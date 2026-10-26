Barevná čalamáda do sklenic je praktický způsob, jak uchovat letní zeleninu a mít chutnou přílohu po ruce

Čalamáda patří k věcem, kvůli kterým se u mě doma v srpnu zase vytahují velké mísy, hrnce a zásoba čistých sklenic. Na papíře to vypadá jako docela obyčejná práce u sporáku. Jenže pak v listopadu otevřete první sklenici, zvedne se vůně octového nálevu, pepře a zeleniny, a člověk si rychle vzpomene, proč to celé podstupoval. Tahle varianta je o něco výraznější než klasika. Je v ní kari a chilli papričky, takže čalamáda chytne zlatavější barvu a lehkou pálivost, která se neozve hned, ale postupně.
Ve střední Evropě má
čalamáda snad tolik podob, kolik je domácností. Někde do ní přijde zelí, jinde , další nedají dopustit na několik okurky barev paprik najednou. Já jsem časem zůstala u kapií, mrkve, cibule a kukuřice. Tahle směs se nerozpadá, nálev do ní dobře zajde a kukuřice přidá trochu sladkosti, která podrží ocet na uzdě. Ve spíži nebo v lednici vydrží sklenice bez potíží přes zimu, pokud je tedy někdo neotevře mnohem dřív. U nás se to stává pravidelně. Manžel většinou první sklenici načne ještě předtím, než uběhne doporučený měsíc.
Můj tip je jednoduchý: Zeleninu po prosolení opravdu vymačkejte. Ne jen tak zlehka, ale pořádně, po hrstech. Tenhle krok lidé často ošidí a pak se diví, že je čalamáda po čase řídká, vodnatá a chuťově plochá. Zelenina pustí víc šťávy, než se zdá, klidně půl litru i více. Když ji necháte ve směsi, zbytečně naředí nálev a ocet s cukrem pak nemají takový konzervační účinek. Slanou šťávu vylijte, tady není co zachraňovat. Recept na pikantní čalamádu s kari, chilli a kukuřicí
Z uvedeného množství připravíte zhruba
čtyři až pět sklenic o objemu 720 ml. Celková aktivní příprava: přibližně 1 hodina (+ 2 hodiny čekání) Ingredience k přípravě
Zeleninová směs: 1 kg paprikové směsi, nejlépe 5 červených kapií, nakrájených na proužky 300 g mrkve (asi jeden svazek), nakrájené na kolečka 400 g cibule, nakrájené na tenké proužky 400 g povařené kukuřice (konzervované nebo čerstvé uvařené) 2 ks chilli papriček, bez semínek a nasekané najemno 70 g soli hořčičné semínko na dno sklenic (podle chuti)
Nálev: 300 ml octa (klasický lihový, 8%) 250 g krystalového cukru 2 plné lžičky barevného pepře 1 lžička kari Postup přípravy pikantní čalamády s kari a chilli
1. Papriky pokrájejte na proužky, mrkev na kolečka, cibuli na jemné půlměsíčky. Chilli papričky nasekejte nadrobno, semínka vyndejte, pokud nechcete, aby čalamáda pálila příliš. Všechnu zeleninu i s kukuřicí dejte do velké mísy, zasypte
70 g soli, dobře promíchejte a nechte stát přibližně 2 hodiny při pokojové teplotě. Mísa se za tu dobu naplní šťávou víc, než by člověk čekal.
2. Po dvou hodinách zeleninu berte po hrstech a pevně ji vymačkávejte do druhé čisté mísy. Slaná tekutina, která zůstane stranou, se do čalamády nevrací. Vylijte ji. Díky tomu zůstane nálev silný a směs se ve sklenicích zbytečně nenaředí.
3. Zatímco zelenina odpočívá se solí, můžete si připravit nálev. Do kastrolu nalijte
300 ml octa, přisypte 250 g cukru, 2 lžičky barevného pepře a 1 lžičku kari. Zahřívejte na středním plameni a míchejte, dokud se cukr nerozpustí. Jakmile nálev krátce přejde varem, vypněte. Dlouhé vaření tady není potřeba.
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4. Horký nálev nalijte na vymačkanou zeleninu. Promíchejte ji opravdu důkladně, aby se kari i pepř dostaly všude, nejen nahoru. Nechte směs asi 5 minut stát a potom ji ještě jednou promíchejte. Zelenina nálev trochu natáhne a s tím se počítá.
5. Sklenice předem vypařte, případně je dejte na
10 minut do trouby vyhřáté na 100 stupňů. Na dno každé nasypte špetku hořčičného semínka. Není ho třeba moc, spíš jen pro lehce pikantní tón a také proto, že ve skle vypadá hezky. Zeleninu do sklenic pevně natlačte a dolijte zbylým nálevem tak, aby byla celá ponořená. Sklenice uzavřete šroubovacími víčky
6. Do většího kastrolu dejte na dno složenou kuchyňskou utěrku, aby sklenice při varu nenarážely do dna ani do sebe. Postavte je do hrnce, zalijte vodou asi do tří čtvrtin jejich výšky a sterilujte na mírném ohni
20 minut.
7. Po sterilaci sklenice opatrně vyndejte, otočte je dnem vzhůru a nechte vychladnout. Tím se lépe vytvoří podtlak a víčka se pevně chytí. Když sklenice vystydnou, obraťte je zpět a zkontrolujte víčka. Správně zavřená sklenice má víčko uprostřed lehce prohnuté dovnitř a při zmáčknutí neklapne.
8. Hotovou čalamádu uložte do chladu a tmy, tedy do sklepa, spíže nebo do spodní části lednice. Než ji otevřete, nechte ji odležet
minimálně 4 týdny. Kari se mezitím dostane do celé směsi, ocet ztratí část své ostrosti a zelenina bude chuťově vyrovnanější. Foto: Cooky.cz, Recept na Zeleninovou čalamádu Tipy redakce: Výběr paprik: Červené kapie jsou sladší a masitější než běžné blokové papriky. V nálevu drží lépe tvar a tolik nezměknou. Pokud je zrovna neseženete, použijte klasické červené papriky, jen je krájejte na silnější proužky, aby se při sterilaci nerozpadaly. Kukuřice z konzervy: Konzervovanou kukuřici před přidáním do mísy pořádně slijte. Nálev z konzervy bývá sladký a mohl by posunout chuť čalamády jinam, než chcete. Čerstvě uvařená kukuřice z klasu má výraznější chuť, jen s ní přibude trochu práce. Intenzita pikantnosti: Dvě chilli papričky bez semínek dají čalamádě spíš pozvolné teplo než ostrý první zásah. Pokud máte rádi pálivější zavařeniny, nechte semínka v jedné papričce, případně přidejte třetí celou. Skladování otevřené sklenice: Otevřenou čalamádu uchovávejte v lednici a snězte ji do dvou týdnů. Zelenina by měla zůstat pod hladinou nálevu. Když nálevu ubude, dá se dolít trochou octa smíchaného s vodou v poměru 1:1. Klasická verze bez kari: Pokud chcete čalamádu bez kari a chilli, obě koření jednoduše vynechte a do nálevu přidejte lžičku hořčičného semínka. Výsledek bude světlejší, chuťově čistší a blíž tradiční středoevropské podobě, jakou lidé znají třeba ze Slovenska nebo Maďarska.
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Zdroj: autorský text
cooky.cz