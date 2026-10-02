Barevná tlačítka na ovladači TV používá málokdo. Umí přitom věci, o kterých většina lidí nemá tušení

Když jsme se zeptali kolegů, přátel a rodiny, výsledek byl jednoznačný: z deseti lidí barevná tlačítka vědomě používali nanejvýš dva. Zbytek buď nevěděl, k čemu slouží, nebo je považoval za pozůstatek teletextu z devadesátých let. Přitom jde o kontextové funkční klávesy, jejichž význam se mění podle toho, co zrovna na televizi běží: jinak se chovají v teletextu, jinak v HbbTV aplikaci České televize a jinak při psaní textu na Sony. Právě tato proměnlivost je důvod, proč je lidé přehlížejí. Na ovladači nejsou popsané a na obrazovce se jejich význam vysvětlí jen tehdy, když je zrovna potřebujete. U novějších televizorů Samsung nebo LG navíc z fyzického ovladače úplně zmizely. Funkce ale zůstaly, jen jsou schované pod jinou klávesou.
Červené tlačítko otevírá svět, o kterém diváci ČT netuší
Na kanálech České televize stačí stisknout červené tlačítko a na obrazovce se objeví rozcestník
HbbTV aplikací. Nabídne například moderní grafickou podobu teletextu, archiv pořadů nebo doplňkové informace k právě vysílanému programu. Podle výroční zprávy ČT za rok 2024 mělo HbbTV České televize v průměru 815 tisíc unikátních diváků měsíčně. Červené tlačítko zaznamenalo 206 tisíc záměrných stisknutí denně.
Během mistrovství světa v hokeji a fotbalového mistrovství Evropy v roce 2024 přidala ČT i modré tlačítko, které nabídlo sportovní statistiky, alternativní kamery a doplňkové přenosy. Denně ho vědomě použilo 27 tisíc diváků, automatických zobrazení bylo přes dva miliony. Ve Velké Británii funguje podobná služba pod značkou BBC Red Button, kterou BBC využívá také u sportovních přenosů.
Proč je na ovladači nenajdete, i když je televize má
Současné ovladače prošly radikální dietou. Samsung u svého Smart Remote barevné klávesy odstranil z fyzické podoby. Vyvolají se až dvojitým stiskem tlačítka Virtual Number Pad, které otevře virtuální okno s čísly i barvami. LG u nových Magic Remote postupuje podobně: barevné klávesy se skrývají pod tlačítkem More Functions nebo Number Key. Místo čtyř barevných tlačítek dnes na ovladači často svítí loga Netflixu, Prime Video, Disney+ a YouTube.
Hisense a Sony jdou částečně proti proudu. Hisense u řady modelů fyzické barevné klávesy stále ponechává. Sony je má na některých ovladačích také a navíc jim přidává funkce, které jinde nenajdete:
Červená – při psaní textu na obrazovkové klávesnici přepíná mezi malými a velkými písmeny Zelená – mění jazyk zadávání Žlutá – přepíná mezi písmeny, čísly a symboly Modrá – maže zadaný znak
Kdo někdy na televizi pracně ťukal heslo k Wi-Fi pomocí šipek, ocení, že Sony tyto funkce
dokumentuje přímo v nápovědě k ovladači. Kontextová logika: proč červená neznamená vždy totéž
Klíčový princip, který vysvětluje celý zmatek, je jednoduchý. Barevná tlačítka nemají jeden pevný význam.
Specifikace HbbTV je definuje jako čtyři povinné vstupní klávesy, které musí být dostupné aplikacím, ale co konkrétně udělají, určuje vždy aktuální aplikace nebo menu. Na ČT1 červená otevře HbbTV rozcestník. V teletextu tatáž červená může přejít na stránku zobrazenou v rohu obrazovky. V menu Sony přepne velikost písmen. V aplikaci třetí strany může mít úplně jinou funkci.
Obrazovka by měla vždy napovědět: dole nebo po stranách se obvykle zobrazí barevné ikony s popisem aktuální funkce. Jenže mnoho diváků si tohoto pruhu nikdy nevšimne, protože ho považují za součást grafiky vysílání.
Kde barevná tlačítka hledat na konkrétním ovladači
Pokud nevíte, jestli je váš ovladač vůbec má, tady je rychlý přehled:
Značka Kde je najdete Samsung (Smart Remote) Dvojstisk tlačítka s čísly (Virtual Number Pad) → virtuální okno s barvami LG (Magic Remote 2024–2026) Tlačítko More Functions / Number Key → barevné klávesy na obrazovce Sony (Google TV ovladač) Fyzické barevné klávesy na ovladači, případně přes 123 / Control menu Hisense Fyzické barevné klávesy přímo na ovladači (u většiny modelů)
U LG stojí za zmínku ještě jedna skrytá vrstva: podržením čísel 1–8 si můžete přiřadit vlastní zkratky na oblíbené aplikace, kanály nebo vstupy. Podržením nuly otevřete editační obrazovku, kde zkratky měníte. Devítka je pevně vyhrazená pro rychlou nápovědu.
Komu se vyplatí barvy používat a komu ne
Nejvíc z barevných tlačítek vytěží divák, který sleduje lineární vysílání, občas naladí teletext nebo se zajímá o sportovní doplňky přes HbbTV. Česká televize, ale i zahraniční stanice přes ně nabízejí vrstvu obsahu, ke které se jinak nedostanete. Kdo naopak televizi používá výhradně jako velkou obrazovku pro Netflix a YouTube, narazí na ně jen zřídka. V takovém případě pohodlí přebírají dedikovaná tlačítka streamovacích služeb.
Čtyři barevné klávesy nejsou zastaralý relikt. Jsou starou televizní logikou, která v chytrých televizorech přežila jako kontextová vrstva, jen ji výrobci schovali tak hluboko, že na ni většina diváků zapomněla.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík