve vzorových knihách i se záznamy v aukčních archivech Obrazy v aukci, Livebid, Aukro nebo Catawiki. Doporučujeme kombinovat oba zdroje: vzorová kniha potvrdí model, aukce napoví cenu. S fotografiemi a rozměry se můžete obrátit i na aukční síň zaměřenou na design.
Do té doby s vázou zacházejte šetrně. Nedávejte ji do myčky, nedrhněte ji abrazivy a nestrhávejte staré etikety: i obecná může posloužit jako vodítko k původu. Jediný pád na dlažbu dokáže z devatenácti tisíc udělat střepy.
Od hutní vázy k míse za statisíce: Vízner ve světových muzeích
Vířivá je pro sběratele vstupní branou. Po odchodu ze Škrdlovic Vízner začal z jednoho skleněného bloku trpělivě odbrušovat materiál, postupem blízkým sochařskému tesání. Corning Museum of Glass jeho pozdější mísy a talíře označuje za nefunkční sochařské objemy se sytou barvou, masivním tvarem a čistými liniemi.
Na trhu se tenhle posun projevuje dramaticky. Mísa „Bowl with a Point“ z roku 1994 se podle indexovaného záznamu americké aukční síně Wright v listopadu 2017 vydražila zhruba za 365 000 Kč. Hutní váza za tisíce a broušená plastika za statisíce tak vycházejí z jednoho rukopisu.
Zájem o autora přitom nepolevuje. Sbírka
Corning Museum of Glass eviduje 51 Víznerových objektů z let 1962 až 2003, jeho díla vlastní také Louvre, Metropolitní muzeum v New Yorku nebo londýnské Victoria and Albert Museum. Londýnská galerie Carpenters otevírá 17. září výstavu „František Vízner: Beyond the Vessel“, která potrvá do 19. prosince. Kdo tedy doma najde ověřený Whirlpool, drží v ruce první kapitolu příběhu, jehož pokračování dnes vystavují světové instituce.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková