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Barevná čalamáda do sklenic je praktický způsob, jak uchovat letní zeleninu a mít chutnou přílohu po ruce

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Čalamáda je klasika domácí spíže, která se v různých podobách připravuje po celé střední Evropě. Tato verze přidává ke klasické zeleninové směsi kari koření a chilli papričky, takže výsledek má příjemné teplo a zlatavý nádech. Recept na pikantní čalamádu s paprikami, kukuřicí a mrkví.
Obrázek na recept na čalamádu

Obrázek na recept na čalamádu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na čalamádu
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 26.10.2026 09:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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